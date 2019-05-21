積極推動生態旅遊發展的，還有環保協進會總幹事邱榮光。他一直關注環保、環境等議題，並深信香港的地質資源終有一天可以發揚光大。他自2009年設立全港首個以地質公園為主題的教育中心——大埔地質教育中心，並培訓漁民成為導賞員，想藉地質公園的導賞帶動漁村新發展。 此文章為《綠色旅遊求生記》系列報道三之二

【綠色旅遊．一】本地六角柱石媲美冰島 發展生態遊能助港轉型？

邱榮光冀完善地質公園內的配套設施。（龔嘉盛攝）

教育中心設於三門仔村，距離大埔墟火車站約十分鐘車程。遊人抵達三門仔村後，可以先到中心了解香港的地質歷史及索取相關小冊子，再在村內碼頭乘坐街渡，或走大約半小時路程，前往地質公園「新界東北沉積岩」景區馬屎洲。

「我一直覺得應為香港地質做些東西，當年港英政府不注重，只說北愛爾蘭的（六角柱石），明明香港的更壯觀。後來知道政府有意申請列入世界級地質公園，而其中一個條件，要求有民間設立地質教育中心，我便着手去做。」邱榮光說，自從地質公園被正名後，前往三門仔村的人蜂湧而至，難免對村內居民做成滋擾，但村民均十分友善包容，甚至希望借機推廣「水上人」文化，「有一群漁民很有心去做，把舊時的漁具都保留下來。」

這裡的漁民，全因政府在1960年代興建船灣淡水湖，被迫遷至現在的新村。整條村也是在教會的協助下重建，教育中心的現址也是由該教會捐出，以前是一所幼稚園。 邱榮光

事實上，聯合國教科文組織提出地質公園概念時有三大理念，除了保護地質遺蹟及自然環境、普及地球科學知識外，亦要促進地區經濟可持續發展。有見及此，環保協進會兩度申請漁業持續發展基金，與本地漁業組織合作，在新界東北和長洲水域推行生態旅遊項目，培訓漁民轉型當導賞員，並向逾7,000名學生及市民提供免費導賞服務。

邱榮光坦言，曾預計可以協助漁民以自負盈虧方式，持續經營生態旅遊服務，但實際上困難重重：「漁民不能用自己的漁船帶團，租一日快艇需要600多元，如果團費不高的話，基本上已經無咩剩（利潤）。」

他續說，「再者，過去免費時，個個也來參加，收費的話吸引力便大減。沒有團，配對不到工作，漁民心態上亦不會當作是一份工作。那是雞先，還是蛋先的問題。」

現時中心每月舉辦一場公眾地質導賞團，由專業導遊帶領團友遊覽馬屎洲，收費約100元。邱榮光認為，生態旅遊與傳統旅遊其實有很大分別，但坊間的馬屎洲一日遊團，價格低廉，導遊未必有相應的知識，團友難免走馬看花，甚至沒有保護環境的概念。

可是，沒有監管的生態旅遊活動，或會為大自然帶來傷害。請繼續閱讀：【綠色旅遊．三】郊野豈能「不設防」 政策、監管必不可少

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《綠色旅遊求生記 —生態導賞團能走多遠》。

相關文章包括：

【綠色旅遊．一】本地六角柱石媲美冰島 發展生態遊能助港轉型？

《香港旅遊業困境》系列報導：

【香港旅遊業】多元旅遊遲遲未成型 「購物天堂」還可做多久？

【香港旅遊業】自由行影響深遠 購物消費式旅遊經已過時

【香港旅遊業】無新景點難增吸引力 業界人士：有平機票也不會來

【香港旅遊業】海濱管理局成立無期 資源未善用業界激心

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。