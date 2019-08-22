觀眾很難不將《天氣之子》與《你的名字。》比較，畢竟，不少觀眾入場欣賞《天》，就是為了導演新海誠。可惜，在很多方面，本片皆新不如舊，僅為前作的弱化版本。 撰文︰李美

新海誠畫功之高，觀眾早已見識，尤其見諸光彩的炫目感。今次他「攞正牌」，透過「天氣」主題加以發揮，不單進一步大玩光影，而且不乏雲彩、水滴等優美畫面，感官效果目不暇給。另外，《天》的主題曲和音效也保持了一貫水準。

《天氣之子》進一步大玩光影，而且不乏雲彩、水滴等優美畫面。（《天氣之子》劇照）

戲中亦見新海誠的賣點：日式純愛。兩小無猜之愛，往往令人嚮往，初戀、暗戀、錯摸的忐忑、共同經歷的重大起落等，電影都有一一觸及，跟《你》一樣撩動觀眾的戀愛感覺。新海誠前作不少重要元素，皆在《天》裏以「彩蛋」現身，若果是他的粉絲，不單會心微笑，也加強了「新海誠世界觀」。

整體而言，本片質素不差，惟肯定不如《你》令人眼前一亮，以至驚艷。即使經典大師，不同作品都總有高低起伏，如果期望新作更勝從前，亦不切實際。《天》除了在光影方面更上層樓，以及切合氣候變化的潮流，其餘一切包括人物、劇情及氣氛等，不單跟前作太相近，而且遠遜於前作。觀眾入場前宜調整心態，否則難免失望離場。

《你》之所以成功，乃因前半段的兩性身份交換、校園喜感，到後半段的隕石逃難、攜手救世，都非常切合觀眾口味，似足少男少女漫畫，而且牽涉時空穿梭、平行宇宙，以至日本傳統「神怪」等，話題性十足，引發坊間許多討論與解讀。戀愛題材方面的一見鍾情、似曾相識、若即若離，就如片名《你的名字。》所指，亦深深牽動觀眾，勾起無限憧憬。

+ 3 + 2

《天》中的帆高（醍醐虎汰朗聲演）與陽菜（森七菜聲演）邂逅時也是一見鍾情、英雄救美，但前者卻弱化為一飯之恩，後者則僅是逃離黑社會，浪漫前提差了一大截，力度遠遠遜於《你》的緣份、宿命。最後的驚險元素，東京水浸雖然吸睛，但跟《你》的隕石襲地球、整條村消失及數百人死亡相比，災害程度亦大大降低。況且，觀眾不難預料到兩位主角必然有驚無險。

在伏筆鋪陳上，《天》不如《你》般隱晦，畢竟後者有史料記載，大家都揪心主角的命運。在包裝「神怪」元素時，《天》亦較《你》簡單，沒有深刻描繪當中的文化內涵。《你》詳述結繩、口嚼酒的淵源，《天》則僅以「都市傳聞」引出「晴天少女」，未有細述「晴天娃娃」的典故。至於新作在天台跨過鳥居來穿越異界，亦不過是複製舊作在山洞內的穿越舊橋。

《天》則僅以「都市傳聞」引出「晴天少女」，未有細述「晴天娃娃」的典故。（《天氣之子》劇照）

當然，電影英文片名《Weathering with You》，可以譯為「風雨同路」，本片言志主題是人類怎樣看待氣候變化—新海誠的答案是隨遇而安，無論外在環境多惡劣，只要跟所愛一起便成。以此命題切入，新海誠無疑是命中潮流。不過，女主角拯救世界、男主角救回女主角的過程說不上峰迴路轉，因為劇情有套路可循。此外，片中傾向特朗普論調，即氣候變化乃自然而然，變相將人為因素矮化，稍嫌政治不正確。當中似乎否定了「犧牲小我，完成大我」的精神，彷彿只要自己幸福就好，所涉的「利己」大過「利他」，跟《你》的致力救村情節截然不同。此外，兩片均涉兩代間的不了解，以致在隕石、暴雨等天災「大敵」上，尚有與大人為敵的鋪排，惟安排略嫌突兀—始終，大人不相信有時空交替、不相信有「晴天少女」，真箇是「㒼塞」和不信任的表現嗎？

新海誠一再「重複自己」，還包括將《你》的紅繩（寓意羈絆）變為《天》的頸飾（寓意約束），以及少年在職場上對年紀稍長的女性傾慕等。更甚的是，他亦有重複別人的趨向，戲裏好幾幕便與宮崎駿的作品相似。「宮崎駿世界觀」令人嚮往，因為宮崎駿創造了一個個奇幻童話世界。那麼，「新海誠世界觀」呢？新海誠的作品不那麼超凡，頂多是有「神力」加持的愛情故事。宮崎駿談環保、反戰、普世價值、人與人的愛，作品的格局遠勝新海誠。

新海誠若要挑戰宮崎駿的動畫殿堂地位，既需更多高水準作品支撐，在言志等方面，亦要更攀越高峰。

上文節錄自第176期《香港01》周報（2019年8月19日）《《天氣之子》純愛故事膚淺 難撼動殿堂地位》。

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