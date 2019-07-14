創作是有趣的，你將影像、故事、訊息帶給世界的同時，也在過程中探索了自身，突破了自己。曾翠珊表示同意：「是的，我每一個創作都是一個video diary，記錄了與世界的對話、與自己的對話，過程很療癒。」 撰文：黃珮瑜

承接上文：

作品顛覆傳統性別觀念 曾翠珊：用鏡頭溫柔發聲

曾翠珊憶述大學未畢業時，拿起攝錄機跟當時的男朋友一邊拍拖一邊拍短片《陳秀珍》。他們花了半年時間，拍攝大坑東邨一位婆婆的日常，「那是一個小單位，屋內什麼都是紅色，很特別。我問婆婆為什麼是紅色，她聽不懂我說什麼，還以為我是社工。後來婆婆突然遷走了，搬到位於幸福邨的新居，她的家亦由紅色變成了白色。那時候我有點傷感，我開始思考：為什麼一個老人家好端端要搬遷？為什麼老人家要獨居？因為我家地方大，可以和老人家同住。我後來才明白，並非每一個人都這樣幸福，可以跟子女同住。創作時總會認識到周遭的世界，每次都是一趟思考旅程。」

2001年的《陳秀珍》是曾翠珊的第一部作品，其後她拍過很多獨立電影，參與過許多國際影展，不過要數她最為大眾所認識的電影，莫過於今年4月上映的《非分熟女》。很多人以為那次是曾翠珊第一次由獨立電影界「踩入」商業電影的世界，事實卻不然。

曾翠珊最為人熟悉的作品，或許是今年4月上映的《非分熟女》。（《非分熟女》劇照）

2012年，曾翠珊憑着《大藍湖》榮獲香港電影金像獎最佳新晉導演，同時為她帶來了很多認同和機遇，包括獲邀到內地拍攝商業片《香氣》。「我並非第一次在內地拍戲，我曾是《色戒》和《木乃伊3》的劇組人員，曾在內地取景。這次最不同的是，一班人『睇你頭』，等你喊一句『Cut！收工』，必定是有壓力的。過程中，我也不斷摸索自己的話語權有多大？我經常問自己：『這一套做法在商業片是否可行呢？』始終是第一次，我自己也有質疑。」

曾翠珊續解釋，拍商業片始終跟獨立電影不同，以往都是自己「一腳踢」，編劇、導演、監製都是自己，拍商業片卻是受薪的，在分工和話語權方面都有差別。「那時候我在內地宣傳《香氣》，跑了五、六個城市，有些朋友事後問我：『為什麼導演不是站在中間？』這都是別人對導演身份的一些期望，事實上，有監製甚至告訴我，導演其實不一定要出席宣傳。我覺得理解商業運作的過程是有趣的。」

在《非分熟女》之前，曾翠珊已曾踏足商業電影的世界——獲邀執導內地商業片《香氣》。但《香氣》未有在香港上映，很多港人也不知道有這套影片。（《香氣》劇照）

《香氣》2014年在內地上映，卻沒有在香港放映過，曾翠珊因而覺得自己跟作品有一種距離：「《香氣》在內地上映兩、三個星期，之後沒有出碟，也沒在香港被人討論過，大家彷彿覺得它沒有存在過似的。我始終覺得作品需要在自己的城市放映，在歷史上、媒體上被討論過、論述過，這樣才真正存在過。」

相隔五年，曾翠珊的第二部商業片《非分熟女》終於在香港公映，面向公眾，開心之餘，她有另一番體會：「《非分熟女》是我和監製揼石仔揼出來的，由寫劇本到pitching（提案），歷時四、五年。我自問盡了最大努力，問心無愧，可是有些影迷因為這套戲背後有電影公司投資，便不再支持我，我感覺受傷害。」一路談笑風生的曾翠珊忽爾凝重起來。

曾翠珊認為香港每年出產的電影已不多，希望無論是獨立還是商業電影，都能得到評論人和公眾的支持，而且不同界別之間的電影人也應互相扶持，無分你我。她舉例說：「假如本地已經無人耕作，只能依靠進口，我們還有自己的身份嗎？」

曾翠珊指拍獨立電影會欠下一大堆人情債，笑言「每拍一部便少一批朋友」。（黃寶瑩攝）

無論是獨立片還是商業片，曾翠珊只想當一個好導演，她不會拘泥於電影的資金來源，只會問這是否一個好故事，她反問：「為什麼見到有公司投資便有了前設？是否我用兩元去拍一套電影才值得大家支持？」

曾翠珊坦言，拍電影是燒銀紙的藝術，因此做獨立電影有時候是很累人的，每拍一部都欠下了一堆人情債：「拍獨立電影時間長，回報少，劇組人員都肯和你『捱騾仔』，並非那種你出錢、我賣勞力的關係……每拍一部就少一批朋友，本來我都有些朋友，可是現在都沒有了。」她放聲大笑，然後又一本正經地說：「我們怎可能要求別人免費工作，去成就所謂藝術？這種行業生態其實很不健康。搞藝術都應該有pay，藝術家也要有錢、有資助，藝術家都要生存。收了錢不等於我不尊重藝術。」

說回《非分熟女》，有人叫好，有人嫌不夠露骨，有人介意不是「獨立」，曾翠珊說好評、劣評都是浮雲，最重要是對得起自己。「《非分熟女》4月4日上畫，到現在世界彷彿已轉了好多圈，沒有人會記得你，喜歡你的、不喜歡你的人都只是浮雲，最重要是坦誠面對自己的作品。曲終人散了，餘下的時間是我自己怎樣去療癒、去吸收、去成長。」

《非分熟女》有人叫好，有人批評，曾翠珊說這些都是浮雲，最重要的是對得起自己。（《非分熟女》劇照）

最後我問曾翠珊最近在忙什麼，她說自己正在構思一個故事，「像農夫一樣，還未播種，正在翻土中。」她又藉機控訴：「香港人真是太急了，這邊廂《非分熟女》才剛落畫，那邊廂就問我最近『撈咩』。畀我抖下得唔得啊？創作不是馬上可以倒模出來，是需要時間沉澱的。」說罷，曾翠珊淘氣地問我訪問是否已完成，她很八卦想要聽聽我和女攝記的感情生活。我們離開餐廳，去附近一帶拍照，沿途嘻嘻哈哈，暢談着中女心事。

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）的《香港電影越界者》系列報道之《遊走於獨立與商業之間 曾翠珊：只想說好故事》。

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