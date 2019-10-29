【陳同佳出獄】台灣藍綠兩黨　如何理解《逃犯條例》根源？

「國民黨說我們在消費香港，其實這是人民的感受與信任問題。為什麼民眾在這件事情上更相信民進黨？兩邊都講聲援香港，為什麼大家就覺得國民黨只是表面說說？這些都是長期累積而來的。國民黨讓人家覺得是中國的『小老弟』，為了跟中國交往什麼都能接受，民進黨不用啊，我們堅持反對『九二共識』跟『一國兩制』，當然比較能站在香港人的立場去支持他們。」民進黨台北市議員高嘉瑜提出了她的反駁。

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高嘉瑜表示，國民黨忌憚陸方壓力，勢必因應對方立場而決定對港取態，但民進黨一向秉持支持民主自由的理念，對港人的訴求當然會支持到底；且在她看來，大陸對民進黨的態度本來就不盡友善，民進黨在聲援香港的問題上自然更沒有包袱，毋須過度瞻前顧後。

「至於《難民法》的部份，民進黨如果要修改這些法令，牽涉到蠻多的問題。譬如說《難民法》修訂後可能有很多大陸人藉此來台，那要怎麼在兼顧台灣安全的前提下去保障香港人的需求？當然政府一定會有彈性，譬如一些還在台灣念書的香港同學，我們可以提供什麼樣的支持跟協助？還有因為（反對）《逃犯條例》而『逃難』來台灣的香港人，都會盡可能給他們長期居住的權利。」高嘉瑜強調，台灣人憂慮《移民法》修正後大開「來台之門」，因此無法簡單透過該法對港人提供援助，但若有需要庇護的港人赴台，當局很樂意張開雙手歡迎。

台北市議員高嘉瑜表示，《難民法》牽涉層面錯綜複雜，有很多因素需要考量，非一時半刻能夠輕易通過。（黃奕霖攝）

據台灣移民署統計，今年來自香港的移民人數較去年增加了28%，不過，港人要移民台灣實非易事。根據《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第16條，只有在直系血親或配偶在台灣地區設有戶籍、具有專業技術能力並取得香港政府執業證書、或有特殊成就、在台灣有600萬元新台幣（約154萬港元）以上投資等情況下，香港人才能申請台灣居留權。若港人希望獲得「政治庇護」，則必須符合《香港澳門關係條例》第18條規定，「因政治因素而致安全及自由受有緊急危害」；不過，該條文一直被民間團體批評曠日廢時、緩不濟急，而且欠缺完整流程、規範及申請管道。因此，民進黨政府現在所能做的，似乎只能藉由專案處理的方式，逐一審核有政治庇護需要的港人，但由於人數過多而標準不明，故實難以斷言有關制度足以應對當前局面。

「況且，大陸先前曾惡意將香港的《逃犯條例》抗爭與台灣、美國的介入劃上等號，說民進黨予以資助，將港獨與台獨連成一氣。我們也是怕這方面的問題會影響香港運動的純正性，反而讓陸方以此作為藉口。因此除了聲援之外，其實也真的很難給到太多實質的援助吧。」談及民進黨「挺香港」的局限，高嘉瑜強調，所謂聲援並非樂見任何流血的抗爭方式，也不希望民進黨的聲援被誤會是在慫恿任何極端暴力的行為。

台灣內政部長徐國永表示，近期港人申請來台居留人數明顯增加，特定月份較去年多出5成。（聯合報）

「香港人在面臨警察一波又一波的攻擊過後，可能會有人認為要用比較激烈的行為抗爭，但這種方式在現時社會比較難得到大家認同，所以這類運動通常會訴諸和平非暴力。當然我們很難理解香港的情緒跟環境，如果站在台灣的角度來看，多數人當然還是支持用和平非暴力的抗爭手段。」她補充道，每個運動要達成的目的跟訴求不同，她也擔心香港的情況一旦走向極端暴力時，反而容易被抗爭對象所操作，訴諸輿論去指控示威者的所作所為是在傷害香港，甚至成為讓中共出兵鎮壓的藉口。

高嘉瑜相信，很多香港人都是以遊行、不合作運動等和平理性的方式展現信念，且香港人在過程中的團結及動力，遠遠超過台灣近期的民主運動；因此，有些極端暴力行為究竟是激進示威者所為，亦或有心人士的喬裝打扮，若不在當下情境恐難以判斷。儘管如此，對於這場由星星之火延燒到難以收拾的反修例運動的成因，她也有其見解。

高嘉瑜認為，在警方的暴力鎮壓下，才引發部分示威者出現較為激進的舉動。（資料圖片／張浩維攝）

藍綠如何理解香港抗爭根源？

「我們都去過香港，香港人長期身處在極度壓迫的環境裏，生活非常狹小，惡意炒作房地產的人卻很多。雖然他們有比較好的經濟收入，但不管在醫療資源或生活品質上，都沒辦法達到預期的生活。在回歸後對大陸及港府的不滿已經到達了極點，才會在此時炸鍋徹底宣洩。」高嘉瑜指出，運動大爆發絕非基於單一因素，而是很多事件所累積的不滿。按照她的理解，民生是香港長久以來未解的難題，在生活環境與經濟條件受限的情況下，很多年輕人覺得看不到未來，自然容易起身反抗現在的政府；至於五大訴求，「民主法治」等議題本來就容易號召群眾，民眾也傾向認為有了民主自由的體制，民選政府才會聽從民意進行改革。

「當然不是很理想說民選之後經濟就會改善、什麼都會變好，只是在現在的壓力下，港人都快喘不過氣了，對他們而言，最重要的是先穩住自己的生活，至少自由民主這些基本權利先享有之後，再來想如何處理經濟民生的問題。我想港人也不認為一經過政制改革就能改變多少，但至少未來能透過選票表達訴求，一步步慢慢去改變，現在的特首根本無法回應人民的訴求。」

高嘉瑜指出，香港長期以來民生難題未解，也是此次《逃犯條例》衝突引爆的原因之一。（李澤彤攝）

對於高嘉瑜論述香港問題的根源，前國民黨「草鞋聯盟」發起人李正皓也提出相似的見解。「有人說香港人之所以維持那麼久的抗爭能量，是為了追求政治上的解放，但在我看來，政治背後永遠都是民生，這件事是切不開的，歷朝歷代都是民生先出問題，政治才會出問題。民主某方面的好處是把民生上的不滿用政治來發洩，像台灣選民四年可以懲罰你一次，但香港人沒有，所以那個不滿不斷地累積，他們沒有政治機制去修正現況，又沒有政治管道讓人民宣洩，才會導致這次的風波。」

李正皓也認為，香港的民生問題顯然不是突然發生，但當局在香港回歸後一直沒有認真面對有關問題，而是類似馬英九執政台灣時期只強調GDP的增長，但不關注財富分配，無法透過改善民生而減輕政治怨氣。這也是為何馬英九執政時被稱為「台獨教父」、蔡英文執政後被稱為「統一教母」的原因，當兩黨執政表現不佳時，民眾便會在政治面往另一個方向傾斜。

但不論是台灣或香港，當面對政治或是陸港、兩岸之間的議題時，民眾普遍認為與民生問題無關，而是價值理念的問題，不少台灣人甚至直言「寧願賺少一點，也不願跪着吃飯」。當民生問題和價值追求面臨衝突時，兩地民眾似乎都有向後者靠攏的傾向。

李正皓指出，政治問題之所以爆發如此大的民怨，背後都與民生問題脫不了關係。（黃奕霖攝）

「為什麼民眾總把這兩件事分開？坦白說，要承認自己是為了柴米油鹽醬醋茶出來是一件很俗氣的事情，如果你說是爭自由、爭公道呢？很多談民粹主義的人都說你要激起民怨，一定是從價值理念下手，而不是民生議題。叫你去爭一百塊錢你會覺得『幹嘛爭啊？好難看，我現在也還好』，如果是為了中華民族去流血，為了台灣獨立去流血，那就是另外一回事了。」李正皓感嘆道，他很理解和認同香港人的抗爭，但畢竟真正流血流淚的是香港人，站在負責任的角度，他不敢貿然鼓吹或支持香港人以更激進方式抗爭；且依他對中共的理解，不論抗爭手段上升到什麼程度，都不會令北京真正退讓，最多只會退半步，恐怕難以達成五大訴求。

他認為，抗爭持續得愈久，香港人所展現的意志也愈堅定，中共可能會基於事緩則圓而達成延緩的效果，後續對港政策將會更加謹慎；同時，香港人也要考慮抗爭時的承受能力，當抗爭者發現快要承受不住、運動能量即將消散的前一刻，就要準備跟政府好好坐下來談判，而不能硬撐到政府發現示威者已經外強中乾，那時將更缺乏談判籌碼與資本。

李正皓建議，抗爭群眾務必審視局面，在動能消散前思考如何與當局談判協商。（資料圖片／張浩維攝）

「我們的聲援就是給香港人信心，讓他們爭取更多的抗爭時間跟力道，延緩大陸對於香港的任何……港人不希望的改變。但我一開始就說過，（台灣政府）對香港真正負責任的態度就只有立《難民法》，即便這樣依然是治標不治本。」

李正皓最後提到，有人認為大陸一但以高強度武力鎮壓香港，屆時歐美將會制裁中國，對台灣對抗大陸反是件好事，那些人因而樂見香港人增強抗爭力度，但他強調，「你要去跟香港人說『加油啊，你們要衝啊』，這真的太簡單了，這樣的論述太簡單了，我不希望變成這樣。比較有意義的聲援就是讓大家了解真實的狀況，讓真實發生的狀況可以傳遞出來給外界評價，到時候歷史自然會留下它的一筆。」

李正皓受訪時仍然是國民黨黨員，但上周三正式被國民黨中常委一致通過開除黨籍，原因是「污衊」國民黨總統與立委參選人。

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上文節錄自第186期《香港01》周報（2019年10月28日）《從反修例到反送台 藍綠為何「挺香港」？》。

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