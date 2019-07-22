【美台軍售】特朗普台灣牌出手　台灣買到地表最貴坦克

美國國務院在7月8日以迅雷不及掩耳的速度，公布特朗普政府任內至今額度最高、規模最大的對台軍售，包括108輛總值20億美元的M1A2T型主戰坦克以及其附屬的後勤、車輛與彈藥等項；2億美元的刺針（Stinger）肩托式防空導彈250枚，以及180組導彈發射器（可重複使用）。另外，沒有列入美國國防部國防安全合作署（DSCA）清單的，還有高達1,600餘枚的反坦克導彈，包括台灣已經擁有的標槍（Javelin）導彈，以及最新構型的拖式（TOW）IIB型反坦克導彈，總價約5億美元。當中最觸目的是平均單價逾2,000萬美元的M1A2T坦克，令台灣躋身擁有全球最貴坦克的地區。 撰文：陳宗逸

這筆軍售消息來得非常突然，也跌破台美政治圈的眼鏡。原本，台灣國安會高層今年初已主動陸續透露訊息，認為2018年向美遞交的坦克採購案，最晚在今年4月底「就會有好消息」，透過台灣媒體當時的炒作，咸認為此批軍購已經穩了，且由於主戰坦克與台海軍備競賽的關係小、也非攻擊性武器，故批准的可能性很高。但是從4月底開始，希望逐漸落空，台國安高層尷尬、軍方萬般解釋，不斷把批准時間往後延，並且不再主動發布「喜訊」。

在今年4月至6月這段期間，事實上美國內部發生了嚴重的歧異。對於中國貿易戰的需求，特朗普內閣發生了看法不一的陣營鬥爭，以國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國家安全顧問博爾頓（John Robert Bolton）為首的鷹派，主張應該立即對台軍售、給予中方顏色；而鴿派以美國財政部長姆努欽（Steven Terner Mnuchin）和商務部長羅斯（Wilbur Louis Ross Jr.）為代表，認為總統特朗普在第一次任期結束前解決美中貿易戰，對其選情有正面影響。

軍售成美對華貿易戰籌碼

雙方的拉扯，在6月底G20特習會前達到高潮，《華爾街日報》當時報道了特朗普內閣的鬥爭，斷言白宮將因此而「暫停對台軍售」，故在6月底至7月初時，「暫停對台軍售」幾乎是美台國安高層的主流看法，想不到7月8日情勢豹變，軍售包裹突然出枱。由過程推斷，台灣需求從來就不在爭議的桌上。

從《華盛頓時報》專門報道美國國防部內幕的專欄「Inside the Ring」在7月10日的報道可以瞧出端倪。該專欄分析了特朗普在此前因為百來位「親中派」前官僚與學者專家、包括前國務院官員董雲裳（Susan Thornton）在內提出了反特朗普外交政策的公開信，正在清算這些官員的「言路」。

美軍現役的M1A2坦克。（路透社）

這封「將所有中美關係中的障礙與問題，歸咎於美國本身」的信函，受到華府鷹派的強烈攻擊，參議員魯比奧（Marco Antonio Rubio）抨擊，董雲裳等人的言論是「破壞台灣等美國盟友的令人不安紀錄，讓人非常疑慮，未能對抗中國各種強加其獨裁意志在其他境外的努力，而且混淆美國與中國的敵對關係」。

這封題為「中國不是敵人」的信件，在G20峰會前夕於華府政治圈鬧得沸沸揚揚，加上G20峰會後美中兩國領袖看似和平共處、想要解決問題，但數日後，特朗普即發表言論，認為中方並未實質地從根本問題中改善貿易衝突，僅僅在應付美國，故此，對台軍售這張「台灣牌」，就這麼出鞘了。

這份軍購清單出乎許多人的意外。台灣軍方官員私下坦言，「想不到美國賣這麼先進的主戰坦克。」台灣方面準備不周，體現在2018年通過採購主戰坦克的「銳捷專案」機密預算，僅編列400億元新台幣（約13億美元）而已，當中只分配300億元新台幣購買108輛M1A2主戰坦克。這是從伊拉克陸軍在2014年採購美軍整新二手M1A1型坦克的600萬美元價格、台灣需求的新式防護裝置、觀瞄系統和後勤等，加上美國海外軍售管道（FMS）的手續費等計算，預估一輛M1A2坦克的整新車「全配」，價格約900萬美元，這也是科威特在2017年以單價1,500萬美元購買「土豪級配備」的美軍二手M1A2整新車的中間數，台灣於是按約900萬美元的單價編列採購坦克的預算。

但從DSCA公布的售台坦克清單，台灣採購的並非伊拉克、科威特的「二手整新車」，而是全新庫存車（製造完即封存，沒有使用過，作為預備車輛使用），構型為美國陸軍在2017年才開始研發配備的最新M1A2C坦克，因為沒有加裝禁止出口的「衰變鈾（Depleted uranium）」裝甲，改採跟伊拉克、科威特配備一樣的「碳化鎢（Tungsten carbide）」裝甲板，防護效果低一點，但價格也少一些。

弔詭的是，108輛M1A2T（C構型外銷版）坦克的單價評估，從1999年美國財政年度的M1A2新車單價加上歷年通脹預估，約不到900萬美元一輛。到美國國會在2018年批准美國陸軍將135輛M1A2升級成最新C構型的費用，升級單價1,134萬美元。按此推算，台灣的M1A2C/T型坦克，單價應該不少於1,600萬美元，如果加上後勤、補給、訓練等一連串費用，單價將超過2,000萬美元，還要算上美國FMS的手續費，費用其實頗為驚人。

坦克單價遠超台灣預期

台灣軍方苦求M1坦克八年，由於美方一直沒有庫存車、整新車的數額，且M1的生產線已經停止，故台灣軍方認為，美國會依照售予伊拉克等國的M1A1/A2，單價約600萬美元的價格，向台灣提供一批二手整新品坦克。清單出來之後，也跌破台灣軍方、國安高層眼鏡。這份厚禮，來得讓台灣軍方措手不及、甚至無法消受。

（資料圖片）

就目前世界上先進的主戰坦克車行列來看，日本陸上自衛隊的10式主戰坦克，2010年出廠時以1,500萬美元單價，榮獲「地表最貴主坦克」頭銜。但經過這幾年來陸上自衛隊不斷逐年批量採購，單價在2014年已經下滑到850萬美元。而韓國最新研發成功的K2黑豹式主戰坦克，經過昂貴的研發過程，量產單價也約僅850萬美元而已。

全球使用最廣泛的西方國家主戰坦克—德國豹2型，印尼於2012年僅以約2.9億美元，便從德國採購得103輛豹2A4型二手整新車、42輛「黃鼠狼」1A3步兵戰車升級型，以及11輛裝甲搶救及工程車。而號稱西方最昂貴的法國雷克勒（Leclerc）主戰坦克，造價逾900萬美元一輛，除法國之外，至今僅有富裕的阿聯酋用得起。這型坦克也曾是台灣陸軍的採購選項。

至於中國人民解放軍最先進的99A型坦克，一輛單價190萬（一說250萬）美元。俄羅斯最強的外銷坦克T-90MS最新構型，2016年時造價為450萬美元，這是獨家給印度陸軍的最強規格的坦克等級。俄羅斯陸軍自己將要採用的先進T-14阿瑪塔（Armata）遙控砲塔坦克，單價也僅約370萬美元，至今俄羅斯僅有能力購買20輛新車。

故此，台灣是目前全球花最多錢購買主戰坦克的地區，其採購的M1A2T成為地表最貴坦克。但是，價格並非一切。M1A2T的到來，能為台灣陸軍傳統死板的坦克戰術，帶來更新的作戰概念，對於台灣軍隊的士氣也有重大貢獻。故此，今年9月立法院開議之後，勢必要重審「銳捷專案」的全部預算，要追加多少錢，當下仍是台灣軍方「不能說的秘密」。能夠把美國批准的所有先進項目（見附表）全部吃下來嗎？目前仍是個謎。

上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日）《特朗普台灣牌出手 台灣買到地表最貴坦克》。

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