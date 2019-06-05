著名兒童文學作家何紫曾說，沒有兒童文學的童年，不算是完整的童年。昔日小朋友的童年，有何紫的作品陪伴，如今的小朋友更幸福，父母蒐羅圖畫書（picture book），法國、荷蘭、德國、意大利、日本、韓國，有無厘頭，有荒誕，有暗黑，有溫暖，也有看來看去都看不明白的故事。不要緊，圖畫很美，看圖畫也很開心。 圖畫書在歐美發展成熟，每個地方的出版物各具特色，在亞洲國家中，日本走得較前，發展出「繪本」，台灣沿用此名，並在引入版權方面非常積極，每年出版翻譯作品逾千本。至於香港，近年亦開始流行閱讀繪本，民間繪本館冒起，坊間提倡親子共讀，閱讀與活動緊扣，形成一股風潮。 今期專題我們走訪本地繪本推手、創作人、出版社，看看繪本作為小朋友認識世界的第一扇窗，到底有何吸引力？我們亦聽聽出版人如何引入版權、推動原創，以繪本征服小朋友的心。 （此為童年童書系列之一）

繪本的選擇愈來愈多，家長能否把握機會培養孩子的閱讀興趣？（資料圖片／林若勤攝）

香港金閱獎與香港教育專業人員協會於2017年書展期間進行的「香港兒童讀物出版市場之趨勢」調查顯示，在531個受訪者中，近52%主要閱讀本地出版的兒童圖書，而在最受歡迎童書類別中，超過70%受訪者選擇童話及小說類，選擇繪本或漫畫類的則有62%，證明繪本有價有市，不乏支持者。

曾聽聞許多家長喜歡到台灣購書，每次去旅行，總會安排一個下午到書店，讓小朋友挑選喜歡的繪本，亦有家長有意尋找本地出版的繪本，卻總是無功而還，不是選擇太少，便是太着重功能性，不是教小朋友注重衞生、過馬路要小心，便是滲入學術知識，教數字、形狀、英文字母等，趣味性不強，欠缺想像力。

本地主打繪本的出版社並不多。聯合出版集團旗下的新雅文化是老牌兒童圖書出版社，出版教科書、幼兒讀物、成長小說等，亦有出版繪本，但數量不多。另一間較常被提及的是小樹苗教育出版社，成立超過三十年，出版的讀物較為益智。深耕幼兒至高小讀物的木棉樹出版社，近年引介不少翻譯繪本，當中不乏大師之作，但是，這些平裝繪本似乎未得家長的歡心。

不少坊間機構舉辦工作坊及講故事活動。（吳鍾坤攝）

台灣城邦出版集團多年前在香港成立分店，小小的書店有三分之一的空間劃分為兒童繪本區域，十多個書架放滿各類繪本，店員透露該店引入台灣20間出版社的繪本，是書店主要的收入來源。「以前買繪本的地方不多，我讀書時期會在城邦買繪本，那時書店在灣仔一幢唐樓，我們都叫它小白屋，氣氛很特別，頂層用來舉辦活動。」香港繪本文化創辦人高佩聰說。她讀設計出身，曾為不同的出版社畫插圖，這幾年出版了《等待》、《想不到》、《你會咚咚咚嗎？》等原創繪本。

從兒童的角度看世界

她留意到近年繪本出版愈來愈盛行。十多年前，香港書展試辦國際文化村，參展機構引入當地的繪本、童書；幾年後，本地書商開始從台灣引入作品；近年書商趨向將繪本包裝成教科書，家長一看便知如何利用書本教導小朋友。這一兩年，書展漸見本地創作者的身影，書商甚至將書攤部分位置撥出來做閱讀空間，邀請講者來講故事。高佩聰認為好的繪本不應只談功能性，應有作者的態度及兒童觀，所謂的兒童觀便是以兒童為本，從兒童的角度來看事物，而非用成人的角度來教訓人。「繪本可以有不同的類型，有不同的作者，因為每個作者都有他看事物的角度，同一件事不同作者有不同的演繹，即使書籍再多，都不會重複。」

高佩聰熱愛文字，在2012年成立出版社後便專注繪本出版及推廣工作。（黃寶瑩攝）

高佩聰成長的年代，沒有繪本，只有橋樑書，她對書的認知便是滿滿的文字。畢業後她在出版社做畫師，看到編輯如何把關文字，看到文字工作者的熱情，有意了解創作是怎麼一回事，便到香港教育大學報讀課程，認識了一直深耕兒童文學及推動圖畫書發展的霍玉英老師，對方鼓勵她多閱讀多創作。「其實，這個課程無關創作，主力探討及分析作品，我們會分析少年小說的架構、文學特色，從中得知原來寫小說需要部署，知道坊間有哪些理論書。」

她經常到旺角的二樓書店尋書，慢慢發現繪本的創作理論大多從台灣翻譯而來，開始留意當地的書展、沙龍分享，老師亦會製造與台灣繪本創作者會面的機會。在不斷接觸及探索下，她得到一些創作的機會。2012年，她成立香港繪本文化，主力出版繪本，2014年，她將自身懷孕生小朋友的心路歷程繪畫出來，獲得香港圖畫書創作獎佳作獎。兩年後她出版第一本書《等待》，作品後來榮獲豐子愷兒童圖畫書獎佳作獎。

與此同時，她亦物色本地不同的創作者，為他們出版繪本，譬如張佩斯的《想不到》、張韻珊的《你會咚咚咚嗎？》，每本書從收到原稿、修訂、編輯、製作，到正式出版都需時甚久。她相信在不斷重畫與否決的過程中，能夠將內容提煉得更好，小至字體修訂，大至從單頁變成跨頁，都有學問，而繪本的精髓往往藏在細節處

從收到原稿、修訂、編輯、製作，出版一本繪本的時間比想像中多。（黃寶瑩攝）

高佩聰觀察到本地創作者在掌控兒童觀方面未夠成熟，「香港缺乏對繪本的研究及分析，年輕人得到的專業訓練相對少，他們常常以自己的角度看世界，較為自我，創作的故事也以自己的年齡層為主。」進入兒童的世界，需要經過時間的洗鍊，她也花了很長時間，才摸清如何說一個兒童故事，乃至以專業知識來為創作者編書。

對於愈來愈多家長願意花錢買繪本，她認為與書店引進及民間推廣不無關係。早年城邦將台灣打書釘的風氣帶來香港，2012年誠品進駐香港，進一步打造閱讀氛圍，恰恰這些書店都開在人流密集的地區，吸引有購買力的中產家長買書。近年，坊間機構及獨立書店亦意識到繪本的力量，有幼稚園老師在觀塘開設童書館，每月制訂時間表、舉辦活動，也有家長在中環開設兒童書店Seeds，專營中英文童書及舉行工作坊。

高佩聰說：「繪本的有趣之處在於，我們在說故事的時候，才能彰顯其生命力，因為閱讀與氛圍、情緒有關，在書店看一本書與閱讀推廣人推介一本書很不一樣。閱讀推廣人會花較長時間理解故事，將書本的感覺演繹出來。現時不少書店會設計一些講故事的活動來讓小朋友參加，對推動繪本閱讀很重要。」

高佩聰認為好的繪本應有作者的態度及兒童觀。（黃寶瑩攝）

關於繪本的故事，還有以下這些：

【童年童書．二】原創繪本難推 本地欠有經驗的編輯

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《一同看繪本》。

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