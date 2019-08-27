無可否認的是，在今天日益政治化的環境下，不論是在校園裏罷課，或是校園外的言論及行動，教師的政治參與不時受到批評，其對社會事件的表態也會遭放大，教師應如何自處？社會又應如可理解教師及教育界的角色及權利？

8月17日，教協發起主題為「守護下一代，為良知發聲」的教育界大遊行。（資料圖片/林若勤攝）

「教師先是公民，才是教師。」香港教育大學教育政策與領導學系客席副教授梁恩榮形容，每個人先是社會的一員，隨後才由職業賦予身份，教師也毫不例外。每逢討論「教師專業」，不少組織也會提醒教師要「教育中立」，但梁恩榮卻認為，「教育中立」是一個「不倫不類」的詞彙，教師作為公民，必然有價值取向，在學理上「持平」才是較為準確的描述。

美國學者Joel Westheimer與Joseph Kahne在2004年就公民資質提出了三種公民分類：

盡本分的公民（Personally Responsible Citizen）：強調個人責任、道德、倫理的實踐，講求自我負責，順服及循規蹈矩

參與式的公民（Participatory Citizen）：積極參與地方或國家層面的社會及政治運動

公義取向的公民（Justice-oriented Citizen）：分析及批判社會現象，主張社會公義

這三類型的公民對社會參與有着不同的態度及表徵，梁恩榮舉例說，「盡本分公民」不會有很特別的政治參與，只盡公民責任如在選舉中投票；「參與式的公民」除了有「盡本分公民」的特質外，會更進一步，如自發地領導及組織，幫助弱勢；而「公義取向的公民」除具備上述兩種公民的特質外，對社會及現存制度有較強的批判取向，了解社會的不公不義後，會採取行動嘗試改變，不會排除公民抗命。

除了履行基本公民責任外，亦有公民願意以行動改變社會現況。（資料圖片/盧翊銘攝）

如果從公民資質分析，首兩類公民較為相近，他們看似沒有行動，但實質上親現狀，「他們認為現狀合理，所以繼續守法，如果有人有困難，我便試試幫助他人，他們對制度及其運作不抱疑問，（第二類）甚至想做領導加強鞏固，即社會通稱的「親建制」；而「公義取向的公民」用集體行動改善現況，具備反建制的元素。「如按此公民分類，中立的說法是立不住腳的，因教師作為公民，必然帶有一種意識形態。」梁恩榮指出，公民身份在教師生命中是不能避免的，因此每位教師都可被歸類至其中一類公民身份，只有程度之別，或是混合。

教師能否真的「中立」？

孫中山曾說：「政治是眾人之事。」在梁恩榮眼中，教師的公共性可體現於對公共事務的關心及參與之上，而教師作為公民，實踐公民參與權利也無可厚非。對於較常發聲、活躍於社會運動的教師不時受到批評，梁恩榮解釋，「一個老師的公民身份及公共性，理應可正常地運作，大眾不應無限放大」，如果刻意將社會現況抽空只談職業，只會窒礙教師實踐的公共參與權利。他補充道，一個包容的社會明白及諒解公義取向的教師，而非一味指摘，但如果涉及暴力，不論職業都需負上刑責。

人人也是公民，但教師專業與公民身份是否構成一定的拉力及矛盾？梁恩榮認為，社會或可從《香港教育專業守則》找到啟示。為提高教師專業意識，教育署轄下的「教育工作者專業守則籌備委員會」於1990年10月公布《香港教育專業守則》（《專業守則》），規範教師的行為操守，教育人員專業操守議會於2016年底提出修訂《專業守則》，迄今未有定稿。《專業守則》分為對專業、學生、同事、僱主、家長/監護人及公眾六個章節。當中「2.6對公眾的義務」提及，「當公眾意見分歧時，應教導學生尊重不同的立場和觀點」（2.6.7）。

梁恩榮認為，在理性、客觀和持平的教學環境中，教師也可分享自己的價值觀。（資料圖片/余俊亮攝）

梁恩榮說，當社會及公共事務爭議放在眼前，人們受不同利益及價值觀影響，自然衍生不同看法，而老師讓學生從多角度看事物是最為重要的—檢視不同觀點、背後邏輯的強弱以及所反映的價值觀，也是公民教育及通識科最初階的要求。

那麼教師立場可如何處理？梁恩榮留意到，社會有觀點指出教師不應向學生分享自身立場，但他卻認為在學理上，秉持持平專業與表達個人立場並無衝突，在理性、客觀和持平的教學環境中，教師也可分享自己的價值觀，老師可以持平地就議題提出眾多立場，隨後再表達自身觀點及理據，由學生自己衡量及判斷。

「不分藍黃，只分黑白。」這句話不論在社交平台或現實均言猶在耳，教師在面對大是大非時，如何能多行一步？梁恩榮提及，《專業守則》寫道「應致力培養學生的自由、和平、平等、理性、民主等意識」（2.6.9）。當中所寫的意識與香港核心價值非常接近，「如果某些社會現象踐踏香港核心價值，我會稱之為大是大非，因為『一國兩制』的重點就是保住香港的核心價值。」他分析道，「應以身作則履行公民的義務」（2.6.3）一段表示「這已不單是課堂教學的問題，老師要以身作則走出來捍衛。」如果回到教學上，梁恩榮認為教師可就行為、行為因由及後果作合理的分享，而非鼓動學生參與。

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上文節錄自第177期《香港01》周報（2019年8月26日）《教師中立與噤聲的迷思》。

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