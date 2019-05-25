書本電子化，書評都放到網上平台，在現今這個網絡先行的世界裏，究竟是什麼原因令一些人仍堅持手執實體書，一頁一頁翻閱，還更要與同道中人面對面交流，齊齊圍讀呢？ 撰文：鄺國惠 （此文章為《讀書會：荒漠中的綠洲》系列報道之五）

「不要以為讀書會這名字老土，而看不到它的好。不要這樣。人與人聚在一起，會有感情交流的，這才是最珍貴。」

小思（原名盧瑋鑾）是香港文學文化沙龍的參加者，不只一次是坐上客。她是「2015香港藝術發展獎」之「終身成就獎」得主，也是著名散文作家，以她的資歷當然獨當一面，但她對這種排排坐、齊齊讀的形式卻情有獨鍾。好像這次談唐滌生的《帝女花》，小思自言不是專家，但認為唐氏戲曲在香港文學的位置很重要，也感興趣，於是，聚會當日一早便到會場來。聽過了幾位主講者說唐滌生的好，感人至深，小思也與大家分享了一則舊事。

採訪當日，讀書會談的剛好是唐滌生的《帝女花》，主講者的分享感人至深。（高仲明攝）

「1949年中國政權易手，《帝女花》最初公演時大約是1957年，當時，台下有一個觀眾是牟宗三，差不多每次公演他都來觀看。他是一個山東人，聽不懂廣東話，但每次他看《帝女花》都哭了！最令他感動的是『香劫』那一場！」

小思一邊說着當年事，一邊看着眼前的青年學生，語重深長地說下去：「為什麼一個聽不懂廣東話的哲學家，每次都會哭呢？我希望年輕人，香港的年輕人思考一下。」

小思是知名作家，也是文學學者，並花大量精力整理香港的文學史料。她喜愛讀書會，原來也有一段曲折的故事，緣由從大半世紀前，她讀中學時說起。

小思在讀書會分享一則牟宗三的軼事，那時《帝女花》公演，牟宗三在底下聽，雖不懂廣東話，仍感懷落淚。（資料圖片／香港中文大學大學展覽廳）

受課外書啟發

上世紀五十年代她入讀金文泰中學，初中一年級第一個學期就考得第一。就因為這個第一，促使了她參加生平第一個讀書會。「考到第一的時候，就在當日下午休息時，竟有師兄師姐來到操場找我。他們消息真靈通！說我考得第一，中文又這麼好，不如來參加我們的讀書會吧！還有，我們讀的是課外書呀！你要知道，當時的社會條件與現時不一樣，當時沒有公共圖書館，學校裏也沒有圖書館，在資源這麼匱乏的情況下，我當然說好啦！」

小思續說，當年那個讀書會在跑馬地一個私人住宅內舉行，每次五至六個人，第一本讀的是《鋼鐵是怎樣煉成的》，第二本是《牛虻》。放暑假了，師兄師姐叫她去旅行，教跳秧歌，她恍然大悟他們是有背景的，是職業學生，於是便離開了。不過，小思說，她離開了這個組織，卻沒有離開讀書會，反而這趟經歷更讓她明白到一班人圍讀的好處：「一個人讀書是容易看錯和看漏的！大家一齊讀，有一個小組可以討論，有疑難可以問，有人解釋給你聽，也可以聽其他人的想法，這是十分有趣的呀！」

小思（原名盧瑋鑾）是香港文學文化沙龍的參加者，不只一次是坐上客。（高仲明攝）

於是，在她升讀高中時便與同班同學自行組織讀書會，一般到她家裏來一起讀，一邊剝花生一邊交流，大家談得很開心！後來考進新亞書院，當時大學還沒流行小組討論這種教學模式，不過也有例外：「大一英文科由（來自）耶魯大學的學生授課，他們外國人也用讀書會這個形式來教英語，鼓勵大家一起討論，一起讀書。」

小思曾經做過中小學教師，後來返回母校中文大學中文系任教，多年來都鼓勵學生組成讀書會，亦曾邀請學生到她家中一起圍讀。及至今日八十高齡，依然是讀書會的支持者。

小思說，一個人讀書容易讀漏、讀錯，而大家一起讀則可以討論，有疑難可以發問，有人解釋給你聽。（高仲明攝）

在分享中反省

讓小思鍾情的是「圍讀」這個形式，但有的時候，人的魅力同樣重要。野人讀書會內沒有星級教授，沒有噱頭，在香港這個功利掛帥的社會中，成立至今已有十六個年頭了，真可說是奇葩！他們會員之間以綽號相稱，有一位叫做「掌門」，一看這名字就知其地位卓異不凡。

在4月聚會上，第一個發表演說的會員就是「掌門」，就記者現場觀察所得，不少會眾是專誠到來聽「掌門」講話，其中一位更把握開場前最後十分鐘，不斷向身邊會友求教如何在網站尋索「掌門」的舊演說，而且只是找他的演說，不要其他人。

千呼萬喚，身穿恤衫西褲的「掌門」方進場，一拿起咪並不是演說，而是先介紹他最近新讀的三本書，有文化有歷史，他的博學可見一斑。會長梁曦形容，掌門是整個讀書會的精神中心：「掌門可說是本人認識的人當中，對知識、對理解知識；對世界、對思考世界的方式，最有熱忱的一個。這種熱忱還是如此的真誠、如此的純粹，非出於工作需要，也沒有其他功利的目的。」

野人讀書會內沒有星級教授，沒有噱頭，在香港這個功利掛帥的社會中，成立至今已有十六個年頭。（高仲明攝）

翻查野人讀書會的網站，發表演說以「掌門」的次數最多，差不多每隔一個月便有一次。今次演說是講解一本分析文明傳播的歷史書，指出馬匹、航海、工業革命及互聯網，帶來了四次重要的文明傳播，也四度重組了世界的秩序。

不過，「掌門」介紹書並不平鋪直敍，而是挑重點，只說他感興趣及作者寫得好的地方，今次是工業革命的章節。他處處點評，三句不離旁引經典，加插背景，幫助會友理解這段世界秩序重組的歷史。

「掌門」的演說風格並不太着重雙方互動，卻又魅力十足。他頭髮花白，但看來只是中年。他言詞風趣，內容紮實，會場裏笑聲此起彼落。梁曦形容自己也是「掌門」的粉絲，最欣賞他的是，對於一個飽讀書、有豐富人生閱歷的人來說，在分享過程中會改變自己想法，這十分珍貴。「這大約就是古希臘人所說的『哲學』—『愛智慧』了。」梁曦說。

翻查野人讀書會的網站，發表演說以「掌門」的次數最多，差不多每隔一個月便有一次。（資料圖片／野人讀書會提供）

由於「掌門」熱衷與他人分享心得，所以有一群擁躉。梁曦分析說，「掌門」的「粉絲」有幾類：有的欣賞他愛智慧的態度，有的是多年好友，有的希望獲取「速食學術知識」，有的是以前的門生，也有的養成習慣，每月大家見見面，吃吃飯，聊聊天。

「躲進小樓成一統，管他冬夏與春秋。」野人讀書會自言其野，演說卻不避學術冷僻，其實都出於對知識的追求。會眾對「掌門」的愛戴，也是對書本、對知識的愛好，在擾攘俗世中相濡以沫，尋求一份質樸而純粹的睿智。

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《讀書會：荒漠中的綠洲》報道中的《讀書者言：

圍讀取經 閱出睿智》，網上標題為編輯重擬。

相關文章：

【讀書會．一】文化學者發起文學沙龍 用書本打造荒漠綠洲

【讀書會．二】一書一會 同道人圍爐取暖照亮閱讀世界

【讀書會．三】因書結緣 同儕同尋顏如

【讀書會．四】師生同室齊讀書 文化沙龍建立對話

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。