【癌症．一】大腸癌篩查參與率低　如何提升防治效果？

癌症向來是香港的頭號殺手。2018年，約有14,000人死於癌症，佔全港整體死亡人數約三分之一。面對人口增長及老化，癌症新增個案和醫療負擔將會相應增加。為加強防癌工作，政府於上年度《施政報告》提出制訂治理癌症的相關策略，以減輕社會負擔。今年7月，由食物及衞生局統籌的首份《香港癌症策略》（下稱《策略》）出爐，提出以提升癌症監測系統、加強預防和篩查、提升治療服務及投資先進科技為方向，全面加強癌症防控工作。局長陳肇始指出，制訂《策略》能夠整理現時醫療服務的不足，由此降低癌症的發病率，及提供更適時有效的治療，目標是於2025年前達到一系列防控癌症的成果。問題是，即使大腸癌這種可通過篩查有效預防的癌症，《策略》亦未見具體提升覆蓋率的措施，令人擔心上述全面防治癌症的願景，最終可有多少「成功爭取」。

實行癌症篩查是減低市民患癌風險的重要一環。根據醫院管理局的數字，大腸癌為上年度最常見癌症（圖一），衞生署於2016年9月展開大腸癌篩查先導計劃，並於今年8月將大腸癌篩查計劃恆常化，惟計劃參與率一直偏低，以致部份癌症潛藏病人未能及早獲得診治。《策略》預期於2025年前將大腸癌篩查計劃的覆蓋率相對增加30%，卻未有提出任何改善現有篩查計劃質素，或鼓勵市民參與計劃的具體方案。面對癌症個案日益增加，政府能夠如何透過篩查計劃來減低市民患癌風險？若市民罹患癌症，政府又能如何提供適切支援，確保市民盡早得到有效診治？

（香港01製圖）

目前，沒有大腸癌徵狀的50至75歲香港居民均可免費或受資助參與大腸癌篩查計劃，到計劃下的基層醫生診所，接受免費大便隱血測試；若結果呈陽性，病人會被轉介至計劃內的專科醫生，接受免費大腸鏡檢查以找出大便帶隱血的原因。專科醫生在提供指定大腸鏡檢查服務時，可向參加者收取額外不超過1,000元的費用。如在大腸內發現瘜肉，參加者有需要接受相關切除手術以免瘜肉演變成癌細胞，政府會定額資助8,500元手術費。（圖二）

（香港01製圖）

篩查有效預防大腸癌 惟參與率偏低

大腸癌篩查計劃開展三年，成效如何？根據衞生署數據，截至去年9月，共有115,000名合資格人士參與計劃的大便隱血測試。在交回樣本的參與者中，有12,117人（約13%）的測試結果呈陽性。在計劃下篩查出患有大腸癌的458宗個案中，有約六成人屬於癌症早期，治癒率明顯較高。

及早發現大腸癌之所以極重要，是因為大腸癌的治療方法包括手術、化療，及小部份需要電療。若患者確診為第一期大腸癌，即癌腫瘤僅於腸壁出現，只要接受手術便能完成治療，長遠治癒的成功率超過九成。第二期的五年存活率最高只有七成。若患者屬於第三期，即癌細胞已擴散到腸附近的淋巴結，則需要在手術後接受輔助性化療以減低癌症復發率，長遠不復發的治癒率降至兩成五至五成半。若腸癌患者確診時已屬第四期（俗稱「末期」），癌細胞已擴散至其他器官，例如肝、肺或腹膜，則可能需要先接受化療，甚或接受費用不菲的標靶療法。根據醫管局數字，2016年新診斷的大腸癌個案中，近四分之一屬第四期，病情難以治癒，存活率僅8%。

香港中文大學賽馬會齊心防癌計劃主任沈祖堯指出，由於基因突變等原因，並非每套標靶療法都適用於末期癌症病人身上。故此，對抗癌症的關鍵在於及早診斷，讓病人在癌症初期接受治療，沈祖堯認同癌症篩查計劃在這方面能夠發揮作用，「我希望政府多投放資源在預防與及早發現疾病，而非等到市民患病才治療，因為所有證據都證明，提早預防疾病（於公共衞生而言）是更合乎成本效益的」。

沈祖堯指出，對抗癌症的關鍵在於及早診斷，故認同癌症篩查計劃在這方面能夠發揮作用。（高仲明攝）

「預防勝於治療」。為減低市民患癌風險，政府於《策略》提出，預期於2025年前，將已開展三年的大腸癌篩查覆蓋率相對增加30%。篩查計劃的覆蓋率一直偏低，截至去年年底，參與計劃的市民約十萬人，僅佔目標群組（50至75歲市民）的5%。政府能夠以什麼對策，鼓勵市民積極參與篩查？

市民接受癌症篩查 基層醫生鼓勵是關鍵

香港肝癌及腸胃癌基金會委員潘冬松表示，篩查計劃針對的群組是未有癌症病徵的市民，希望他們在未演變成癌症或在患癌早期及早得到治療。雖然衞生署一直有大量宣傳，但大部份市民的心態是「無緣無故毋須特意做檢查」。因此，他認為除了媒體宣傳外，基層醫生直接鼓勵病人亦十分重要，尤其癌症篩查計劃所針對的是50至75歲的年長市民，部份長者不善於從網上接收資訊，難以查找醫療服務提供者，「就算他想做，都不清楚程序、不知道哪裏可以做篩查。有些老人家不上網，就要靠他們相熟的醫生推廣。」

潘冬松認為除了媒體宣傳外，基層醫生直接鼓勵病人亦十分重要。（高仲明攝）

沈祖堯也持同樣意見，他指出，市民主要基於兩大因素決定是否參與大腸癌篩查計劃。第一個因素是家族病史，如果家人曾患上該疾病，會使市民擔憂自己會否患病，從而參與篩查；其次，是家庭醫生的鼓勵，「病人看傷風咳時，醫生可跟他說『你現時60歲，根據措施可免費參與（癌症篩查計劃）』」，沈祖堯強調家庭醫生的主動建議可為市民提供很大動力，「要在宣傳上做好，不只要教育市民，更加要教導普通科醫生（加強推廣），醫生說一句好過在廣告宣傳上說十句。」

要增加癌症篩查覆蓋率，另一關鍵是鼓勵更多基層醫生參與計劃，以增加市民接受隱血測試的診症點。根據衞生署數字，現時約有700名基層醫生參與大腸癌篩查計劃，分布全港約1,000間診所。潘冬松表示，署方若要鼓勵更多基層醫生參與，必先簡化電腦系統的處理流程。他指出，複雜的資料輸入程序是讓不少醫生卻步的原因，「許多老醫生不願參與，是因為不熟悉電腦操作。輸入一個篩查個案的資料需要半小時，可能已用了三、四個傷風咳病人的診症時間，所以他們覺得不划算。」

要增加癌症篩查覆蓋率，關鍵是鼓勵更多基層醫生參與計劃，以增加市民接受隱血測試的診症點。（資料圖片／盧翊銘攝）

家庭醫學專科醫生盧偉瀚是已參與篩查計劃的基層醫生，他認同計劃的登記步驟繁複，而且現時醫生需要教導診所護士使用系統，變相增加了醫生的工作負擔。盧偉瀚認為，若署方能夠簡化醫生參與計劃的申請過程，以及投放人手資源於基層醫生診所，代為處理填表等程序，將可吸引更多醫生參與篩查計劃。

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上文節錄於於第187期《香港01》周報（2019年11月4日）《首份《癌症策略》見林不見樹 癌症防治實策不彰》，標題為編輯重擬。

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