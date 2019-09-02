自北戴河休假在上月中完結後，中共中央政治局常委陸續出現在各個公開活動中。外間紛紛好奇中共高層在北戴河討論了那些議題。近期，北京無論在中美貿易戰、香港局勢、台灣議題上都愈加強硬，背後或許反映出某些重要意義。 上周四（8月29日）中國商務部發言人高峰在例行記者會上對目前中美貿易戰的表態，被認為與三天前中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴的「重慶講話」遙相呼應，且均是對美表達強硬姿態。

北京「正面剛」 特朗普惱火

上周一（8月26日）在重慶舉行的中國國際智慧產業博覽會（智博會）開幕式上，劉鶴在表示中國「反對貿易戰升級」的同時，對外介紹中國經濟形勢，「中國經濟正在從高速增長向高品質發展轉變，新舊動能轉化趨勢不斷強化，我們有充滿活力的微觀基礎，有充足的宏觀政策工具，我們能夠確保經濟發展基本面的良好態勢。」這番講話被外界解讀為中國雖然不願意打貿易戰，但如果美國非要打，中國有足夠的底氣奉陪。

美國總統特朗普曾於8月23日下令美國企業立即着眼尋找中國以外的替代。（視覺中國）

高峰的講話基本延續了此一態度：「中方堅決反對貿易戰升級」、「中方的反制手段充足」，「希望美方拿出誠意和實際行動，與中方相向而行」。就在8月23日，針對美國政府此前宣布對價值3,000億美元中國商品加徵10%關稅，中國政府宣布反制措施，對約750億美元美國商品加徵關稅。

中國這種毫不讓步的「正面剛」（內地網絡流行詞，指面對面和別人用硬實力對打）態度，讓美國總統特朗普十分惱火，不僅在Twitter宣布繼續增加中國產品的關稅，甚至首度公開表示過往多次被稱為「好友」的中國國家主席習近平為「敵人」。

新華社上周公布了解放軍駐港部隊輪換現場照。當中包括輪式裝甲車進駐香港的場景。（新華社）

對港局勢一直未雨綢繆

北京不僅對美國的全面施壓採取強硬回應，對香港局勢的態度同樣在轉趨強硬。這點從上周四至上周五（8月29日至30日）香港警方拘捕多名社運領袖及立法會議員可以得到佐證。

近期解放軍駐香港部隊完成進駐香港以來第22次輪換，過程中官方透露出來的內容同樣被認為是北京對港局勢態度轉向強硬的一個訊號。新華社上周四公布了三張解放軍駐港部隊輪換現場照，包括一張多輛輪式裝甲車進駐香港的場景。有分析指這款輪式裝甲車並非駐港部隊一直使用的ZSL-92B步兵戰車，而是此前部署在深圳武警部隊第二機動總隊的WJ-03B防暴車。

反修例運動發展至今，香港局勢從最初的示威遊行逐步演變為警民對峙，乃至出現對「一國兩制」不滿甚至抵制中央政府的聲音。對此，中央政府雖然一直強調讓香港政府和香港社會自己解決問題，支持港府和警隊依法止暴制亂，不過，從輪換武警部隊所用的裝甲車來看，中央對香港局勢一直有未雨綢繆。

香港局勢有升溫迹象，中央的態度亦轉硬。圖為8月31日，示威者退到軒尼詩道莊士敦道分叉口，築起路障並放火焚燒。（資料圖片／羅國輝攝）

不再被動 掌握兩岸關係主動權

至於台灣，繼禁止內地遊客赴台自由行後，北京近期又簽發禁令，暫停內地電影及人員參與今年的台灣金馬獎。北京接連針對台灣的制裁性動作，讓原本在蔡英文上台已經進入冰河期的兩岸關係雪上加霜。上述種種動作表明，北京在台灣問題上的策略已不僅僅是被動式的「兵來將擋，水來土掩」，而是更趨主動進攻，以把兩岸關係的主動權掌握手中。

種種迹象顯示，在今年北戴河休假之後，中國政府無論對美國、香港還是台灣，態度都明顯變得更為強硬。

北京禁止內地電影及相關從業人員參與今年的台灣金馬獎。（資料圖片）

近期中南海各高層不僅頻頻赴地方調研，比如習近平在北戴河休假回京後便直接西進，奔赴有「河西走廊」之稱的甘肅省調研；中共中央政治局常委、國務院副總理韓正亦到了內蒙古；中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋則去了西藏。加上上周一的中共中央財經委員會第五次會議顯示，中共高層更關注的問題顯然是如何有效調動中國內部區域經濟發展，意即習近平多次提及的「自力更生，艱苦奮鬥」。這或許也正是中國面對各方壓力時開始「正面剛」的原因。

上文刊載於第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《北戴河休假之後 中南海對美港台態度轉硬》。

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