今年5月，一條影片在美國的社交媒體上瘋傳，僅在Facebook就錄得數百萬人次觀看，連美國總統特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudolph W. Guliani）也急不及待在Twitter轉發。 影片中，正在演講的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說話結巴，咬字含糊，情況引人質疑。 原來這條影片經過刻意篡改。美國明年將會舉行總統大選，今次事件再次敲響了假新聞可能左右選舉的警號，尤其是使用人工智能（AI）、更為像真的「深度造假」（deepfake）影片日益容易製作。 科學家正努力研發各種辨識deepfake的技術。到底這場打擊deepfake之戰，可以如何獲勝？

為了打擊deepfakes，科學家正着手研究各種辨識真偽的方法。加州大學柏克萊分校 （UC Berkeley） 聯同南加州大學（USC），開發了一套AI偵測系統，它經過大量政要影片「訓練」後，已可看出政要的「軟性生物特徵」（soft biometric signature）—當說話時，每個人都會以獨特而微細的方式移動身體、頭部、雙手和眼睛，甚至嘴唇，這些動作都在潛意識之下進行，人們不為意自己有這些動作，也不會第一時間意識到別人做這些動作，現時的deepfake技術亦未有留意到這些地方，因而可以透過觀察這些特徵，辨別影片的真偽。

系統又從特朗普、美國前總統奧巴馬等人的YouTube片段，找出他們頭部動作、說話規律與表情之間的關係。例如當奧巴馬公布壞消息時會皺眉，並傾向低頭，宣布好消息時就會傾向昂頭。這些數據會用來建造每個人的模型，當一段新的影片出現時，就可用該模型分辨片中的奧巴馬是否有相同的說話規律、頭部動作和表情，從而得知影片的真偽。

有科學家正針對總統參選人如拜登（圖）和沃倫的肖像，以及早防備deepfakes。（Getty Images）

為了測試「軟性生物特徵」， 加州大學柏克萊分校計算機科學家Hany Farid與團隊特地製作了特朗普、希拉里和民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）等人的deepfake。該系統在辨識各種偽造方式，例如真人模仿惡搞、在社交媒體很熱門的「換臉」、嘴唇同步、把頭移花接木至另一身體等，都有不錯表現。Farid說，只要是在訓練時看過的名人，系統辨識deepfake的準確率可達95%；現時，系統分辨出真實影片的準確率亦為95%，他希望在未來六個月提升至99%。

Farid已開始為2020年美國總統參選人建立一套相同系統，包括前副總統拜登（Joe Biden）、沃倫和參議員桑德斯（Bernie Sanders）。Farid向《CNN財經》透露，希望能在12月推出這套工具，讓記者能在網站查核影片的真偽。

紐約大學坦登工程學院針對另一「死穴」，希望研發出能辨別影片真假的系統。要偵測假影像，一大困難在於數碼影像編碼時並未作防止篡改處理。研究人員於是改動單鏡反光相機或一般手機相機的訊號處理器，然後在每張照片的編碼中加入水印，並訓練神經網絡來負責相機中照片生成過程。當相機感應器解讀射到鏡頭的光線並轉換成高畫質影像時，神經網絡便會在這過程中加入不可磨滅的水印。這些水印主要會加插到特定顏色頻率，即使經過壓縮、調光等常見的後期製作處理，仍然能原封不動，但當影像內容被修改，水印就會有所變化，這樣便可透過鑑證分析，辨出真偽。若要打擊deepfake，便要把技術應用到影片上，研究團隊雖然仍未開始這方面的研究，但稱理論上可行。

也有科學家正研究，在拍攝照片或影片時就加入難以破解的防偽特徵。（Getty Images）

貓捉老鼠的遊戲

不過，辨識deepfake從來吃力不討好。Farid希望媒體取得偵測deepfake的工具，以檢查影片的真偽，但愈多人使用這系統會帶來潛在風險：deepfake創作者或可藉着檢查系統的程式碼，找出應對方法。這正是長久以來鑑識專家面對的挫敗和沮喪，因為就算方法有效，也只是暫時性的。

例如呂思偉去年曾發現deepfake一大關鍵破綻：它們不會眨眼。這在偵查上是重大發現，但兩星期後，他就收到由deepfake創作者送來的電郵，說最新的deepfake已經解決了這問題。對於坦登工程學院提出的方法，美國卓克索大學（Drexel University）資訊鑑別研究員Matthew Stamm提醒：「攻擊者可能會創造一個『深度學習』網絡去除這些防偽記號，允許修改影像，再重新加入這些防偽記號。」

比起製作deepfakes一方，Farid有感現時研究對抗deepfakes的科研勢孤力弱。（Getty Images）

此外，AI圈子素來不重視偵測假新聞，坦登工程學院研究員Nasir Memony說：「偵測這些東西根本無錢可賺。」現時製作deepfake方面的投資遠超偵測deepfake一方，令這場攻防戰的「軍備」極不對等。Farid對此甚為無奈：「我們的『軍備』遠遠不及，從事影片合成的人數與偵測的相比，是100:1。」

Farid坦承，這些偵測技術不足以應付假影片在社交媒體瘋傳：「解決方法不會只靠科技，還需要有專業的報道，以及更好的數碼公民、公司和政策。」

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上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《威脅日增 美向Deepfake開戰》。

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