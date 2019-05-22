「我該怎樣帶你認識我的城市，當上天和地產商把它變得對我愈來愈陌生了？來到電車總站，不如坐上電車，隨着它緩慢的步伐，走到哪裏看到哪裏吧。」1999年，詩人也斯在《電車的旅程》一文中，寫下帶法國來港友人遊覽香港的經歷，仨人乘坐電車，一邊看着港島風景，一邊追憶城市的過去面貌。 時隔二十年，這種「深度遊」旅遊模式備受推薦，導遊化身遊客最真摯的朋友，娓娓細數我城前世今生。讓遊客除了在物質世界中買買買之外，增加精神知識的滿足感。 此文章為《香港歷史深度遊》系列報道二之一

百姓廟為香港二級歷史建築。（鄧倩螢攝）

4月一個下午，本地深度遊旅行社「活現香港」創辦人之一陳智遠，帶記者走到上環廣福義祠。那是該社其中一個導賞團「上環生死之旅」的景點，可讓團友認識早期殖民地的華人生活。

廣福義祠又名百姓祠，皆因內裏有一個房間，用作供奉遠道來港謀生而客死異鄉的華人靈位，「死者親人可以把靈位領回家鄉，對華人來說，是很重要的一件事……」陳智遠娓娓解說這所他最喜歡的祠廟。

陳智遠說，大家現在可能只記得「歡樂滿東華」，但東華三院在殖民地時期，仗義協助客死他鄉的華人魂歸故里。（鄧倩螢攝）

熱愛旅遊的陳智遠，曾任食物及衞生局政治助理，在「熱廚房」打滾四年，2013年，他和友人共同成立「活現香港」，主打文化及深度旅遊，帶領遊客遊走城市不同角落，包括跑馬地墳場、九龍城潮州餐館、油麻地歌舞廳、深水埗鴨寮街、維多利亞城界石……在他們眼中，這全是富有香港特色的旅遊資源。

陳智遠說，當下的年輕旅客追求更深刻的旅遊體驗，不會再跟隨旅行團到傳統景點，他們喜歡聽故事、和本地人交流互動、從不同的面向了解城市，並建立連結。

傳統的歌舞廳見證香港的文化變遷。（活現香港圖片）

的確，旅遊網站Tripadvisor上「活現香港」的評論，逾八成都給予最高評分（Excellent）——來自美國加州的旅客評價道：「若沒有參加這次徒步行，我相信這次旅程只會很平凡，與過去以購物為主的香港遊無異。」台灣旅客亦言：「跟『活現香港』一起在香港旅行，讓來香港旅遊不是只帶滿滿的購物戰利品，更帶着在地故事作為遊港的回憶！」——他們，都帶走了這個城市的故事。

重塑我城形象 豈只消費文化

「深度遊或許不是主流，但卻不可或缺，而且愈來愈重要。」陳智遠認為，多元化對於旅遊業而言尤其重要。 可是，過去香港的旅遊產品過於單一，業界以廉價取勝，只靠出售景點門票、舉行購物團，完全和現代旅遊的趨勢脫節，訪港旅客亦沒有途徑接觸香港的另一面，「歷史、當地體驗、古蹟、文化，從來沒有浮現在遊客的腦中。」

【香港旅遊業】自由行影響深遠 購物消費式旅遊經已過時

香港醫藥博物館承載著香港的醫學發展史。（鄧倩螢攝）

最令他不解的是，政府一方面希望把香港發展成為優質旅遊城市，吸引高增值過夜旅客，另一方面卻沉醉於數字遊戲，以訪港旅客數字及人均消費等數據，作為評價及推動旅遊業發展的指標。「本港旅遊業發展，從來是講一套、做一套！」曾身居政府問責團隊的他不諱言。

陳智遠數年前已在報章撰文指出：「當我們只能以奶粉及化妝品為招徠，而不是用自己獨有的文化、歷史、社區生態與城市魅力為號召，這個城市的旅遊業注定要沒落。」時至今日，這個說法尤其諷刺，各區處處人潮、亂象橫生，也難怪有些人恨不得旅遊業快點「沒落」。

（香港）和其他城市正在競爭，人人都在說城市怎樣多元、吸引及地道，你和全球旅遊趨勢脫節，當然會輸。 「活現香港」創辦人之一陳智遠

追溯轉換跑道，大概是他看不過眼，也是因為擇善固執。

走着、談着、聽着陳智遠創辦旅行社的故事，不知不覺來到永樂街。他公司的辦公室，位於一座1980年入伙的小商廈，乘搭升降機前，先要走過數十級樓梯。這不令人意外，中西區本來就以「樓梯」著稱，有近3,000條。或許，上環人都不喜歡走一條扶搖直上的路。

走訪不同「景點」，先要踏足一級級樓梯。（資料圖片／黃寶瑩）

陳智遠強調，其旅行社堅持自負盈虧，不靠「水喉」支持營運，目的是為了證明，除了「高量低值」的大眾旅遊之外，長期被本地業界忽略的深度遊其實亦有利可圖，甚至大有作為。六年過去，這間「蚊型」旅行社不負所望，在不斷的調整及摸索中，總算找到營運模式，規模亦漸漸壯大，由最初2名全職員工，到現在已有6名全職、20名自由工作者。

三年前，新世界集團開始收購北角皇都戲院大廈業權，令這間旅行社走上保育的路。涉獵古蹟保育，是愛還是責任？請繼續閱讀：【深度遊．下】歷史旅遊資源被忽視 業界：政府講一套做一套

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《歷史資源遭冷落 體驗人文香港也靠「創新」》。

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