就在6月初，中國的影迷又經歷了每年的搶票「狂歡」，被認為是內地最有看頭的上海國際電影節開始公開售票。這當然令人回想到，以前香港戲迷搶香港國際電影節戲票的盛況，但不同的是：在內地，現在搶票行動全然搬到手機上。 上海官方近幾年似乎花盡心思，配合更強陣容、技術開發和高效動員力，把上海國際電影節變成中國同類國家級影展的唯一王牌——當然，這是以官方舉辦的電影節而言。 但同時，不可忽視的還有不同地方民間主導的「半獨立電影節」。

賈樟柯帶頭的平遙國際電影展是其中一股重要新力量，而FIRST青年電影展更被形容為中國版本的辛丹斯影展（Sundance Film Festival），看看這些另類電影節，就知道其實還有很多不限於主流的中國本地創作。它們絕大部份被排除在院線公映的破紀錄、全年600億元人民幣的中國電影市場以外，但很大程度上，它們才是未來中國電影的驅動力。

中國金雞百花獎曾經十分具有影響力。（視覺中國）

如果隨便搜尋一下「中國有哪些出名的電影節」，內地搜索引擎百度跳出來的答案好大機會說：中國四大電影節，包括中國金雞百花電影節、長春電影節、上海國際電影節和北京國際電影節。視乎搜尋結果，有時又會出現珠海電影節這些今日看來已非常過時的選項。但當中對電影節的理解，其實出現各式各樣的混淆。

第十四屆長春電影節閉幕現場。（視覺中國）

這裏說起電影節，筆者指的是具國際性參與、有大規模選片放映（涉及策展專業能力）、舉辦期間有競賽獎項評選，以至包含近年流行的投資項目洽談的多功能平台。

金雞百花這種（1992年把兩獎合一，每年在不同城市輪流舉行）只能算是中國內地的表彰大會，反映官方意志及口味。長春電影節是以城市作根據地，雖說是中國最早的電影節（1992年始，上海是1993年才舉行），但也只有華語片參與，這兩者不算是今次定義的電影節類型，無甚可談。

去年，金雞百花電影節在中國佛山舉辦。（視覺中國）

百花獎是內地最早的電影獎，由刊物《大眾電影》主辦，最早於1962年建立，由該刊讀者投票評選出最佳電影等，但並無頒獎典禮，1963年後中斷，1980年復辦第三届。1981年設立的金雞獎則是專業性評選的最高獎，設立於1981年。

如果真要講中國當今具影響力的電影節，值得談的反而應是北京國際電影節、上海國際電影節、平遙國際電影展和西寧的FIRST青年電影展。

上海國際電影節每年6月中舉行，逐漸奠定了作為中國內地最重要的國際級別電影節地位。（視覺中國）

想必知情電影迷聽到把北京國際電影節也包括在內，會認為是說笑。其實，把北京包括在內更多是作為一個案例來討論，因為它由宣傳到規格，似乎都說明了在首都做國際化文化活動的艱難。譬如今年的宣傳海報被評為美感落後不堪，以為直接去了四、五線城市辦影展，加上北京戲院的分佈實在也不適宜作為面向影迷的觀影平台。

2019年4月20日，北京國際電影節閉幕紅毯。（視覺中國）

不過作為首都，又是眾多文化產業的基地，北京電影節倒是能吸引一些國際大師來撐場，譬如今年到訪的是德國的雲溫達斯（Wim Wenders）。但總體而言，它並不算是一個讓城市和影迷可以參與的電影節典範。

繼續閱讀：【電影節．二】上海全渠道配合電影節 盛事變城市名片

上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《中國城市需要怎樣的電影節？》，網上標題為編輯重擬。

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