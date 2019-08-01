常云，一齣電影，往往涉及特別的事和特別的人，《鈴木家的謊言》也不例外，人事發展由頭到尾都出人意表。不過，倘若站高一點，本片卻又十分寫實、貼地，所講正是當下社會面貌，而且切合香港現狀。 撰文：李美

單看片名「謊言」二字，彷彿預告電影會大玩日式扭橋，卻原來這是一齣帶有黑色幽默的溫情片，真正關鍵字乃是「家」。既編且導的野尻克己，初試啼聲便獎項滿身，憑本片拿下多項新導演獎，電影亦入圍多個年度「十佳電影」，足以證明這個改編自其真人真事的作品，如何深刻地觸動人心。

《鈴木家的謊言》改編自其真人真事的作品。（《鈴木家的謊言》劇照）

日本社會問題眾多，「隱青」、「隱中」不斷增加、自殺他殺同樣地多，加上經濟長期迷失，以致日本人亦迷失起來，繼而爆發無差別砍人、動畫公司縱火案等駭人新聞。電影觸及許多議題，談到個人如何與社會的問題交織、這座孤島究竟抑壓到什麼程度。歸根究柢，家才是最重要的，家人才是最親厚的對象，電影以戲載道老套真相。

步出影院，身邊觀眾不約而同慨嘆，片中情節豈不跟香港大同小異？廢青、廢老，本是一家人啊！用港產片來反思香港，或易當局者迷；若要旁觀者清，用日本視角來審視香港，不失為參考的對象。

所謂「鈴木家的謊言」，乃是一個「白色大話」（white lie）。本片震撼地由隱青長子浩一（加瀨亮飾）上吊自殺展開，發現事件的母親悠子（原日出子飾）意外昏倒，清醒後喪失記憶。為了安撫悠子，父親幸男（岸部一德飾）跟妹妹富美（木竜麻生飾）編作謊言，浩一終於走出房間，告別隱青生涯，並且遠走他國，過着愉快新生。誤信謊言的媽媽，以兒子為榮，嘉許他終於踏實做人。不過，謊言總有被揭穿的風險，而殘酷真相還告訴她，兒子不但未有改過自新，而且還刻意在自己面前吊頸而亡……單看以上情節，電影的矛盾張力已不言而喻。

母親悠子（原日出子飾）意外昏倒，清醒後喪失記憶。（《鈴木家的謊言》劇照）

事實上，這一家四口暗藏許多矛盾。其中，父子之間幾乎相對無言，不會互相溝通，兒子甚至會跳車、打老竇。兄妹關係亦不和睦，一個消極逃避，一個積極面對人生，妹妹更不忿媽媽偏愛窩囊哥哥。母親雖對兒子不離不棄，愛子如命，但由始至終，只是熱臉貼上冷屁股。母親的重大期望，注定換來重大失望。

然而，一家人到底有愛。即使兒子打老竇，老竇仍關愛兒子；叫哥哥去死的妹妹，終究不想哥哥真箇去死；兒子即使令媽媽失望，媽媽對兒子的愛也不減。

畢竟，對待隱蔽青年，恨是不濟事的，愛才是解鈴鑰匙（當然不是溺愛）。人往往「跌過才知痛」，如果浩一知道家人真心愛自己，他又會否自尋短見？可惜，死後就無如果……聰明人毋須learn the hard way，大家應有洞見作最佳抉擇—這就是本片寓意。所謂「謊言」、所謂「欺騙媽媽」，何不真真正正讓隱青變傑青？

這一家四口暗藏許多矛盾。（《鈴木家的謊言》劇照）

電影沒將焦點放在社會，而是徹頭徹尾集中家庭。始終，不同世代有不同困難，古今中外，沒有社會是百分百完美，甚至乎患難都可見親情，不一定盛世才有家庭溫暖。所以，外在環境與家庭關係，兩者是不相干的，只要大家有心維繫，相親相愛，互相尊重，則沒有什麼能凌駕親情。

昔日，我們不是對「爹親娘親不及毛主席親」嗤之以鼻？此中反映的，乃是對政治凌駕親情的蔑視。戲中僅僅在人物背景方面，輕輕擦邊社會問題，然後便把餘下篇幅，幾乎完全花在刻劃親情，這既是一種政治上的避重就輕，但實質亦是親情上的「避輕就重」—重在親情，重在鈴木家。

家才是最重要的，家人才是最親厚的對象，電影以戲載道老套真相。（《鈴木家的謊言》劇照）

此外，電影的預告片居然將劇情主軸完整披露—由浩一上吊的震撼，到悠子的蘇醒，以至兩父女連同舅父（大森南朋飾）和姑姐（岸本加世子飾）的謊言，就連最後謊話被揭破及各人的告白等，皆一一道穿……這種「完全劇透式」預告，肯定有礙觀眾欣賞本片，不禁要問片商，有必要嗎？

上文刊登於第173期《香港01》周報（2019年7月29日），標題為《《鈴木家的謊言》善意謊話背後 溫情黑色幽默》。

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