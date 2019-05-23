【讀書會．三】因書結緣　同儕同尋顏如玉

Marvin是專業魔術師，五年前正努力開拓他的娛樂事業。他與King Kong 讀書會創辦人Penny是商界行家，雖然經營不同的行業，但參加同一個商會，大家一早相識，偶然發現同樣受到同一本書吸引。 以書結緣，用他們的說話就是「種子」。Penny知道Marvin盼望找到另一半，於是，請Marvin加入讀書會，努力「種」種子，突然有一天，Marvin的另一半就像變戲法似的「變」了出來。 撰文：鄺國惠 （此文章為《讀書會：荒漠中的綠洲》系列報道之三）

「當時書本教，列出心目中理想對象的條件，盡情寫下來，我寫了三頁紙！」 Marvin笑言。他說身邊不是沒有女性，但關係總不長久，令他十分沮喪。坐在身旁的Penny插嘴說：「他的那張紙，有一張半寫的是必要條件，擇偶條件呀！另外一張半是可以調教的，哈！」

King Kong讀書會讀的是《當和尚遇到鑽石》、《善用業力法則，創造富足人生》及《瑜伽真的有用嗎？》等一組書籍，當中提及「業力法則」，法則其中一個作用是改善人際關係。2014年Penny剛組成讀書會，Marvin是第一批會員，尋找對象當然是大家最關心的課題之一。

Penny是商界行家，King Kong 讀書會的創辦人。（鄧倩螢攝）

「我其中一個很重要的擇偶條件是，她要對我家人好！」 Marvin分享道，「書本教我們把擇偶條件寫下來，自己也要做，於是，我每晚抽五分鐘與父母聊天。有些事情以前不會做，參加了讀書會，大家都說要身體力行，於是就去做！」

「我們讀書會還有一個很瘋狂的行動，就是去探老人院，不是派禮物那一種，而是每次見同一位老人家，要聊天傾偈噢！」 Penny說。「我們今年還希望與老人院談妥，可以帶老人家出街。」

Marvin與他探望的老人相處了兩年，由最初見面十數分鐘，到現時會一起逛街，一起食飯。「書本跟我們說，若你要找到伴侶，就去關心最寂寞、最需要陪伴的人吧！」Marvin說。

Marvin是專業魔術師，最初加入讀書會是希望改善人際關係，尋找理想的伴侶。（鄧倩螢攝）

閱讀分享如播種

幾年以來，如此圍讀再圍讀，與身邊人閒聊或談天說地，奇妙事情竟就出現了！「朋友介紹的，只不過認識了兩星期左右，就覺得是她了！ 」 Marvin說來也是滿臉甜蜜。

Marvin分享，「書本說是種子，說是把那個人『種』出來，結果，那個人真的出現了。若然真的要出現的話，其實任何情況、任何地方都可能會出現……若你問我，書本改變了什麼⋯⋯最大改變的可能是我！」

Penny（左）與Marvin因為一本書而結成書友，也因為書本，與另一半走得更近。（鄧倩螢攝）

從前不會與父母聊天，從前沒有一個會關心他父母的女朋友。赤絲千里，也許是物以類聚？也許是透過每天五分鐘的練習，年輕人的耐性也好了，也許更願意聆聽也說不定。

雖然讀書會帶來不少姻緣，但Penny說，千萬不要拉枕邊人來讀書會：「不要說你來啦！你來啦！今天我讀了一句句子很好，說給你聽聽……這樣一定行不通！」

Penny和太太相信腹有詩書氣自華，希望踐行「生命影響生命」的理念。（鄧倩螢攝）

可是，Penny的太太今天也是讀書會的籌組人之一，這壺裏又有什麼乾坤呢？「你讀了什麼好書，你改變了，你身邊人自然會知道的，她一定知道！若她有興趣自然會問，到時候便水到渠成啦！」

生命影響生命，不是以話說出來的，許多時行動會更響亮，文字也更有滲透力，可以推廣至社區每個角落。枕邊細語軟如綿，詩詞文字也要一點助力才更能感染人。

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《讀書會：荒漠中的綠洲》，網上標題為編輯重擬。

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