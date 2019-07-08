【逃犯條例】聆聽年輕人心聲　田北辰倡「任鬧」溝通會

反對特區政府修訂《逃犯條例》的社會運動浪潮，隨着大批示威者於七一回歸紀念日衝擊立法會大樓，蒙上污點。 有別於一般建制派對年輕示威者的「強烈譴責」，港區全國人大代表兼實政圓桌立法會議員田北辰則聚焦於走出官民撕裂困局，建議政府暑假舉辦大型青年聆聽會，帶領香港重新上路。

年輕人愈感絕望，愈趨用激進手法，特區政府總不能把他們全都視為暴徒。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府要修補社會空前撕裂，首先要以溝通和聆聽代替譴責。但不論是「6.12」金鐘警民衝突，抑或上周一（7月1日）衝擊立法會，特首林鄭月娥至今仍未直接與年輕人或示威者展開對話，即使間中會見傳媒，雖然口稱要謙卑聆聽，亦僅止於重申官方立場，不單予人傲慢之感，更無助緩和緊張氣氛。

建制派亦一致「槍口對外」，譴責衝擊危害社會安寧，惟獨以「開明建制派」自居的港區全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰，反建議林鄭在暑假期間舉辦大型聆聽會，廣邀各階層市民參與發表意見。

田北辰倡林鄭暑假期間辦溝通會，供市民「任鬧」重開官民溝通渠道。（高仲明攝）

田北辰稱，聆聽會的重點在於「聆聽」，即讓市民暢所欲言，林鄭甚至毋須即時回應，只須一一記錄在案，供其未來施政時參考，「重點是聽多一點、說少一點，不要經常用個鐵籠圍着自己。」

他認為這樣方能消弭官民之間敵意，重建信任基礎。對於目前官民關係劍拔弩張，屆時或有與會市民以過激言辭譴責特首變成「聲討大會」，田北辰反問，「第一個、第二個、第三個鬧完，第四個還會不會繼續鬧下去？」他又指，只要林鄭能夠克服「唔輸得」心魔，就算被罵也能挽回民意。

田北辰的辦公室一角，張貼有示範如何建立良好溝通的海報。(高仲明攝)

與青年溝通之道貴乎聆聽

「那時候林鄭處理皇后碼頭事件，多厲害啊，（夠膽量）一個人與大群示威者談……不過我很懷疑，今時今日她還做得到嗎？」田北辰憶述，2007年林鄭剛接任發展局局長時，便碰上大批保育人士包圍即將拆卸的皇后碼頭，當時她單刀赴約到現場聆聽示威者訴求，為她贏得「好打得」名聲。

2007年，林鄭隻身走到皇后碼頭會見示威者，為她贏得「好打得」名聲。(網上圖片)

然而，隨着林鄭晉身政務司司長再登上特首寶座，用田北辰的話來說是「上到高位，人都會變」，她的實幹作風早已不復再，也愈來愈脫離群眾。

林鄭月娥或會辯稱，上任後已致力推動青年「三業三政」工作，即關注青年的學業、事業及置業，並鼓勵青年議政、論政及參政，例如成立青年發展委員會、推出青年自薦計劃等，努力與青年「connect」。不過，田北辰批評，政府只會邀請立場相近的年輕人進入體制，「全部人都是預先select（挑選）過的，當局所接收到的意見自然亦會傾向一邊，不會有不同聲音出現」，是既無助政府施政，亦不利特首聆聽年輕人真正心聲，遑論「與青年同行」。

林鄭上任後推行青年「三業三政」方針，可惜成效欠奉。(鄭子峰攝)

「年輕人與我們老一輩溝通，雖然會『頂心頂肺』，但是你都要live with（接受），因為你不能不去認識他們。」田北辰慨歎，在反修例風波期間，不時聽聞有父母與子女因政見分岐而鬧翻，這令他有感而發，「下一代我們個個都有份，無論我們覺得年輕人是對是錯，就算當下搞到窮追猛打、父子成仇，但火氣過後都要聽聽他們到底在想什麼」，這才是與他們溝通的不二法門。

田北辰強調，特首能否拉近與年輕人的距離，將成為政府重建管治威信的關鍵。(高仲明攝)

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）的《解青年心結 補撕裂由聆聽開始》。

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