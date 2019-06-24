近年來，一個個曾經走在示威最前線的年輕人，漸漸遠離了公眾視野。今次這場運動沒有大台、沒有領袖，看似「零動員」卻又最多人參與，到底該如何書寫？有示威者形容他們的自發行動「微小」，但正因為各人自發站在不同的崗位共同推動，各自在這場沒有大台的社運中發揮功用，令運動以一種新的模式發展下去。 前文提到，中學生Matthew加入地區的擺街站群組，站在一個他覺得在這場運動中，最適合自己的位置。而中樣是中學生的歐同學、陳同學和王同學，則在「6．16」遊行那天在急救站幫忙，遊行過後，她們仍自發到金鐘會場留守。訪問當天，她們在立法會「煲底」（示威區）戴着口罩，貼着退熱貼，聽着立法會會議的直播。她們說剛好考完試，沒有特別事情要做，知道大家定下20日是政府回應的死線，否則行動會升級，眼見金鐘已沒什麼人留守，希望來幫忙湊人數。幾個女生從沒想過，在這場運動中，本來只想加入急救站盡點棉力，也突如其來受到了催淚彈的「洗禮」。

承接上文：【逃犯條例】未歷傘運 不認識黃之鋒：中學生的政治啟蒙（上）

在「6．16」的遊行後，在立法會煲底（示威區）仍有人會留守，歐同學、王同學和陳同學就是其中三人。（資料圖片／黃廸雯攝）

「幫忙湊人數」正是三個女生當初走出來的原因，她們坦言最初只想向政府表達反對修例的意見，沒想過會走上前線或進行衝擊。沒有社運經驗、還是中學生的她們有很多顧慮，如考慮要不要如常考試，又擔心影響前途。

「學校那邊的政治討論一向不太激烈，大家都只顧讀書，但今次明顯有很多人出來。上次『9．28』政改，大家沒怎麼留意，但這次大家覺得『唔對路』，開始在社交網站廣傳，叫更多人參與。學校有人派絲帶，那天我未回到學校已派光了。」16歲的歐同學說。「6．9」遊行之前，歐同學只是一直跟進事態發展，會在IG和Facebook分享相關新聞和聯署的連結，「6．9」遊行後翌日她要考試，但還是想出來，「103萬人出來遊行，政府仍漠視民意，那時很氣憤，覺得是時候站出來。」

害怕也沒辦法，誰叫這是自己的地方，如果不救的話，以後就什麼都做不了。 歐同學、王同學及陳同學 16歲、16歲、18歲 中五及中六學生

103萬人出來遊行後，政府也公布會如常於星期三進行立法會二讀，歐同學覺得是時候走出來了。（資料圖片／李澤彤攝）

16歲的王同學表示，了解條例過後與其他同學在Telegram開了一個關注組，約有100個同學加入討論，「我們會印一些貼紙、派書仔，讓同學知道修訂《逃犯條例》是怎麼一回事，希望引起更多同學關注。」她說。

三人當中，歐同學曾跟父親到現場參與「傘運」，18歲的陳同學也曾到過現場一次，但那次只想見證歷史時刻，今次才是第一次真正因為自己有意見而參與運動。「我常常在網上見到很多片段，很多中年人因為自己沒有站出來感到很自責，但我覺得大家都要站出來，因為今次事件影響每一個香港人，不管你年紀多大。」

「6．12」那天，歐同學和陳同學去現場前沒想過可以做些什麼，到現場後，歐同學選了個較後的位置，大約在解放軍軍營那邊叫口號和幫忙分發物資，有急救證書的陳同學則自發到急救站支援。

6．12 當天，示威者堵塞多條道路，歐同學選了個較後方的位置，陳同學則到了急救站幫忙。（資料圖片／蔡正邦攝）

急救站有醫生、護士、醫科學生，以及像陳同學一樣持有急救證書的人，甚至有未正式學過急救的人在幫忙。「在衝突發生前，所有人已知道一旦出現狀況要怎麼處理。做急救不一定要有證書才可以做，見到有人要救而又知道如何處理，就可以去救。」急救站的運作很有秩序，有些留守站內，有些負責巡邏，彼此透過對講機聯絡。

陳同學所在的急救站位於民陣設於中信大廈前的大台旁，她說站長主張「和理非」（和平理性非暴力），要求站裏的人不可接收雨傘和頭盔等用來衝擊的物資。「不是只有衝擊的人才需急救，這種天氣可能中暑，那天有很多人中暑或熱衰竭，也有很多人被蜜蜂螫傷。」

在警方施放催淚彈那天，本來只在急救站和物資站支援、沒打算進行衝擊的人，同樣受到僱淚彈的「洗禮」。（資料圖片／羅君豪攝）

意料不及的是，下午3時後，還在急救站的她抬頭想看民陣大台的直播熒幕，突然看到有催淚彈打落中信大廈再彈出來，站內的人都意識到要立刻離開。「大多數人都不打算衝上前線，我們什麼物資都沒帶走，只帶了自己的袋，手上拿着兩支生理鹽水就走了。」

陳同學憶述當時情況語速很快，既憤怒又害怕。「一直說那邊是很安全的合法位置，人們只是坐着看直播，沒想過要怎樣，突然衝入去（中信大廈），很亂，人很多，中信裏面更只有電梯可以逃，整個環境都不適合逃生，但人們都衝了入去，全靠大家真的很守秩序才沒事。我當時很害怕，怕到整個人都在顫抖，手一直在抖，現在想起來還覺得很害怕。」

「我不是很怕催淚彈，（感覺）最多是切洋葱加喉嚨痛。但我在（中信）裏面完全不知所措，不知道要去哪裏，不知道該做什麼，腦裏完全意識不到身邊發生了什麼事，眼中全都是很混亂、很慌張的人。最後我在天橋走着，仍聽到發彈的聲音，整件事是很恐怖的。」陳同學說。

在後方叫口號的歐同學憶述，當時聽到有人說：「走啊，有催淚彈！」所有人隨即跑離現場。「去到中環內街，要除口罩、換衣服，又要到處看有沒有警察，並特地到大館繞幾個圈，見到警察時會看周圍有沒有什麼可擋一擋。有朋友害怕得跑入IFC，所有朋友都分散了。」她說，感覺警察像是把傘運那時的仇一併報了。「害怕也沒辦法，誰叫這是自己的地方，如果不救的話，以後就什麼都做不了。」

最後陳同學逃到中信大廈對開天橋上，大量示威者舉高雙手前行，警方手持盾牌戒備。（資料圖片／林若勤攝）

即使猶有餘悸，她們卻沒想過退出這場運動，反而因為看着政府在不同場合的回應、感受過警方對待示威者的兇狠，變得不再單純因為覺得條例有問題而參與，而是想為自己的家做更多事情。

那天之後，她們加入了Telegram的急救群組，正是「6．12」那天的經驗，讓她們發覺Telegram群組很有用。「最有用的是可讓我們知道現場缺什麼、要什麼。作為急救員，如果沒有物資在手，也幫不了忙。我對急救本來沒什麼信心，這些群組可以把急救員組織起來，協助其他人判斷現場情況。學過急救可能會懂得如何施救，但未必懂得判斷傷勢，有人幫忙的話，整件事會更有效。」陳同學說。

歐同學說，在急救站支援能減輕自己的無力感。「真的幫到手，不會覺得只站在後面看着前面的人食彈，自己卻悠哉遊哉在走，那樣會有罪疚感。」

上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《沒有大台 如水流動的示威》。

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