無家可歸、過得一天算一天、家當都得朝拆晚躺，這並非無家者自己選擇的生活，他們說是逆來順受。近年樓價房租高企不下，香港的無家者愈來愈多，他們被社會邊緣化，縱使有人願意伸出援手，給予溫暖和溫飽，但更多的是漠不關心和嫌棄鄙視。 從有家到無家的經歷，每個無家者都不盡相同，但共通的是，他們都背負着各種負面標籤，社會制度亦或多或少漠視了他們的需要。一日露宿，不等如一世都要露宿，但我們的社會和政府，有盡到責任協助他們重新站起、自力更生嗎？不少人把無家者問題過度簡化為房屋問題，認為只要讓他們有瓦遮頭，一切便迎刃而解，但事實是如此嗎？ 本專題從社會政策、自我形象建立、社工或社區資源支援等不同層面，探討在驅趕迫走及協助改善生活之間，除了旁觀及冷待外，我們應該如何看待這一群體，如何真正改善露宿者的處境。

許多無家者會前往深水埗通州街公園露宿。那裏日間會有清潔工及警察驅趕他們，晚上才有機會讓他們休息。（高仲明攝）

「好天曬，落雨淋，逆來順受啦。」阿輝在約七、八年前開始露宿街頭，那麼長時間以來，他說自己沒有多想什麼，只是有一天過一天，「今日唔知聽日事」。沒有親人，沒有居所，就算有朋友也幫不了多少，「要適者生存。」阿輝總是言簡意賅，兩三句就答完一個問題。

縱然居無定所，但仍有工作，阿輝在食堂做樓面，每天工作六、七個小時，下班就在附近葵芳一個街市上面的公園休息。那麼多年了，阿輝早已適應露宿的生活，也習慣了旁人的目光和指指點點。後來，外展社工找到了他，並持續探訪，幫他申請了基督教關懷無家者協會的宿舍，至今已入住三個月了。

阿輝現時住的無家者宿舍約有十多人共住一房，有助於他們適應群體生活，重新融入社會。（高仲明攝）

根據社會福利署去年12月公布的最新登記數字，現時全港有1,270位無家者，阿輝是其中之一。和2013年的718人相比，無家者人數增加了77％，但實際數字可能更多，因為社署的數字只是靠社福機構的自願登記。這數年間，政府用了很多方法阻止無家者露宿，如驅趕他們、把他們的家當視為垃圾沒收處理，圍封改建露宿地點等，既無助改善無家者的處境，也沒有減少他們的數目。

無家者被貼上很多負面的標籤，甚至有人認為他們只會攫取社會資源。然而，無家只是一個狀態，並非永遠無法脫離的處境。從無家到有家這過渡期間，需要的又何止是一個居所？

很多無家者跟阿輝一樣，並非懶惰不工作，才會露宿。基督教關懷無家者協會外展社工表示，近五至六成露宿者都有工作，但薪金不足以應付月租最少4,000元的劏房單位，加上個人問題或社會保障不足等原因，才會令他們選擇露宿。換言之，他們當中有很多人即使努力工作，也未必能擺脫露宿困局。

由有家到無家，不一定全是個人原因，也可能與社會問題有關。（高仲明攝）

無家並非全因為懶 上樓三路不通

政府現時仍沒有就無家者訂立安置或是友善政策，社會福利署雖然有資助社福機構提供臨時及短期的宿舍，但相對於現時逾1,270名無家者，這些資助宿位只有222個，即使加上社福機構自負盈虧營運的四百多個宿位（表一），仍僅佔無家者總數約一半。

政府多次回覆立法會議員的相關查詢時指，資助的宿位平均入住率約為80%，因此暫時沒有計劃增加宿位，但指社署會因應社會環境的轉變，密切留意宿位的供求情況，並定期進行服務規劃。然而，入住率未爆滿，是否代表現有的宿舍能滿足無家者的需求？

近年來，愈來愈多無家者選擇到24小時快餐店過夜，社協在去年底至今年初曾就此進行研究，發現當中約四成人曾租住私人樓宇的板間房或床位，居住時間中位數是半年，大部份人再露宿的原因是租金太貴（佔收入近六成）及住所環境過於惡劣，調查又發現，無家者平均再露宿次數由2013年的2.8次增加至2019年的4.16次，情況變得嚴重。

服務了無家者約二十年的社區組織協會（社協）社區組織幹事吳衛東認為，社署在處理無家者的政策上仍然沿用二十年前的標準，很不合理，「二十年前，1,000元也可以租到床位，但二十年後租金指數升了93％，要1,800至2,000元。」他直言，現時無家者要上樓是「三路不通」─上公屋遙遙無期；想租私樓又難以負擔昂貴的租金；即使有能力租板間房或床位，卻往往因為環境惡劣，特別是夏天時木蝨爆發，被迫回街頭，再次露宿。

為什麼一方面政府的資助宿位並未爆滿，另一方面卻有那麼多無家者寧願到快餐店過夜或再露宿？當官員在立法會被問到有否研究無家者不願入住宿舍或收容中心，以及入住後再次露宿的原因時，政府只回應稱，社署沒有備存相關原因，也沒計劃進行相關研究或檢討。

政府服務杯水車薪 漠視真正需要

不少人認為，無家者一旦獲政府提供社會福利，便會養成依賴的習慣，無法自力更生。然而，社署提供的數字顯示，由社署資助的三隊露宿者綜合服務隊在2018/19年度共協助204名露宿者脫離露宿生活，反映無家者在獲得支援下，有能力甚至更容易重過新生活。露宿只是一時的狀態，而非無法扭轉的困局，在這個無家可歸的過渡期間，無家者需要的，是一個讓他們能逐步重建自信的機會。

很多人把無家者的困境簡單地歸納為房屋問題，以為只要「有瓦遮頭」，就能助他們脫困，但事實並非如此。無可否認，臨時及短期宿舍是最快能幫助無家者擺脫露宿困局的地方，但現時政府資助的宿位有限，又限時限刻規定出入時間，亦未必有社工跟進及協助他們解決個人困境。此外，約六成宿位限住六個月，部份住宿時間更短，難以讓無家者梳理個人問題之餘，能儲夠錢出外租房。

部份社福機構自負盈虧營運的無家者宿舍亦存在同樣的問題。阿輝曾在仁愛傳教修女會的仁愛之家居住，那裏一天開七至八個小時，晚上八點前要回去，早上一早又要離開，宿舍不開放時，部份因健康及精神問題而暫時未能工作的無家者，也不知到何處流連。阿輝住了三個月就忍受不了，回到街頭繼續露宿。

基督教關懷無家者協會社工及宿舍督導何偉圻指，除了一個可以睡覺的地方，無家者要走出困境，還需要綜合性支援的住宿服務。他認為，探討無家者這個議題時，應以協助他們發展為本，而非着眼於有沒有無家者或有多少無家者，不管是協會內的宿友或他們探訪的露宿者，「他們本身有一些能力，當他們發現自己可以影響他人時，就會有想改變的動力。」

有不少無家者需要的是空間去疏理個人的問題，再逐步重建自我，單是提供住所，無助他們走出困境。現時有非政府機構提供人性化的綜合支援住宿，但卻未必是政府資助的宿舍所能提供的協助，這種綜合性支援如何幫到他們？繼續閱讀︰

【無家者．二】學懂儲錢和社交 改變緣於被信任

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）《擺脫露宿生活 不只是有瓦遮》系列報道。

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