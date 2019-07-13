2005年，彭秀慧首個自編自導自演的舞台獨腳戲《29+1》，在藝穗會一個小型劇場首演，台下觀眾雖然不多，但口碑慢慢傳開去，這套劇也移師到較大的劇院上演。時至今日，《29+1》曾經第九度公演，累積演出過百場，不只成為了彭秀慧的代表作，更是劇場界中叫好又叫座的經典作品。 撰文：黃珮瑜

承接上文：

由劇場走入電影圈 彭秀慧不斷求變

「由一個小劇場一步一步走，去到另一個領域，過程中很多事情都不由你預算。其實人生正正就是這樣，生老病死、好事、壞事都不由你計劃，唯有盡力做到最好，加上我自己搞創作，所有事情由我一個人『孭飛』，因此要盡力做好眼前的事。」彭秀慧說。

《29+1》後，彭秀慧愈戰愈勇，不斷創作其他獨腳戲如《再見不再見》、《月球下的人》和《Tiffany》，建立了自己的一套獨特戲路，同時為自己打響了名堂。2015年，《29+1》十周年了，在一次機緣巧合下，彭秀慧認識了電影公司的老闆，對方邀請她做導演，她想了又想：十年了，也許是時候作出新嘗試了。

劇場版《29+1》所有事情都要由彭秀慧一個人「孭飛」，她更一人分飾兩角。（《29+1》舞台劇照）

劇場對彭秀慧來說可謂駕輕就熟，但執導電影則是一項新挑戰。為了迎合大銀幕這個媒介，彭秀慧首先要做的是重新編劇。

在劇場版的《29+1》中，彭秀慧一人分飾兩角——事業型女性林芷君和樂天知命的黃天樂，而電影版則是由兩名演員分開去演。另外，電影版又新增了許多角色，諸如林芷君的一班「趕deadline」的女同學、以事業為依歸的女上司、聲稱女性隨年齡增長而貶值的保險經紀等，這些改動都加強了故事的張力，更加突出女性在事業和家庭之間的兩難。

我問彭秀慧改編劇本可有壓力？畢竟《29+1》是她最膾炙人口的作品，別人對電影版有一定期望。彭秀慧卻說一點壓力都沒有，反而覺得過程好玩，只是順利編完了，並不代表懂得如何拍出來。「許多劇組人員看不懂我的劇本，不知道我想做什麼。」她舉其中一幕為例，林若君看黃天樂的日記，然後忽然化身成對方，還跟對方的好友張漢明對話，「許多人覺得那一幕好虛，有劇組人員在電影出街後才看得明白。我想始終舞台劇的想像空間比較大，觀眾會不斷在思考。」

看過《29+1》的人，許多都認為彭秀慧的處理手法成熟，一點也不似是首次執導，而且電影帶有舞台劇的影子，給人耳目一新的感覺。例如電影一開首，以快鏡交代林若君每天由起床到出門的連串護理程序，以及運用了「打破第四面牆」的技巧，讓林若君直接對着鏡頭說話等。雖然彭秀慧第一部電影已經頗獲好評，她坦言當導演有一定的壓力和包袱：「片場內每一個劇組人員都比我經驗豐富，我有做得不好的地方，別人不會當面告訴我，只會在背後批評。我也理不了那麼多，一心只想盡快完成套戲。」

第一次當導演固然有壓力，但另一種壓力可能是源自性別，畢竟電影圈是公認的男性主導行業。我問彭秀慧可感受到有形、無形的性別差異和掣肘，她想了想後說：「至少我沒有聽過別人說『你這些女人懂什麼』，這種低級歧視是沒有的，但拍攝時確實有合作不暢順的時候，我寧可相信那並非因為我的性別。」

《29+1》雖然是兩個香港女生的故事，卻令到不少男觀眾，甚至海外觀眾也深受觸動。（《29+1》劇照）

彭秀慧作為一位劇場創作演員，走進了電影這個領域，踰越藝術的界限。她的作品《29+1》同樣「踩界」，明明是兩個香港女生的故事，誰知男觀眾，甚至是海外觀眾也深受觸動。對此，彭秀慧也覺始料不及：「原本以為電影去不了上海，誰知連美國人也有共鳴。」

彭秀慧分享兩年前在美國出席Sedona國際電影節的見聞，當時一位年老觀眾對她說：「女主角很像我的女兒，謝謝你令我了解女兒。」酒會上，又有一對從事電視製作的同志戀人跟她說，這套電影令他們記起自己30歲時候的模樣，「他們感受很深，因為我的電影正正是關於忠於自己的感受，選擇走自己的路。」

她曾經說過，創作人毋須為了迎合更大的市場而去刻意改變自己的創作。她始終相信只要是好的故事、好的訊息，作品就會有吸引力。近年陸港合拍片愈來愈多，不少人憂慮這終令香港電影失去本土性和自我，她反而感到樂觀：「近年香港多了很多本土題材的電影，例如《點五步》和《一念無明》，加上香港電影發展局的首部劇情電影計劃，年輕人有機會一嘗拍電影的滋味，做有意義的事、講非講不可的故事，我對香港電影發展還是有信心。」

從小劇場走到大舞台的經歷，讓彭秀慧明白到很多事情、不論好事壞事都不由自己預算，唯有盡力做到最好。（鄭子峰攝）

Make up: Angel Mok

Hair Styling: Jo Lam @ Salon Trinity

Outfit: MO&Co.

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）的《香港電影越界者》系列報道之《躁動不安的求變者 彭秀慧：由劇場走入影圈》。

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