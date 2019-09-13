能抵抗炎夏的安格斯牛、不會染上禽流感的雞、羊毛更長的山羊……為增加農產量，改善動物福利，近年科學界正掀起一場以基因編輯（gene editing）改造牲畜組織的革命。 但近日美國食物及藥物管理局（FDA）仔細觀察其中一隻經編輯的動物—名為Buri的無角乳牛，竟發現其基因組含有細菌的DNA，更包括一段抗生素耐藥性的基因。 本來潛力無窮的基因編輯，會否就此走上過往基因改造的失敗道路？

承接上文：

基因編輯誤中副車 農場動物時有畸胎

到底基因編輯動物肉類或相關農產品，應否視為基因改造生物？ 美國基因公司Acceligen行政總裁Tad Sonstegard只說：「我們稱之為精準育種，這是語意問題。」Acceligen母公司Recombinetics副主席Mitch Abrahamsen辯稱，他們只是把一個已知的基因在同一物種內改成另一個版本，編輯出無角牛就好比把人類藍色眼睛基因改成綠色眼睛。

數年前，Sonstegard在牛隻品種Senepol身上發現一種讓牛隻能適應炎熱氣候的耐熱基因SLICK，他深信可透過基因編輯在安格斯牛引入SLICK。科學家從一隻紅安格斯牛（Red Angus）身上抽取細胞，並以名為TALENs的基因編輯進行修改。他們把基因中一組鹼基對刪除，使安格斯牛也有Senepol的SLICK基因。在美國製出20,000個這些細胞後，再冷藏運到巴西，然後在當地進行複製，把這些細胞的DNA加入卵子，在實驗室生成胚胎置入牛代母。 Sonstegard坦承，他們從美國轉往巴西發展正正是因為監管的原因：「這裏監管系統有別於美國，似乎可以直接進入市場。這是我們所希望的。」他曾預期，約十年內，巴西會有數以百萬計基因編輯牛。

Van Eenennaam曾試探FDA的監管態度。她希望可把她大學農場內的牛製成牛肉，她主張經基因編輯的牛可與一般牛肉一樣安全食用。（UC Davis圖片）

與Recombinetics合作的Van Eenennaam，去年為他們的無角乳牛向FDA立檔存照。Sontesgard指Van Eenennaam當時這樣做是想向FDA試探，詢問可否把佔用大學設施的部份多餘基因編輯動物送住屠房，製成牛扒、漢堡扒等。Sontesgard解釋，他們想知道FDA對於他們想取得食物豁免監管的態度，又認為這些經基因編輯的動物，「有或沒有那細菌質體都可安全食用」。Van Eenennaam也有自己的經濟考量：焚化每磅實驗動物需要60美仙，要焚化共重約一噸的動物將是一項龐大開支，當然是用來做漢堡扒最好。

FDA在3月揭發Buri事件後召開會議，裁定Buri帶有細菌基因，並且不論在何種定義下都屬基因改造生物（GMO）。發現一隻無角動物有從另一物種而來、不想要的DNA，等於為Recombinetics的商業前景「判死刑」。「那是新的基因，所以完全命中了GMO的爭論。」Van Eenennaam說，「從食物安全角度看，我不擔心，但監管的話，你不會再想嘗試。這不是一項有前景的產品。」她說自事件發生後，加州大學戴維斯分校已把五隻公牛中的三隻焚化。歐洲法院在7月判定，基因編輯農產品也應該受基因改造生物的同樣法規監管。

Recombinetics的努力付之一炬，在基因編輯過程中混入細菌基因，其牛肉將需要被視為基因改造食物般嚴格監管。

今次「混入」牛隻的外來DNA並不危險，雖然帶有抗生素耐藥性，但還會由另一個稱為啟動子（promoter）的基因序列控制，Lombardi說這性狀「不太可能」會在牛隻開啟。FDA發言人Laura Epstein指，他們無法評論這發現會否影響任何要核准荷蘭乳牛的申請，但這些外加基因本身不存在健康風險。

消費信心仍待建立

雖然世衞多年來均表示，基因改造食品基本上安全，但消費者卻不是這樣想。去年11月皮尤研究中心的調查發現，約一半美國成年人仍相信基因改造食物比起非基因改造的相應產品，較不利於人類健康。

基因編輯與基因改造之別（香港01製圖）

英國根德大學遺傳學教授Darren Griffin覺得，不應該戴有色眼鏡看基因改造食物：「總括來說，公眾仍然對基因編輯食物擔憂，但這需要是基於科研實證的反駁。唯恐天下不亂的標題如《科學怪肉》（Frankenstein foods）不應該在討論中擔當任何角色。」北卡羅萊納州大學生物學家及《CRISPR期刊》主編Rodolphe Barrangou就認為，這是基因編輯或改造食物的最大難題：「阻止前進的問題是監管、公共關係、行銷和商業發布，至為關鍵的事情明顯都在科學範圍之外。」

北卡羅萊納州大學基因工程與社會中心總監Jennifer Kuzma補充，如何監管不一定只着眼科學原理：「所有投票都在說大家對動物生物科技的信心低於植物生物科技……一個監管系統不可以100％都基於科學或科學風險，設定這些標準時就需考慮（社會）價值。」史丹福大學法律教授及生物倫理學者Hank Greely認為，更根本的恐懼是「CRISPR的民主化性質」，這可讓一些立心不良的人任意進行實驗，因此他主張研究人員需要登記註冊。Van Eenennaam則認為，若政府實施強硬監管，基因編輯會在真正開始前就結束：「我們可以停止這討論，因為我們將永不會用它。它就這樣完蛋了。」她對過往很多針對GMO的無謂反對感到挫敗，並在基因編輯看到同樣問題：「讓人對一件事感到恐懼比較容易。」

有科學家批評，現階段以為可以完全掌握基因編輯甚至以之解決問題，是態度傲慢，改善現有養飼方法或許更為簡單直接。（Getty Images）

誠然，基因編輯雖然隨着CRISPR在2013年前後面世而在近年發展大躍進，但它只是潛力龐大，技術仍十分幼嫩。一些專家提醒，以現有水平，基因編輯仍不完美。美國佛羅里達大學動物科學教授Raluca Mateescu便質疑Recombinetics製造耐熱安格斯牛的做法：「這是向前的重大一步，但有其他基因牽涉其中，所以，這不是答案的全部。」

對於自己是否在操控大自然，Sonstegard的回應是：「我會說這種觀點毫無道理，因為基因突變每分每秒都在發生，十分隨機。而這（基因編輯）只是引入一種精準很多的突變方式。說我們在扮演上帝嗎？我不同意。」

英國土壤協會（Soil Association）行政總裁Helen Browning提醒，在戶外飼養動物並提高動物福利標準，可讓牠們較不容易染病：「若基因編輯是用來抵抗疾病，不如首先鼓勵公司改變養豬方式，令牠們不易染病。」

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上文節錄自第179期《香港01》周報（2019年9月9日）《細菌DNA擾亂基因編輯 食物革命未竟全功》。

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