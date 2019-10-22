【中國機長．影評】視聽震撼之外　英雄還剩下什麼

作為與《我和我的祖國》、《攀登者》並列的建國七十周年獻禮三巨片之一，本港導演劉偉強執導的《中國機長》在內地國慶檔期票房高歌猛進，不僅遠超吳京、章子怡坐鎮的《攀登者》，更一度單日逆襲七大名導演雲集的《我和我的祖國》。這部根據四川航空8633號班機事故改編的主旋律之作，圍繞飛機遇險時機組人員的臨危不亂，給予觀眾一場視聽震撼之餘，也完成了宣揚英雄主義的愛國指標。 撰文︰李青

去年5月，載入史冊的川航班機事故，結局人盡皆知—在重慶飛往拉薩的飛機上，駕駛艙擋風玻璃意外破裂，正副機長克服重重困難，保住了機上人員的生命安全。在此前提下觀影，難免帶着全知全能的上帝視角，事故內容已經不是電影打動觀眾的首選，所以導演運用大量篇幅，描寫起飛前的準備工作，從機長到空中乘務員，從飛機狀態到天氣情況，大量的會議與檢查，以微觀視角掃蕩危機情境，強調職業化與專業度，也讓平日裏僅以乘客身份登機的觀眾，管窺民航業不為人知的艱辛。

另一方面，自《戰狼》成功以來，國產英雄大片弱化「高大全」的神性路線與宏大歷史敘述，轉而注重角色的人性，展現「英雄亦凡人」，故而我們見到，不苟言笑的硬漢機長劉長健（張涵予飾），出門前答應了女兒要為她慶生，突顯心中柔軟一面；副駕駛徐奕辰（歐豪飾）想追求空姐黃佳（張天愛飾），卻被當成弟弟屢次碰壁，機組九人，幾乎人人都配備了感情關係，此類「文戲」的添加，也為事故發生後乘客慌亂嚎啕，乘務長畢男（袁泉飾）穩定軍心的那句「請相信我們，我們每個人都是兒子、女兒、爸爸、媽媽」作鋪墊。

張涵予（中）飾演不苟言笑的硬漢機長劉長健。（《中國機長》劇照）

矛盾的是，種種瑣碎的職場家長里短，儘管讓機械化的航班工作日常顯得更有人味，卻不僅展開不足，且反而讓真正空難時刻到來的震撼，顯得流於表面。

固然，劉偉強以其擅長的類型場景構造，讓觀眾跟着抖動的機艙場景提心吊膽，乘客大難臨頭各懷居心，也自帶緊張恐懼，然而，既然名叫《中國機長》，飛機速度太快降落有風險，卻在幾個張涵予的神態特寫後，便奇蹟般地迫降成功，機長的領軍作用，他的鎮定、智慧和勇敢體現在哪裏呢？駕駛艙與客艙裏外互動微薄，彷彿兩個世界，他們的團結合作又如何表現呢？至於突然推着餐車衝向乘務長，高呼「我不能死，我要見我兒子」的男乘客，還有空姐昏倒後千鈞一髮之際自己醒來，豎起大拇指引發滿機乘客紛紛「畀個like」，以及掛在口邊的類似「敬畏生命、敬畏職責」這樣的點題口號，則更是換湯不換藥的戲劇衝突套路，可謂強行煽情，最為致命了。

種種瑣碎的職場家長里短，儘管讓機械化的航班工作日常顯得更有人味。（《中國機長》劇照）

這或許是主旋律電影的固有弊端。指定動作太多，就連乘客支線的人物身份，例如看望已逝戰友的老兵、團聚的藏族家庭、進城工作的打工者，都似乎承擔着政治任務。飛機平安降落後，導演對救援與地勤工作者、軍方地面控制台也多有着墨，可見，中國特色與荷里活大片的區別，就是國家與民族當前，要面面俱到地塑造公眾事件中的集體，而不是將光輝歸功於個人。

這也是早前在採訪中，製片方在面對「電影是不是中國版《薩利機長》」的提問時表明的態度：《中國機長》是事件原貌的呈現，而《薩利機長：迫降奇蹟》（Sully）延伸開來，探討的是人和官僚制度的抗衡。顯然，《薩利機長》將重心落在迫降後接受美國空管局事後調查的過程，暴露事故後機長本人的人性掙扎，而深究災難為何發生，背後是否有人為因素等等，並不是國慶獻禮片應當承擔的責任。

+ 5 + 4 + 3

電影的最後，機長與成員們一年後再聚首，舉杯共慶重生，齊齊高歌《我愛祖國的藍天》。主題曲響起，畫面淡出，英雄凱旋，恢復歲月靜好。而回到現實中，電影主人公的原型劉傳健，落地後面對媒體的重重關注，他說過：「我可能運用了我的職業技術把它做好了，但我也就是個普通人，希望大家能慢慢淡忘這件事，也把我淡忘。」

英雄並非生而為英雄，他們從生活中來，又回到平淡的日常中，出生入死間，這份樸實且義無反顧的勇氣，遠遠比110分鐘的視聽震撼更為凝重、雋永。

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上文刊登於第185期《香港01》周報（2019年10月21日）《《中國機長》視聽震撼之外 英雄還剩下什麼》。

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