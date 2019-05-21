藥劑師在社區扮演「治未病」的角色，尤其社區藥房當值的藥劑師除了在銷售處方藥物把關外，更可肩負教導病人用藥的責任。但現時病人在公立醫院診症後，若經醫生處方藥物名冊上的自費藥物，多數需要自行到任何標有「Rx」的社區藥房購藥，再由藥劑師向病人講解。 正因如此，社區藥劑師在跟進病人藥物狀況時，往往缺乏連貫性之餘，亦未能充分發揮職能。如果將病人配藥及藥物輔導連成前後線的「一條龍」服務，是否可以充分發揮藥劑師的角色之餘，減輕公立醫院的藥劑部負擔？當中又需要考慮甚麼因素？ （此文章為《社區藥劑師》系列報道三之二）

【社區藥劑師．一】長者服藥三謬誤 檢視藥物捉錯漏

現時病人在公院診症後，若經醫生處方藥物名冊上的自費藥物，多數需攜藥單到標有「Rx」的社區藥房購藥。（資料圖片／高仲明攝）

現時病人在公立醫院診症後，若經醫生處方藥物名冊上的自費藥物，多數需要到標有「Rx」的社區藥房購藥，再由當值社區藥劑師向病人講解。一般而言，病人可以自行到任何社區藥房購買自費藥物。正因如此，社區藥劑師在跟進病人藥物狀況時，缺乏連貫性，尤其是多重用藥的長期病患者。除非是病人主動要求藥劑師檢視藥物服用情況，否則社區藥劑師在「醫健通」尚未完全開放權限下，難以了解病人完整病歷及藥歷，無法提供最合適的藥物輔導服務，遑論發現病人不當用藥的風險。

當配藥與藥物檢視輔導服務以「前後線」一站式模式提供時，便可以讓藥劑師擔任主動角色，除了講解如何使用藥物外，還能對病人的整體服藥狀況把關。由聖雅各福群會開設的「惠澤社區藥房」（下稱惠澤藥房）正是以這個模式以優惠價為合資格基層市民及長者提供配藥服務，包括部分自費藥物、癌症標靶藥物及罕見病用藥的封頂資助，並配以藥物輔導，確保病人遵循藥囑而不會亂食藥。

惠澤藥房經理陳潔施介紹藥房會在配藥的同時提供持續的藥物輔導，確保社區病人的用藥依從性。（歐嘉樂攝）

惠澤藥房經理陳潔施指出，現時藥房服務的合資格受眾，主要是購買自費藥物的長期病患者。她介紹，只要惠澤藥房有病人藥單的藥物，便可透過預約來首次配藥，藥劑師會向病人講解所配藥物的基本知識及詢問用藥習慣，並將病人的藥物資訊輸入自家系統。當病人下次配藥時，藥劑師會建議病人將藥盒一併帶上，以檢視及跟進病人服藥情況，從而提升病人的藥物依從性，確保患者「知藥用藥」。

針對不同藥物需要的病人，藥物輔導形式亦有不同。惠澤藥房藥劑師邱文珊指出，若是一般長期病患，配藥連同藥物輔導大約在10至15分鐘之間，除了講解藥物副作用外，還會檢視病人的基本服藥模式；若對象是癌症病人，便會提供更詳細的專科用藥輔導，需時約30分鐘，除了檢視病人用藥情況外，亦會詳細跟進病人使用特定標靶藥物所產生的副作用等。現時以惠澤藥房每日一名藥劑師及一名配藥員計算，預計每日可以處理大約50個病患個案。

藥劑師邱文珊從藥輔模式中指出，社區藥劑師無法閱覽「醫健通」會令藥物輔導無可避免出現紕漏。（歐嘉樂攝）

現時公立醫院藥劑部服務供不應求，社會有建議，將部分公院門診藥單外判予社區藥房，促成藥劑界的「公私營合作」，使公營醫療藥劑師能夠更專注臨床服務，亦可讓社區藥劑師承接照顧公院病人角色。從非牟利社區藥房的現有服務模式檢視，將「前後線」的藥物服務恆常化，又有什麼考量？

惠澤藥房是全港最早成立的非牟利社區藥房，從2009年至今，已經在四個地區開設藥房，服務總人次約15萬左右。陳潔施表示，服務使用者的需求雖然會因應地區而不同，但整體已出現壓力。「有些長期病患者的預約，要三至四個星期後才能首次配藥，比較緊急的癌症病人都要等兩至三天。如果有些基層癌症病患希望即日取藥，藥物供應便會緊張。」她無奈地稱，在這個情況下，唯有建議患者自行到社區藥房購藥應急。

【藥劑師．一】醫生左膀右臂豈止配藥 人手過剩公院反做無停手？

【藥劑師．二】未能善用職能 難以為爆煲公院紓壓

從惠澤藥房的藥輔模式中可見，要將配藥及藥物輔導服務一體化，需要在藥房數目及選址便利群眾，才能承接大量的社區病患用藥需求。（歐嘉樂攝）

從以上非牟利社區藥房的運作模式可見，如果要將配藥及藥物輔導服務一體化，需要在藥房數目及選址便利群眾，才能承接大量的社區病患用藥需求。另一邊廂，邱文珊從藥劑師角度指出，現時難於在社區層面為病人進行藥物輔導，是因為始終沒有辦法獲得權限閱覽「醫健通」。

為何社區藥劑師無法閱覽醫健通？請看：【藥劑師．五】毒藥監管落後守則形同虛設 難以促成專業自主

雖然惠澤藥房建立了自己的病人藥歷系統，但亦未必完全準確全面，邱文珊說：「相關病症、用藥記錄可能要靠病人憑記憶說出，或者看到藥盒內的藥才得知。但病人未必在藥物輔導中把全部藥帶來，或者已經轉了藥，藥劑師便難以即時更新資訊。」如此一來，亦無可避免會造成藥物輔導的紕漏。

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《藥劑師「走進」社區模式初探》。

重溫《香港01》周報有關藥劑師的專題報道：

【藥劑師．一】醫生左膀右臂豈止配藥 人手過剩公院反做無停手？

【藥劑師．二】未能善用職能 難以為爆煲公院紓壓

【藥劑師．三】藥坊藥行分不清 藥物教育需重視

【藥劑師．四】發揮職能需賦權 醫藥分家討論卅載為何淪空談？

【藥劑師．五】毒藥監管落後守則形同虛設 難以促成專業自主

【藥劑師．六】獨立處方難推 藥劑系講師：仿英針對病人群或可行

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。