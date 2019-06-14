位於日本本州、四國和九州三大島之間的瀨戶內海，平日人煙稀少，但隨着「瀨戶內國際藝術祭」春季展於4月26日正式開鑼，这這一片風光迤邐的內海又開始熱鬧了起來。 自2010年首次舉辦，藝術祭已經變成三年一次與島嶼和海洋的約定，來到今年已是第四屆。藝術祭以《海的復權》為策展主題，召集不同國家和地區的藝術家參與，將海上各具特色的島嶼當作展示舞台，關注藝術與建築，聚焦民俗，着眼生活，力爭重現昔日自然與人類互相輝映的盛景，讓瀨戶內海重獲新生與價值，成為「希望之海」。 曾經的荒涼群島，如今成為「藝術聖地」，瀨戶內海轉型的成敗，或許應該放在日本推動「地方創生」的歷史脈絡下來審視。 此文為瀨戶內海藝術轉型系列報道之一

地方創生：名稱源於日本，意指「產、地、人」三位一體，希望結合地方特色及人文風情，創造出適合自身的產業和就業機會，以促進人口回流。

去年，港府消息稱，為推廣綠色旅遊，旅遊事務署擬效法瀨戶內海，撥款2,400萬元在西貢鹽田梓舉辦藝術祭，主打客家文化、裝置藝術及古建築。無獨有偶，台北市長柯文哲亦在2016走訪瀨戶內的直島後大加讚賞，稱藝術祭讓整個瀨戶內海「共襄盛舉」，令他「深刻領略到觀光跟文化的整合行銷」。



時光回溯至三十年前，大概沒人想到瀨戶內海會是今天這般光景。今日舉行藝術祭的幾個主要島嶼在那時都是被世界遺忘的角落：犬島的煉銅廠人去樓空；大島是日本唯一一個設置麻風病院的離島，被迫與世隔絕；豐島非法丟棄產業廢物的問題氾濫；直島的北部是三菱煉銅廠，深受冶煉廠飄出的亞硫酸氣體侵害……

瀨戶內國際藝術祭地圖（Setouchi Art Festival Map）

城鄉發展嚴重失衡下的產物

歷史在這些小島留下的傷痕並不限於厭惡性設施與環境污染，「限界集落」才是更令人頭痛的問題。1991年，日本社會學者、時任高知大學人文學系教授大野晃提出「限界集落」一詞，用來指涉那些因年輕世代向城市流動，65歲以上常住人口佔總人口比率50%以上的村落。



瀨戶內海的不少島嶼都符合上述情況。以岡山縣的犬島為例，2010年人口普查顯示，由於島嶼特有的地理環境限制和產業的缺乏，犬島的常住人口持續下降至54人，當中老年人口佔了近80%，未成年人口則依然是零，島上僅有的兩所小學和中學都已在2003年關閉。

在限界集落，隨着人口不斷外移，地方文化傳承中斷，勞動力不足，公共服務難以為繼，連日常生活也嚴重受限，等待它們的往往是滅村的結局。

直島的午後，一名白髮蒼蒼的老人坐在有陰影的巷弄裏，看着行人來來往往。（吳雅倩攝）

除了島嶼自身的種種限制，鄉村人口流失的原因還包括城市的「拉力」。二戰以前，日本已經逐步形成京濱、阪神、中京和北九州四大工業帶，並且在人口城市化的過程中，形成了以東京、大阪和名古屋為中心的三大都市圈。據日本總務省公布的統計數據，至2018年，東京都內的人口約1,380萬人，若算上周邊的千葉、茨城、琦玉和神奈川等「新都心」，首都通勤圈人口已達4,000萬—這一數字相當於日本總人口的三分之一。

人口聚集的同時，商業活動也慢慢靠攏東京。日本內閣府的數據顯示，60%在東京證券交易所第一部上市的企業和76%在日外資企業的總部都位於以東京為中心的關東地區。

面對「人口過疏、過密」的問題，日本政府從上世紀六十年代末就開始提出對策。1972年，時任日本通商產業大臣田中角榮提出「日本列島改造論」，建議政府重新進行工業佈局，建設新幹線和高速公路連接各個島嶼，並於各縣設置機場，平衡各地發展，進而「消滅城市和農村、『外日本』（太平洋沿岸地區）和『裏日本』（日本海沿岸地區）的分別」。此後，出生於香川縣的前首相大平正芳亦在任內（1978至1980年）提出「田園城市」的構想，號召發展中小城鎮。1988年上任首相的竹下登則推出「故鄉創生事業」，向全國各個市區町發放一億日圓，以期振興地方經濟。

差不多同一時期（八十年代末），瀨戶內海的命運悄然發生了變化。但這一變化並非是政府政策起了作用，而是因為一家位於岡山縣的教育出版企業「福武書店」（現為「倍樂生集團」）進駐了瀨戶內海的直島町，它們到底在那裏做了什麼，讓瀨戶內海有今日這般光景，請詳見另文：【瀨戶內海．二】「藝術聖地」是如何煉成的？

上文節錄自第166期《香港01》周報（2019年6月10日）中的《荒涼小島變藝術聖地 瀨戶內藝術祭如何推動「地方創生」》。

《香港01》周報有關瀨戶內海的文章：

【瀨戶內海．一】從藝術祭看日本城鄉失衡

【瀨戶內海．二】「藝術聖地」是如何煉成的？

【瀨戶內海．三】地方單靠藝術祭就能創生？

更多周報文章︰【01周報專頁】

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