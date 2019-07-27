人有身份證，書也有「身份證」。今年書展在文藝廊有個關於藏書票的展覽，一張張藏書票做工精緻，背後牽涉不同的故事，有着鮮明的藝術風格，曾是書本被寵愛的證明。古時印刷尚未普及，書籍珍貴，書主怕被盜書，遂在書本的首頁或扉頁貼上印有拉丁文ex libris的書票，即中文「我的藏書」的意思，顯示擁有權。後來這種文化在歐洲傳播，有王室貴族將藏書票做得美侖美奐，儼如藝術創作，藏家樂此不彼地搜集、交換，形成一種與閱讀息息相關的收藏文化。

熊美儀熱衷收藏書票，她說藏書票的收藏門檻很低，任何人都可以成為愛好者。（歐嘉樂攝）

「藏書票有五百年歷史了，但比較冷門，不是很多人知道。」香港藏書票協會主席熊美儀說。她是藏書票愛好者，這些年一直參加由國際藏書票聯盟（FISAE）舉辦的國際藏書票大會，收集來自世界各地藝術家的作品。藏書票普遍只有方寸大小，價格不高，收藏門檻低，入門不難，但香港人知之甚少，推廣亦不容易，至今依然是「小圈子」玩意。

或許是由歐洲傳入，藏書票的文化始終在歐洲較為盛行，每兩年一次的國際藏書票大會也大多在歐洲舉行，如俄羅斯、捷克、英國等，近年中國、日本亦愈來愈多人開始製作及收藏書票，更曾爭取舉辦權。全世界的藏家、版畫家都會齊聚大會，互相分享、交換。

藏書票就像一種小型版畫，藝術家透過一張刻有圖案的版，用油墨或顏料將版面的圖案印到紙上，一版大約可印幾十張。至於銅版畫，則是在打磨好的銅版上塗上防腐劑，再用鋼針將圖像刻在銅版上，然後用氯化鐵腐蝕液，便可印出初步的線條。如果想層次豐富一點，可用飛塵箱進行細點腐蝕法及磨光，之後便可套色印刷。由於工序繁複，難以大量製作，這樣的版畫藏書票愈來愈珍貴，收藏價值亦比近年流行的電子書票高。

熊美儀收藏了大量藏書票，她說每張書票背後都有一個故事。（歐嘉樂攝）

貴族玩意大眾化

傳統書票大多以版畫形式切入，不同地區的藏書票又融入不同的技術，乍看好像平平無奇，卻隱藏了極多細節。「我以前換了一張藏書票，看不出有什麼技巧，畫面很小，後來妹妹（熊愛儀）跟我說，有些地方是磨出來的，摸上去像絨布。」這種叫美柔汀的技法在日本很常見，屬於版畫技法的凹版畫，他們用各種工具將紙張的密度打散，磨到出現紋理，紙張摸上去透透的。頂尖的藏書票，除了日本，大多出現在歐洲國家，如白俄羅斯、捷克、丹麥、烏克蘭、匈牙利等。

古時人們將藏書票貼在書本的首頁或扉頁，是書籍被寵愛的證明。圖為香港藏書票協會三十周年紀念特刊。（歐嘉樂攝）

藏書票最先出現在十五世紀中葉的德國地區，從皇室貴族的玩意，慢慢走向大眾化。藏書票愈加流通後，不再停留在書籍憑證的意義上， 多了藝術鑑賞和收藏價值，除版畫藏書票外，也出現手繪、剪紙、傳拓、攝影和電腦圖像設計藏書票，形式多樣。每張藏書票背後都有一個故事，或喜悅，或勵志，或撫慰人心，當中亦不乏憂傷的故事。譬如二戰時期，曾有猶太小孩被關到集中營，在營裏與其他小朋友收換藏書票，薄薄的紙張承載了他的快樂。版畫大師芬格斯坦（Michel Fingesten）曾為羅斯福、蕭伯納等製作過藏書票，一生創作了過千張藏書票，最後卻死在猶太集中營中。

回到香港，藏書票在上世紀三十年代開始傳入，作家葉靈鳳曾創作過具中國風格的藏書票，董橋、黃俊東等後來在報章專欄也介紹過，唐英瑋、陳仲綱更是本地最資深的藏書票藝術家。藏書票斷斷續續地在文壇、藝術圈出現過，至1989年，熊美儀的畫家丈夫余元康在日本開版畫展時，有人託他做藏書票，他一做之下覺得很好玩，便與一群朋友成立香港藏書票協會，有組織地推廣這種文人玩意。

余元康與同一班好友於1989年成立香港藏書票協會。近年他以豬手為題材，創作了一套書票。（歐嘉樂攝）

他們在中環商務印書館舉辦會員作品展，加入國際藏書票聯盟，後來又到中央圖書館推廣，「我們做示範，但沒什麼人看，阿媽也不讓小朋友玩。」熊美儀說。這時，余元康提議到台灣做展覽，恰巧台灣藝術家潘元石也喜愛藏書票，他們在台北書展投得一個攤位，不斷推廣，現時藏書票在台灣已相對普及，不時有人發起比賽，書店亦舉辦展覽。

反觀香港，藏書票文化一度沒落，香港藏書票協會只餘小貓三四隻，直到2016年有會員開始做電子書票後，才漸漸再活躍起來。這年，余元康大病了一場，康復後更是覺得藏書票是一種不可多得的藝術，希望可以傳承下去。他有感於電子書票發揮空間大，容易上手，率先以豬手為題材，做了一套電子書票。其他會員看到了，也紛紛加入做電子書票的行列。此時，香港浸會大學視覺藝術院的吳秀華博士亦因喜愛藏書票，加入藏書票推廣的行列。他邀請熊愛儀到浸大做示範，學生發揮創意，做了不少電子書票。

熊美儀亦收藏了許多電子書票。有一套四張的，講相識相知相愛的故事；有人去了大澳，小食店的老闆娘做了些茶果，這成了書票主題；有人喜歡舞龍舞獅，創作了獅頭書票；有戲曲愛好者，將拍下來的小生花旦，轉化成書票；還有更多的是關於食物，如腸粉、雲吞麵、蛋撻、菠蘿包等。「我會建議他們印50至100張，雖然只是電腦印製，但也叫限量。有些會員很認真，會寫上編號，與什麼人換了也會寫下來。」

雖然電子書票看似廉價，收藏價值遠不如版畫書票高，但熊美儀覺得藏書票是消失中的文化，「先帶動一些人去做書票，遲一點再帶他們學版畫。」

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【藏書票．下】超級書迷設計衛斯理藏書票 新式印刷添加意境

上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日）《書籍的身份證 藏書票的故事》。

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