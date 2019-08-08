《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》有兩大看點：一是日本「燒腦」式扭橋元素，整體氣氛輕鬆搞笑、娛樂十足；二是香港佔了九成外景，令人期待在日本人執鏡下，會呈現一個怎樣的香港。 撰文︰李美

本片源自同名人氣日劇，播完第九集後搬上大銀幕。長澤正美飾演的達子、東出昌大飾演的少爺仔、小日向文世飾演的理查德，這個劇集裏的「欺詐三人組」繼續擔綱，電影還找來港人熟悉的江口洋介、前田敦子等影星參演，星光熠熠的卡士肯定較劇集強。此外，長近兩小時的電影版，也容納比劇集更仔細、更複雜的欺詐「案情」，其中長澤正美更有多達24個造型，相信粉絲們必然大飽眼福、大呼過癮。

電影找來三浦春馬參演客串。（《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》劇照）

片中香港元素之多，彷彿考驗大家對這塊土地有多熟悉：甲場景在哪裏？乙劇情又向哪齣港產片致敬？凡此種種，本身也算一個個謎題。惟更重要是，港人看香港，跟日本人看香港，始終帶點差異—到底香港給日本人什麼印象？縱然，製片人難言百分百懂得香港，例如戲中廣東話的口音、造句，港人聽在耳裏，多少感到格格不入；可是，這反而突顯到，港人在片裏的涉足並不太深，沒有左右外人看香港的純正性。

只是，以上兩大看點，卻衍生了兩大遺憾。因為，《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》予人感覺，就似早前上映的《耶穌真係落咗嚟》，頗大程度是時勢使然，才由香港片商引入。好像電影官方介紹說，「三人組」來港後「住劏房、扮街坊」云云，便跟戲中情節落差頗大，予人穿鑿附會之感；另外片中談到的示威活動亦然，甚至已被不少影評拿來跟今日香港情況相提並論。倘非粉絲的話，本片頂多只有「不妨入場」的評級。

「欺詐三人組」來港後住劏房、扮街坊。（《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》劇照）

簡單而言，「信用欺詐師」其實等同「義賊」，每集均向不同界別的惡人埋手，來到電影版亦不例外。由香港黑幫「女帝」劉藍（竹內結子飾），到日本黑幫老大榮介（江口洋介飾），以至所謂天才愛情騙子傑西（三浦春馬飾），都是「欺詐三人組」的目標「大魚」。

本片的一大敗筆，乃劇情複雜有餘、卻嫌不夠入心，篇幅都側重到所謂「扭橋」，反而沒在核心的愛情方面展開。不論達子本身，還是她想義助的鈴木（前田敦子飾），戲裏均無詳細交代她倆如何被傑西玩弄拋棄；在缺乏背景之下，觀眾只能透過三浦春馬的擠眉弄眼，來感受傑西的「賤」。相對地，江口洋介所演的黑幫老大，單單幾幕已叫人非常討厭他了，兩者表現高下立見。

畢竟，「信用欺詐師」這個系列，恍如松本清張、東野圭吾的「社會派」推理故事，均藉助「案件」的「動機」來痛陳社會不義；一旦對手不夠不義，劇本對此「抹黑」不足，則「社會派」就難有伸張正義的前提。尤其是，戲中還一改過去的慾望、金錢主題，重點強調「愛情欺詐」之可恥，由是觀之，相關處理失準就更顯敗筆。

第二個令人惋惜之處，則不是針對電影而言，而是作為香港人來說。綜觀全片，譬如珍寶海鮮舫、廟街街邊檔、鰂魚涌「怪獸大廈」、維港日夜景、鯉魚門街道，以至開篷巴士、點心、魚蛋雞蛋仔、富豪風水師、李小龍經典黃戰衣等元素，還有專門向《家有囍事》的合製陶瓷、《無間道》的天台對話、吳宇森式雙手持槍等港產片經典致敬，港人看到理應會心而笑。

+ 2

然而，凡此種種，莫不是十多廿年前的香港印象嗎？戲裏可有近十年的香港特色？除了示威一幕，恐怕沒有！如前所述，本片多少反映日本人如何看香港—以上「答案」，豈不令人尷尬萬分！值得留意是，這非單單牽涉旅遊景點等由政府主導的硬件，還包括了食品、甚至影星等民間文化……唯一慶幸，是電影不見有人在海鮮檔手挑龍蝦，又或霓虹燈下街道又黑又骯又多滴水罷了。

《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》一方面非議愛情欺詐，另一方面拍出香港之美；但我們應否深刻反思，近年在歌頌本土文化時是否有點自欺欺人、愛得盲目？為何在外人眼中，香港的文化發展竟然乏善足陳、不值一提？

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上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）原標題為《《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》扭橋失準顯敗筆 未彰社會不公義》，網上標題為編輯重擬。

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