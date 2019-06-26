過去一個多星期，很多網民每朝起床，都會第一時間到Telegram的「公海總谷2.0」查看，往往會看到有數千條未讀訊息。一路往上刷，會發現整個深夜留言從沒間斷，有呼籲民眾回家的人，有報告警方出現消息的人，有告知前線需要物資的人，有討論戰述的人…… 網絡動員的有趣之處是，你可以成為任何人。從文宣小組到現場「戰術討論」，每個人都可以參與不同的行動小組，這是網絡動員的厲害—以最快丶最低成本的方法集合人力。

承接上文：【逃犯條例】網絡成隱形大台 從文宣到現場行動（上）

上文提及，公海群組管理員Johnny（化名）提到成立公海群組的源起，又言運動中沒有大台是減少了分化。今篇，我們來看看透過網絡成立文宣組的Erica，如何看待網絡動員的力量。

同溫層當然知道金鐘發生什麼事，但在天水圍的婦女還是每天煮飯湊仔，我們想動員的，是全港的力量。 Erica 25歲 文宣小組組員

最初，Erica只是和身邊的十多位朋友在Telegram組成文宣小組，她笑說像層壓式般一人拉一個進群，最後組成了50人的文宣群組。她有點自豪地說，群組已到了15個地區派發了超過一萬張傳單，傳單內容都是他們自己設計的。

Erica說，落區派傳單是希望動員到全港所有力量，以民意向政府施壓。（黃舒慧攝）

網絡動員的有趣之處是，你可以成為任何人。Erica除了會落區派傳單、宣傳運動外，也參加了急救隊，在現場負責處理受傷的示威者，又同時參加了被捕支援隊，負責在示威者被捕後提供律師支援。但她做得最「落力」的，還是文宣工作。

矛盾的是，她沒有覺得文宣隊發揮了很大作用，足以令與他們持相反立場的人轉為支持他們。但是，她還是認為走出來是一種道德責任，「即使你覺得自己做的事情好廢，你也許覺得執垃圾很廢，也許覺得買幾個口罩很廢，但你都會依然去做。」

她仍然相信，只要認為是正確的事，不顧成效如何，也會奮不顧身。只要有一點機會讓一個人走出來，她也會繼續擺街站、派傳單—全因她相信今次反修例運動要動員的，是全港的力量，故要動員到社區最多的人，接觸到愈多的人，對政府施壓的力量愈大。在今次運動中，民陣公布「6．9」遊行有100萬人，「6．16」遊行更有200萬人。成功引來外國媒體的關注，也令政府從最初堅持如期二讀修例到最後「跪低」—暫緩修例，特首林鄭月娥更親自向市民致歉。這一切若不是參與人數眾多帶來的壓力，還會是什麼呢？

兩次大遊行，分別有過百萬人參與，逼使政府宣佈暫緩修例。（張浩維攝）

「當嘗試過『衝』，也試過『和理非』的大遊行，下一步我們要爭取的是社區裏的人。同溫層當然知道社會在發生什麼事，但不理的人是真的不會理。所以我們會很形式地戴口罩派傳單，有些人會因為看了某家電視台，而覺得示威者是暴徒，但他們口中的暴徒竟然是在派傳單，那就有很大的對比。」

走進社區 接觸群眾

Erica會這樣想，某程度上是因為上一次參與雨傘運動的經驗而來，「電視上的畫面不等於整場運動，因為運動有不同的部份。以往的運動都聚焦在大台，新聞只聚焦於大台的動態，變相令運動的範圍限於金鐘，出不到其他地區，像天水圍的婦女也是每天煮飯湊仔⋯⋯就是這樣，才覺得要落到社區傳遞資訊。」

在派傳單的時候，Erica也曾遇過好些人不問情由當面撕掉傳單。（黃舒慧攝）

Erica很重視網絡力量。在她眼中，網絡在這場運動中不僅傳遞資訊，還激發了不少「新行動」。例如連登討論區中有帖文希望網民集體聯署電郵至英、美、澳、加等國，提出要撤銷一眾政府官員的外國護照，又或是到美國白宮聯署，促請美國就今次修例表態。「這便是網絡的多元（功能），任何人，即使是最普通的市民，都能夠利用網絡行動，引起國際關注之餘，亦壯大反對聲音。」

她相信網絡，偏偏網絡不一定可信。正如在網絡上支持或反對聲特別大的，不一定如實反映民意。說到最後，網絡可以是一個工具，但不能完全依賴。要走進群眾，靠的還是實實在在的接觸。

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上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《沒有大台 如水流動的示威》專題報道中的《當網絡成為隱形大台 各自行動 互補長短》。

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