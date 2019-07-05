今年5月，一條影片在美國的社交媒體上瘋傳，僅在Facebook就錄得數百萬人次觀看，連美國總統特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudolph W. Guliani）也急不及待在Twitter轉發。 影片中，正在演講的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說話結巴，咬字含糊，情況引人質疑。 原來這條影片經過刻意篡改。美國明年將會舉行總統大選，今次事件再次敲響了假新聞可能左右選舉的警號，尤其是使用人工智能（AI）、更為像真的「深度造假」（deepfake）影片日益容易製作。

朱利亞尼得悉自己轉發的是假影片時這樣解釋：「我沒有理由認為它是被修改過的。你從哪裏可以知道片段是不實的？我如何可以知道它是假的？」他稱自己沒有看過原片，是在別人告訴他影片有問題後才刪除帖文，雖然聽起來像是狡辯，但並非全無道理。隨着造假技術進步，假影片將會愈來愈真，愈來愈易製造，並愈來愈難分辨出影片孰真孰假。

紐約州立大學水牛城分校人工智能研究院教授David Doermann指出，deepfake和假新聞的威脅將會愈來愈大，因為製作技術愈趨普及，過往需要昂貴器材和軟件製作deepfake，現時只要「一個高中生和一台不錯的電腦」便可做到：「已經不再需要AI專家，新手也可以做到。」

三星（Samsung）位於俄羅斯莫斯科的AI中心在5月公布了一項新技術：其AI系統只需極少的數據，甚至只需要一張臉部照片，就可生成像真度高、可動的人像影片，若加添少許數據，例如8至32張照片，便能更進一步提高像真度。

三星以公開資料庫VoxCeleb的數據訓練演算法，內含逾7,000張從YouTube影片收集而來的名人影像，讓演算法學會辨識眼、嘴形、鼻樑形狀和長度等人面特徵，繼而用知名人像來製作動畫。例如逝世時動畫攝錄器材還未面世的俄國大文豪杜斯妥也夫斯基（Fyodor Dostoyevsky），就在一條黑白影片中說話；達文西（Leonardo da Vinci）名作《蒙羅麗莎》（Mona Lisa）中的女士不只懂得微笑，還可以說話，並帶有不同的眼神；藝術家達利（Salvador Dali）那標誌性的鬍子也會隨着他說話而抽動。

史丹福大學則與普林斯頓大學、德國馬克斯普朗克信息學研究所（Max Planck Institute for Informatics），以及Adobe Research合作，開發了另一套AI系統，只要改動影片逐字稿，AI就會以影片中人的聲韻並配合嘴形，讀出所需的對白。他們試過將電影《現代啟示錄》的著名對白「我喜歡清晨中凝固汽油彈的氣味」改成「我喜歡清晨中西多士的氣味」。

製作這種影片涉及幾種技術。首先，研究人員需要掃描目標對象在整段影片中說過的所有音素（phonemes，發音的基本組成部份），接着把這些音素與他的發音嘴形配對，最後還要為目標人物的下半邊臉建立立體模型。做好這些工作後，當研發人員修改影片的逐字稿，軟件便會自動組合這三組數據，重建一條配合文字改動的新影片，然後貼到原有片源來得出成品。

非牟利人權組織Witness項目總監Sam Gregory主張，應該主動出擊對付deepfake，而非被動等待有deepfake出現才處理：「從過往全球對假消息的反應來看，我們明顯需要更好的準備，以應付這個威脅，而非像在2016年（美國總統）選舉出現問題後才作出反應。即使威脅比預期中小，預先做好準備，總好過事後才作出反應。」Gregory指，全球社交媒體應該聯合組成一個「共同免疫系統」，以找出和阻止假影片瘋傳。

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上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《威脅日增 美向Deepfake開戰》。

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