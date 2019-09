清明堂坐落於新蒲崗工廠區的一幢大樓,作為香港少有的獨立英文書店,甚少有街客前來,通常特意到訪書店的讀者都會和店主聊聊天,甚至在書店消磨大半天,但採訪那天的兩個多小時,剛好沒有人來訪。

兩排木製的書架緊靠牆上,書本排列整齊有序,不剩太多空隙。書架上橫躺着從舊書店搜羅回來的二手書和漫畫。一張工作枱置於角落,斜對面放了一張大地氈和軟綿綿的豆袋椅,後面是青少年讀物。置身店中就像走進了一所古舊的英倫風格老房子,又像是有素養的知識分子之家。可以想像這邊廂爸爸在工作,那邊廂孩子在閱讀。

第一次見Albert,是在艺鵠舉辦有關獨立書店的分享會,本身是律師的他,對於主持的提問,總是深思一會才緩緩回答,有時更會看到他皺皺眉頭,只見溫順謙厚,不見氣勢模樣。訪問那天,他起初嘗試用廣東話作答,但後來還是覺得用英語來得較自然,偶爾夾雜一兩句廣東話,其中一句直白道來:「如果想賺大錢,不會賣書啦。」

Albert認為,書店是一個讓他回饋社會的方法,尤其在愈來愈少獨立書店的香港。文學、藝術、音樂、烹飪、青少年讀物……不同題材的書都整整齊齊地分門別類、一一標價,與法律界專業人士的理性思維模式相符。

沒有紅線的開放空間

Albert說開書店是要認識香港,從他的選書也可以看得出來。他會在書店的Facebook介紹一些講述香港歷史的書,連《香港年鑑》也有,更有許多和香港歷史政經相關的書籍。

店中陳列了訴說公共屋邨歷史的《家:香港公屋四十五年》(From Shelter to Home: 45 Years of Public Housing Development in Hong Kong)、觸及回歸後港人心理變化的《(HK Series) Generation HK》、記錄香港公民抗命的《City of Protest: A Recent History of Dissent in Hong Kong: Penguin Specials》、多位作者以獨特角度反思香港回歸的《Hong Kong 20/20: Reflections on a Borrowed Place》。剛好書店最好賣的書,也就是這些和香港發展息息相關的書籍。

Albert沒有明說想如何營造書店的氛圍或吸引什麼人到來,他一直強調,希望書店可以成為一個community space(社區空間),開放空間舉辦文化活動、放映會、讀詩會,任何單位提出合作,他通常不會拒絕、不會收費、不會有特定限制。任何類型的思想碰撞,他也不會特別畫上紅線。過往在書店舉辦的活動,也離不開文學和藝術創作,來的人也是有素養的有心人。

在抗爭浪潮中發聲

作為獨立書店,清明堂也敢於在這場社運中發聲。在上月抗爭浪潮中,英語文學雜誌《Cha: An Asian Literary Journal》在清明堂舉辦了一場名為「Poetry and Politics」(詩歌與政治)的讀詩會。活動邀請了九位詩人,透過詩歌表達對政治、社會運動、香港前景的看法。

此時此刻談政治,少不了觸及反修例抗爭,幾位年輕詩人在作品中表露了他們的憤怒、無力、憂傷。大學生Rachel Leung寫了一首關於因槍傷而失去眼睛的女人的詩作。

「對於藝術創作者而言,有一個舒服的環境可以分享作品、鼓勵交流和互動是十分重要的。在書店中分享,是一種較為親密的經驗,令創作者和活動參加者之間的連結更深。」Rachel說。現時在網上平台分享文學創作可以讓作品更容易被看見,但她更重視和讀者互動及面對面接觸的機會。「獨立書店營造了真誠、有靈魂、非商業化的氛圍,可以與文學、藝術的本質連結起來。」

In Extradition

She was shot in the eye with a bearing ball

She framed herself

She ruptured her eye while rioting

She framed herself

She ruptured her eye while rioting

She was shot in the eye with a bearing ball

She framed herself while rioting

She ruptured a bearing ball

She framed a bearing ball

She framed herself in the eye with a bearing ball while rioting

She was shot in the eye by rioters while rupturing

She framed herself with a bearing ball

She rioted with a bearing ball while rupturing

She framed a rupturing while rioting.

(Leung Rachel Ka Yin)