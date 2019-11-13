安老政策落後　社區配套不足　銀髮族何去何從？

頤康院院長莫思傑指出，現時院舍共有約306位長者入住，當中近六成來自香港。她指頤康院的空間、環境及醫療團隊都較香港的護老院優勝，現時頤康院有3名駐院醫生、18名駐院護士，以及其他護理員，整個醫療及護理團隊超過90人；院舍內亦有多名社工，閒時會帶院友外出飲茶、購物，甚至組織治療小組，關顧院友心靈上的需要，「以一個合理價錢，質素會優勝過香港同等的（院舍）。」

承接上文︰銀髮族勞碌一生 晚年仍為蝸居愁

莫思傑認為，港府若有意推動北上養老，必須解決過境醫療，以及長者醫療券如何在內地使用等問題。（資料圖片／歐嘉樂攝）

近年到內地安老的港人有所增加，莫思傑指隨着大灣區的配套逐漸成熟，相信北上養老將成大趨勢。她續稱，內地政府近年大力發展養老政策，不但提供金錢資助、開放政策，甚至撥出土地供非政府機構建設安老院，「香港不一定無改變，但內地暫時的土地資源會比香港大。」

莫思傑認為，港府若有意推動北上養老，必須解決過境醫療，以及長者醫療券如何在內地使用等問題。她指出，現時不少港人院友每隔數個月便需要到港覆診取藥，建議容許部份合資格的，如二甲、三甲等達一定醫療水平的內地公立醫院提供覆診服務，避免長者奔波勞碌。此外，現時內地只有香港大學深圳醫院可以使用長者醫療券，她認為可擴大適用的醫療機構，以配合北上養老政策。

頤康院院長莫思傑指出，現時院舍共有約306位長者入住，當中近六成來自香港。（資料圖片／歐嘉樂攝）

至於不少發展商近年積極開拓養老產業，以高質素的長者房屋配以醫療設備作招徠，莫思傑認為兩者的市場有所不同，私營長者屋針對意識機能較好的長者，「可能是剛剛退休，仍有自理能力」，如頤康院般的院舍服務則主要滿足長者的安老護理需要，在市場發展方面，兩者能相輔相成。

工聯會內地諮詢服務中心處理不少本港長者到內地養老的個案，中心副主任邵建波表示，個案中的長者多因住屋問題而移居內地，亦有部份希望回鄉落葉歸根。他指不少基層長者移居內地前，於香港的居住環境甚為惡劣，有與多名子女同住的長者被迫「做廳長」，更有長者因子女成家立室而「被逼遷」，需要獨自租住劏房。他批評香港的安老政策落後，公營安老院輪候時間過長，「有老人家說排到死都未排到」，加上私營安老院費用過高，令基層長者望而卻步，選擇到內地安享晚年。

邵建波稱，到內地養老的港人一般未有遇上適應問題，因不少人年輕時曾在內地生活。普遍而言，長者主要擔心醫療服務，如對內地醫療體制不信任、未能享有任何醫療福利等。他認為政府若有心推動港人到內地養老，應該完善現行福利政策，增加長者到內地養老的誘因，同時減輕本港公營醫療體制的壓力，建議政府可進一步擴展內地院舍住宿照顧服務試驗計劃，將涵蓋地區擴展至其他大灣區城市，並將相關政策發展為長期支援措施。他又認為，政府應拓展長者醫療券至內地三甲級醫院，減輕長者於內地的負擔。

香港安老政策落後，公營安老院輪候時間過長，加上私營安老院費用過高，令基層長者望而卻步，選擇到內地安享晚年。（資料圖片／鄭子峰攝）

老人院以外 私營長者屋回應需求

根據統計處數字，香港人口在未來二十年將會急速老化，推算65歲以上的人口比例將由2018年的17.9%，升至2036年的31.1%；至2066年比例將達到36.6%（見圖），意味着每2.73個人，就有1人為65歲以上長者。加上本港土地供應短缺，截至今年6月底，本港公屋平均輪候時間已高達5.4年，長者一人申請者亦須等候2.9年，預料未來長者住屋將成社會重點需解決的問題。

在寸金尺土的香港，不少長者均希望在家安老，而非在老人院走人生最後一段路。有集團便因應長者需要，嘗試推出不同的長者房屋和照顧服務，陞域集團便於去年推出長者服務式住宅「蔚盈軒」。蔚盈軒位於九龍城聯合道，鄰近九龍城街市、九龍寨城公園，與聖德肋撒醫院僅五分鐘路程，交通、社區設施配套完善。集團負責人鄧耀昇表示，了解長者抗拒被標籤，更擔心入住老人院後與社會、家人脫節，故選址上經過細心考量，希望長者住戶能保持與社區聯繫。

蔚盈軒踏入營運的第二年頭，回顧首年的「成績表」，鄧耀昇認為無論於營運、市場認受性方面均屬正面。展望將來，他預言「個餅會愈來愈大」，並會陸續出現老人院以外的營運模式。他表示並未單純視「養老產業」為一門生意，惟承認「好強調要賺到錢」，以維持其可持續性，「再開第二間、第三間。」

在寸金尺土的香港，不少長者均希望在家安老，而非在老人院走人生最後一段路。（資料圖片）

發展銀齡社區配套 建養老產業

以不足40歲之齡從父親「舖王」鄧成波手上接手集團的鄧耀昇，早於數年前便留意到「銀髮市場」的可塑性，「現在（退休）那群人不論在財富、知識，甚至本身的計劃都（比以往的）好很多……愈來愈長壽、樓價愈來愈貴，總會更多地為退休着想。」推出蔚盈軒前，集團曾進行調查，發現有一班長者月花數十萬元聘請多個看護照顧自己，甚至於私家醫院長租床位，「把醫院當成服務式住宅」。鄧耀昇稱，蔚盈軒針對的便是這班較為富裕的長者，為他們打造家一般的生活環境，同時為他們提供所需醫療服務，「NGO與政府投放很多資源到中低價市場，他們基本上好像有無限資源……如果我們走入去（中低價市場），便要與NGO、政府作比較。」

近年有不少地產商積極開拓銀髮產業，惟港人對他們的形象偏向負面。（資料圖片／張浩維攝）

鄧耀昇透露，現時有部份長者房屋項目仍處於補地價階段，短期內未能推出市場。除了提供長者服務式住宅外，公司計劃將現有的150萬平方呎樓面面積加入發展銀齡社區配套，包括考慮購買老人院，或以商業地方申領老人院牌照。鄧耀昇表示，公司希望從老人院、服務式住宅及銀齡社區等三方面建立養老產業，放眼將來，最終目標是成為產業的「先行者」，將更多相關的科技、政策帶入市場。

近年有不少地產商積極開拓銀髮產業，惟港人對他們的形象偏向負面，總離不開「地產霸權」、「吸血鬼」、「官商勾結」之類的指控。鄧耀昇說，由地產行業走到長者護理界，某程度是想改善公眾對地產商的觀感。他續指，自推出長者住屋項目後，曾與NGO、政府聯絡，各界都對計劃態度正面，「給予這班長者不同的體驗，創造出一個新的標準，是我們希望在養老產業方面做到的。」

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上文節錄自第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《銀髮族勞碌一生 晚年仍為蝸居愁》。

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