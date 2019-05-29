儘管民進黨已透過高層多方遊說，並在同婚專法三讀當天發出「甲級動員」，要求全黨立委共同承擔，對同婚專法投下贊成票，但仍有不少立委由於本身宗教信仰以及來自基層反同聲音的壓力，而選擇了技術性迴避投票。而一向被認為較為保守的國民黨，對於同志婚姻的議題同樣面臨分歧。由此可見，不只各政黨內部聲音不一致，全台灣社會面對同志議題時，其實都仍抱持相當分裂、兩極的態度，同婚專法通過後只是個開始，社會上仍有許多不同的看法與意見需要共同面對。 此文章為《台灣同婚之路就此暢通？》報道之四

【婚姻平權．三】同性婚姻專法背後 隱藏哪些壓力與妥協？

除了民進黨之外，面臨支持者嗆聲「誰投同婚票，立委就換掉」的國民黨，儘管反對同婚專法的立場明顯，卻仍有七名立委在表決中投下了贊成票，而他們換來的代價是被國民黨中常委揚言撤銷立委提名，其中一名贊成的立委陳宜民更在5月19日的國民黨高雄市第7選區立委初選中敗北。他坦言初選民調期間，適逢朝野進行同性婚姻專法攻防，他在爭議聲中選擇與黨團不同調，引發當地反同選民的不滿，成為他在初選中落敗的主因。

由此可見，不論藍綠兩黨對同婚議題抱持何種立場，現實是曾經有765萬人在公投中對「同婚納入民法」投下了反對票，雖然政府已經在公投結果的框架下選擇另立專法，仍然無法確保不會激起民眾的反彈，反同聲浪亦不會在專法修訂過後銷聲匿跡。

蔣萬安等7名國民黨立委選擇不與黨團同調，在表決時刻投下贊成票。（視覺中國）

「反同方有沒有可能再去申請一個公投的複決案？這是有可能的，就跟去年一樣再發起一個公投去修改現行法案。所以，接下來的《公投法》會怎麼修，可能也是一個關注重點。」婚姻大平台總召集人呂欣潔提醒，目前《公投法》還在立法院內修正部分條文，而修法後人權議題究竟能不能公投、多數人是否可以決定少數人權益、公投要不要綁大選等爭議，都可能影響未來反同方會不會再提出複決公投。

致力於性別研究的清華大學社會研究所副教授沈秀華則表示，同性婚姻只是其中一個戰場，還有很重要的部分是性別平等教育。幸福盟在去年公投曾提出「你是否同意在國民教育階段，教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法所定之同志」一案，同樣獲得708萬票高票通過，沈秀華認為，反同方藉由各種方式動員校園不能教授性別平等的教育內容，將對下一代的性別平等觀念造成劇烈影響。

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除了同性婚姻之外，反同方亦於去年公投提出反對性別教育進入中小學的提案，獲得過半通過。（中選會提供）

婚姻之外 平權之路仍遙遠

「有些反同團體會利用學校對義工的需求，進入校園講述反對性別平等、歧視同志的言論，或是要求議員對地方局處施壓、要求教育局不能在學校教什麼內容，並檢舉教導性別平等的老師，這些事情短期內都不會消失。」沈秀華強調，學校的性平教育是很重要的一環，現在的年輕一代為什麼會比較贊成同婚，其實都是成長過程中所接觸到的文化、媒體及女權抬頭下，才促使年輕世代對性別平權的想像。

「很多人在喊『婚姻平權、亞洲第一』，其實我非常反對這樣的分類建構，好像台灣在這兩年的立院攻防後突然可以通過同婚法案，變得跟西方一樣進步。這完全忽略了台灣今天能有同婚，其實經過非常長期的性別運動，早在解嚴前，台灣就已推動了性別、婦女運動，這是一個長期累積後的成果，不是突然或自然而然就發生的。」也因此，她認為若讓下一代身處於缺乏性別教育的環境，台灣好不容易萌芽的性平觀念恐會就此斷送。

沈秀化指出，台灣年輕世代之所以較多人挺同，其實是長期以來潛移默化的結果。（資料圖片）

法律所規定的都是最低門檻，但藉由法律、體制的改變，儘管速度極為緩慢，最終仍會改變整體社會的文化觀念。在同婚專法通過歡欣喜慶的同時，我們自然很清楚知道，台灣不會因此馬上變得同志友善，馬上消弭原有的紛爭，但社會大眾是藉此契機有更多對話、理解，進而靠近彼此，抑或在過程中產生更大分歧、撕裂，在追求平等的同時引起更多對立與分化？

其實，在多元、全球化的社會中，婚姻平權僅僅是其中一個受到爭議的話題，每個人出身背景不同，受不同教育文化影響，我們總對各種爭議抱持着不同的想法與立場，這次同婚專法的通過，不失為練習接納不同聲音的機會。在三讀槌音落下之後，正反雙方是否已經準備好，真誠地了解跟自己不一樣的生命經驗？

重溫《台灣同婚之路就此暢通？》報道文章：

【婚姻平權．一】「亞洲第一」過後 台灣同性婚姻之路雨過天晴？

【婚姻平權．二】台灣同性婚姻專法 留給同志哪些未解難題？

【婚姻平權．三】同性婚姻專法背後 隱藏哪些壓力與妥協？

上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《「婚姻平權、亞洲第一」過後 台灣同婚之路就此暢通？》。

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