鄉郊發展不斷，當工程展開，鄉村耕住合一、人與動物共融的景象就不復再。自由攝影記者葉漢華擁有十年攝貓經驗，曾出版攝影集《街貓》及《拾貓》，在相片背後發掘流浪動物的故事。去年，他開始於東北地區擔當義工，為貓狗進行絕育工作，並沿路拍下貓狗的日常生活細節，為眼前的鄉郊事物存檔。

葉漢華在袋上繫上蚊香、頸上掛着一部單反相機便開始尋貓之旅。（歐嘉樂攝）

勾勒動物百態 探視生活軌迹

當東北日後發展，綠蔭田園、人與動物互相依存的景象都會隨之而消逝。葉漢華認為，人尚且能重聚，但無主的動物就再不復見。他於這些年來捕捉的影像，正為動物的生命作存證，每一幀照片所勾勒出的鄉郊動物百態，都值得被我們珍視。

採訪當日，記者與葉漢華走訪粉嶺北，跟隨他的步伐探視動物的生活軌迹。葉漢華在腰間繫上蚊香、頸上掛着一部單反相機便開始尋貓之旅。他談吐溫文，與貓交談時也是輕聲細語。他所拍攝的街貓，通常位於後欄、天井等較骯髒的環境，「偏偏因為那裏無人管理，所以不受騷擾。貓很聰明，在這麼惡劣的環境找到塊布，便是舒適的容身之處。」當記者隨葉漢華步入村內窄巷，又發現了更多貓的蹤迹。在一屋舍外，有人在小巷地上擺放了貓糧及一把打開了的雨傘，供貓兒遮蔭及用膳，葉漢華形容那是「貓餐廳」，「這裏已有幾代貓居住，人與動物共融是很自然的事。而且貓很有生活智慧，鐵皮屋頂已是牠們的安樂窩。」

有人在小巷地上擺放了貓糧，葉漢華形容那是「貓餐廳」。（歐嘉樂攝）

為什麼最常影貓？葉漢華表示，攝貓是較容易的事，只要與貓保持舒適的距離便可；但攝狗的難度較高，因為狗對人的反應較極端，要不不停吠叫、要不熱情地攀到人身上，所能攝入鏡頭的，大多是拍攝者入侵狗隻舒適圈的景象，難以捕捉到牠們最自然的生活狀態。直至大半年前，葉漢華獲藝文空間「house by kubrick」邀請，參與「你睇我唔到—新界東北動物紀錄展」，在古洞及粉嶺馬屎埔拍攝動物的生活百態，狗隻也就隨之被攝入鏡頭內。他指出，相片主題名為《存檔》，是由於當東北日後發展，許多鄉郊事物，包括貓、狗、牛、羊等動物都會隨之而消失，這輯相就是為當下的景象作記錄，將事物當成歷史般表達。

路上發現貓屍 嘆生存不容易

談到拍攝東北動物時最難忘的經歷，葉漢華憶述起他在古洞當義工時遇到的悲劇。「有次我入村時在小路上發現貓屍，村民推斷小貓可能是被狗咬死的。之後我到垃圾站，看看有沒有可裝貓屍的紙皮。我知道有一堆貓經常窩藏在垃圾站後，所以好奇看看，豈料就這樣發現另一條貓屍……那是我幾日前見過的小貓。」葉漢華慨嘆，發現兩條貓屍不過是前後15分鐘的事。對於鄉郊流浪貓狗而言，生存並不容易，「尤其是第二隻貓屍，因為牠較年幼，所以當時很難過，而且因為之前見過牠，所以印象較深刻。」

葉漢華坦言市區並不是適合鄉郊動物居住的地方，促請政府制訂妥善的動物安置方案。（歐嘉樂攝）

10月將有第一批東北村民大規模遷出，葉漢華預計屆時將有大量棄養情況，「尤其是作保安用途的狗，部份飼主會選擇遺棄或交到漁護署。」對於放寬公屋養狗限制，他認為是「有好過無」的方案，但長遠而言不是可行方法，「狗對於鄉郊環境很熟悉，習慣自由自在。而市區是不可能容許人與動物共融的，就算是私樓，管理處都會趕貓狗走，更不可能有鄉郊『貓餐廳』的存在。」他坦言市區並不是適合鄉郊動物居住的地方，促請政府制訂妥善的動物安置方案，「而非每一次發展，都是『殺到來』才計劃（動物安置）。」

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上文刊登於第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《街貓捕影者葉漢華：在東北事物消失前「存檔」》。

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