【區議會選舉】素人參選缺資源零印象　如何說服街坊投你一票？

拉架買餸車內放上幾疊印有個人頭像的傳單，插了幾支寫上中文全名的旗幟，再捧着摺疊起來的易拉架，素人們開街站的基本配備就充足了。隨着區議會選舉的日子（11月24日）逼近，除了建制、泛民兩大陣營一如以往開始選舉工程外，一群沒有政黨背景、甚少從政經驗的政治素人也開始提着簡便行裝，帶着各自的理念走進社區。 上屆區議會選舉，不少參與雨傘運動的素人希望從社區建設做起，深耕細作，讓民主精神「傘落社區」，多名「傘兵」當選，為社區注入新動力。隨着今屆區議會選舉確認參選人資格後，滿街旗海、參選人戴着彩帶和助選團在各處跟居民打招呼的景象再度出現。不同的是，在反修例風波持續之下，有很多受到政治事件啟發的素人積極加入議會戰線，成為今屆區選焦點。史無前例地，今屆區選各區均有競爭，候選人自動當選的選區不再存在，區區有票投。

一場反修例風波，反映政府的管治問題及漠視民意，亦揭示立法會及區議會的代議政制失效，未能就政策有效諮詢及上達民意。坊間因而有「重奪區議會」之說，冀扭轉區議會由建制派壟斷局面，從而改變議會生態及議政文化。

正因為意識到走入體制的重要性，今屆新登記選民人數及參選人數均創新高，反映民眾求變之心。可是，素人欠缺地區耕耘經驗，要進入議會面對不少挑戰，單憑政治理念與改造社區的願景，他們似乎難以入局。到底，素人參選有何限制和優勢？從上屆區選勝出的傘兵經驗看，素人進入區議會又有沒有帶來新氣象？

現年25歲的謝旻澤是參選荃灣區麗濤的年輕素人，挑戰當區現任區議員黃偉傑。（高仲明攝）

每次出現都穿着素色文青風襯衫、架着八角形眼鏡的謝旻澤，是參選荃灣區麗濤的年輕素人，挑戰當區現任區議員黃偉傑。今年25歲的他，大學生涯大部份時間都在生物實驗室度過，畢業後在科學園繼續研究生物醫藥科技，參加區選是他從前想也沒想過的事，也跟他的人生經歷扯不上半點關係。

謝旻澤曾參加不少大型社會事件，但從來沒有走到前線或站出來面對群眾。今次決定參選，主要是受反修例運動的啟發，開始思考為了香港的前途，可以站在一個什麼樣的位置，而議會戰線，是他認為可以帶來改變的出路。

今屆參選的素人不少跟謝旻澤一樣，都是受反修例運動影響，甚至有人在網上平台「連登」組成宣傳平台「自由系」，以為可以出戰因沒有對手而令候選人自動當選的「白區」。這班素人背景各異，包括公關公司行政總裁、大律師、會計師及社工等，他們缺乏地區工作經驗，令街坊難以認識他們，又或相信他們能在議會內外帶來改變。他們多靠勤力擺街站，舉辦社區活動，與街坊溝通，爭取市民支持。

謝旻澤於街站設置投票版，讓街坊表達希望選區會有哪種店舖。（高仲明攝）

今屆區選選情激烈，高達1,096人參選，包括被視為建制派的參選人佔42%，即460人 ，其中建制大黨民建聯派出179人參選；屬泛民主派的（包括素人）佔45.9%，即503人，民主黨派出99人；其餘無黨派的候選人佔12%，有133人。一眾參選人中逾二百名為素人，更出現十多個由素人組成的地區組織。

讓街坊留印象是一大難題

即使有心競逐區議員，但素人欠缺政黨資源和地區樁腳的支持，大部份事情都要落手落腳處理，在很多方面亦綁手綁腳，例如要增加知名度，有參選人頭像的傳單、紙扇、貼紙印多少，全都牽涉資源和金錢。此外，如何讓居民願意去了解政治素人也是一大難題。記者從8月底開始跟訪謝旻澤。一開始，他以社區主任的名義就地區問題落區做問卷調查，但後來他發現派發印有頭像的單張，有助居民留下印象。假若不派單張、不擺街站，街坊甚少主動上前聊天，了解他為何落區或討論地區議題。一切從零開始，毫不簡單。

謝旻澤的核心團隊約有20名成員，大多是街坊義工，大部份有正職，又或是不便走得太前。起初他多是獨自一人擺街站，即使豎起易拉架，也難以引起街坊關注。到後期確認了參選資格後，擺街站次數更頻繁，不少人陸續加入團隊。有中學生在網上看到義工招募而加入，有居民看到地區街坊群組號召而響應，亦有退休人士參與其中。漸漸有更多人認識他，街站的氛圍也有所改變，開始熱鬧起來。

在沒有資源下，能辦的社區活動不多，他曾經辦過漂書活動、開設醫療站，但接觸到的街坊有限。他亦積極參與各種反修例活動，如到場支持荃灣區的中學生人鏈。儘管很多時他都站在幕後，居民亦未必因為政治立場相近就支持他，但能做多少他就做多少，即便這些活動與爭取街坊支持他走入議會未有多少關係。

謝旻澤起初多是獨自一人擺街站，其後確認參選資格後，不少人加入團隊，隨着擺街站次數增多，漸漸有更多區內居民認識他。（高仲明攝）

成立組織互助，盼齊進議會

歸根究柢，區議會不比立法會，區議員首要職責是監察及維護社區公共服務，以及謀劃地區發展。素人缺乏地區經驗與資源，除了將勤補拙積極接觸街坊，往往要在政治理念上做文章，以求樹立清新形象，與政黨分庭抗禮。這屆區議會選舉大部份素人的共通之處是強調追求公義、擁抱民主價值、建設社區等，選舉前，不少素人組成的地區組織相繼成立，希望認同某些民主價值的市民在選區投票給他們。

在建制派勢力宏厚的灣仔區，上屆區選只有楊雪盈這名素人在共有13席的議會戰線「單打獨鬥」，今屆她組成有十名成員的「灣仔起步」參選，提倡「民主就是參與」。另有五名透過連登聯繫的素人，打着「時代革新、與民同行」旗號組成「天水連線」，以擊敗建制、重掌元朗區議會為目標。屯門區則有11名素人以「屯門起步，區政革新」、「光復屯門，刻不容緩」等為共同競選口號，以「議會透明、提升工業、改善設施、重塑交通」為四大共同政綱。

就政治理念而言，素人顯然與傳統民主派更接近。近日，民主派在各區舉行誓師大會，泛民政黨成員和素人一同出席造勢，反映雙方有着徹底改變區議會生態的共同目標。但與此同時，雖然素人與泛民政黨嘗試協調，仍有多區出現「撞區」，即素人與泛民政黨代表同時參選的局面。放在當前泛政治化的社會環境來看，這個情況不難理解——當民眾求變心切，素人的「清新」相對於政黨背負的包袱，就可能成為贏取選票的機會。

民主黨派出多名年輕人及首次參選者，黎駿穎是其中一人。（鄭子峰攝）

政黨背景是優勢，也是包袱

只是，當回歸區議會社會職能，乃至整體社會治理本身，素人的短板也顯而易見。傳統上，參與政黨地區工作，是新人投身政治的起步點。今屆區議會選舉，建制與泛民政黨都部署了不少新人接班。老牌政黨民主黨便派出多名年輕人及首次參選者，在該黨99名參選人中佔了近四成。出選屯門市中心的黎駿穎是其中一人，他將挑戰現任區議員歐志遠。

黎駿穎畢業於香港中文大學政治與行政學系，早於2014年在民主黨總部秘書處工作，主要負責資源分配及物資支援等，後來一步步轉型，先出任立法會議員鄺俊宇助理，做政策研究和個案跟進，到2018年開始在屯門區負責地區工作。他笑言，當初打算入民主黨時，該黨已經在走下坡，但自己一直以來都喜歡民主黨，總覺得無論是作為反對黨或推動社會前進，一定需要有一個大黨或大組織。「政黨在資源上一定有優勢，落區所有的事情也是講資源，素人出選第一時間想的一定是資源。」

作為推動本港民主進程的最大黨，民主黨一度獲很多市民認同，惟其影響力和議席數目於1998年開始滑落，漸漸被外界批評其不思進取、落後於社會民意，到後來更出現為人詬病的「大佬文化」，青黃不接問題談了多年而未解。更甚的是2010年民主黨走入中聯辦談判，被同道激進派視為「出賣香港」。加上本土派漸漸崛起，吸納不少民主派的支持者，進一步削弱民主黨在街頭和議會的力量。然而，民主黨雖然不斷走下坡，資源上相對建制派較少，但仍是議會內較大的民主派政黨。

政黨也有政黨的包袱、既有形象。素人是白紙一張，居民至少不會對你有既定的形象。 黎駿穎

黎駿穎在選區街頭派傳單。（鄭子峰攝）

「民主黨賣港」一說，到現時仍不時有人會提起，黎駿穎落區時，也有人會這樣罵他。但他認為，政黨光環未必會有那麼深的影響。「落區主要是跟街坊建立人際關係，很多時人們（投票）會說他們是喜歡那個人而不是那個黨，甚至可能只是認識那個人。如果他是真心交流的，就要看他為何覺得民主黨賣港，過往有些決定可能是錯的，有些決定可能是對的呢。政黨有集體負責制，你是政黨一員，就沒辦法，但多數講這句話的人，說完就走了。」

對區議會來說，地區工作相當重要，素人在這方面往往缺乏經驗，未必清楚知道議會內的工作流程，亦未必懂得如何處理地區問題，例如跟進街坊個案，需要不時與政府部門聯絡及協調，必須知道各個行政單位分別負責什麼領域的事務，以及跟進資料時可以致電誰人查詢，至於跟官僚系統人員打交道時，如何擔任協調者及促進者的角色，同樣需要經驗，這些都要素人自己慢慢摸索。他說，當初加入民主黨時其實沒有落區的念頭，在民主黨工作約四年、經歷了兩場選舉後，覺得有足夠歷煉和適合自己，才決定參選區議員。「出來工作幾年，才知道如何可以幫到市民，當有知識和經驗時，才知道如何可以處理得更好。」

黎駿穎曾擔任鄺俊宇的議員助理，有跟進個案的經驗。（資料圖片／盧翊銘攝）

在擔任鄺俊宇的議員助理時，因為鄺俊宇特別重視處理個案，黎駿穎曾協助跟進港鐵縱火案傷者及家屬的求助及賠償、工廈劏房等個案，因而接觸過不同的對口部門，也了解背後的工作程序等。「有些街坊的個案很緊急，如果不知道方向，變相會拖慢了處理程序。之前的經驗讓我知道可以如何做。」

上文節錄自第187期《香港01》周報（2019年11月4日）《素人起動 區政掀新風？》專題中的《體制外之艱 缺資源欠形象 一切從零開始》。

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