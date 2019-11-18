【區議會選戰．二】重奪區議會 談政治還是談民生？

「其實這是好事嘛，代表大家開始在意區議會的工作了。以前自動當選肯定是不好的，區議員是民意代表，自然要經過選舉後才有更高的代表性，你要準備好接受這個挑戰，也要準備好有輸的可能，但我個人是不太害怕的。」陳捷貴笑說，他跟任嘉兒及歐頌賢之間其實就是三個層面的對決，年紀大的對上年紀小的、老經驗的對上沒經驗的，以及建制的對上泛民的。 然而，在反修例運動的震盪下，不同的民調結果都顯示多數民眾對政府與建制派深感不滿，他是否會擔心建制派的形象會成為選舉包袱？

承接上文：【區議會選戰‧一】素人對上建制 民眾想要什麼樣的區議員

對此陳捷貴反倒十分樂觀，他提到，大學區居民不只中產居多，且大多是正處收成期的中老年人，一般心裏都是追求安居樂業，而不是從頭進行一些破壞或變革，因此對近期所發生的暴力或衝突事件較為反感。

「昨天我跟任嘉兒在同一個地方派單張，就有一個女生故意過來很大聲跟我說已經忍無可忍了，為什麼要這樣破壞這個社會跟社區，她認為示威者沒有一個強而有力的理由，就算要爭取人權民主也應該要慢慢來，不是短時間內達不到就要打、就要破壞，我估計在大學區這樣的聲音應該是主流。」陳捷貴坦言，的確有些年輕人會跟他說「你是建制派的，我不收你的傳單」，可能反對他的人較以前多，但也有更多的人來跟他加油打氣。

在派單過程中，不乏有民眾前來與參選人攀談表態。（黃奕霖攝）

「這件事很有趣，尤其是這三個月來，很明顯感覺到跟上次選舉不同。上次的選舉很多人表態比較含蓄，不喜歡表達支不支持你，默默拿了東西就走。但這次很多人會走過來特地說『我支持你』、『你繼續做，代表我們發聲』，也有人只拿對手的單張，不拿我的，你可以很清楚看到大家的表態。」

他分析，如果是立法會選舉，選民可能六成看你的政治取向，四成看你的實際表現，但區議會通常會反過來，六成看候選人在社區的服務表現，四成看政治立場，這次選舉或許政治面會比以往佔得更多，但反而會是對他有利的因素。

陳捷貴認為，此次區議會若政治因素被放大，反而可能替他選情增溫。（資料照片）

雖然有些選民確實不理會候選人在該區的民生工作，而僅以政治立場決定投票對象，但陳捷貴強調，區議員雖然能對特首提名有一些政治上的權利，但大部份時間都在處理非政治化的民生議題。在區議會開會時，各議員對地區民生問題通常意見比較一致，例如區議會決議要盡快落實將海濱長廊連成一片，各個區議員或許對碼頭搬遷的方法或先後有些不同意見，但整體而言不會有太大分歧。

「可能偶爾會有，但真的不多。不過有些區議員就很喜歡提一些政治性的議題，譬如說中西區的許智峯，他就經常用很多政治口號或資料在議會裏面吵，我是認為要盡量避免，因為章程裏面沒有這些啊。你可以談，但你做不了什麼決定或通過任何東西去限制政府，這跟我們說要建一條天橋或一台電梯不同，如果通過了政府要認真考慮研擬，但很多事情不是我們能決定的嘛。」

陳捷貴提到，很多選民向他反映無法忍受示威者對社區造成的破壞。（高仲明攝）

他舉例道，在中環海濱長廊有一幅0.3公頃的土地在港英時期，已被中英雙方達成協議，在回歸後劃為軍事用途，供駐港解放軍使用，遭許智峯在區議會大力反對，希望能還地於民，開放給民眾作休憩用途。但陳捷貴指出，雖然該地段位於中西區，但土地用途並不是區議會能反對的，認為在會議中談論這個議題沒有任何幫助。

「還有每年六四他就要搞什麼紀念，六四跟區議會有什麼關係？搞這些東西起不到什麼作用，但對他這個民主鬥士的形象有點關聯嘛，其實就是利用區議會這個平台去做他個人的用途，他也知道這些事情根本不是我們職權能做到的。」

陳捷貴批評，六四紀念等政治活動不應是區議會內該處理的議題。（羅君豪攝）

「區議員是政府與民間的橋樑」

在陳捷貴看來，區議員的身份更像居民與政府間的橋樑，如果居民對當區民生問題有意見，便將這些意見放到相關的委員會或大會中討論，向對口部門反映，了解當局是否有方法處理及其計劃，如果政府沒有因應辦法，問題又出在哪裏，盡量替居民爭取對當居有益的民生建設。

除了將當區民意轉達給政府部門之外，區議員有時也要充當中間人，負責民眾間不同事務的溝通與協調。「區內有很多大廈、法團、屋委會跟義工組織，作為區議員一般來說會擔任他們的顧問，或是幫忙主持一些重要的節目，監督這些團體的開會情況。大學區的大廈很多，大概有150座，每座大廈裏的業主、法團每兩個月就要開一次會，（區議員）時常會被找去主持這些會議。」

區議員除了與政府部門溝通，同時也要充當民眾的中間協調人。（資料照片）

陳捷貴解釋，區議員到場的功能主要是確認大會是否依照規定的程序進行，會議中如果各方有不同意見發生爭吵，區議員被認為是公正的第三方，要適時調停。例如有些業主會反對法團主席提出的工程，區議員便要檢視工程提案是否已經過合法、合理、合程序的討論所達成的決議，作出讓各方都信服的裁決。

除了大廈法團間的調停外，也有居民會向他投訴關於衞生環境的問題，例如狗隻大小無人看管清潔，或是在狹窄的半山道路違法泊車沒人抄牌，他在接到反映後都要安排有關的人員前往處理。

「當然還有一些建設上的東西，譬如我們這邊去大會堂、西環有一段距離，有居民便希望半山能有一個圖書館。但現行法規是10萬人口設置一個小型圖書館，20萬人有一個中型的，依這個標準大學區反而不需要再建造圖書館了。但我就去挑戰指這個標準是二十年前的，已經太落後了，現在大家要求高了，是不是能有所更改，希望爭取在比較高的街市上蓋一間圖書館及學生自修室。」

幫地方爭取圖書館、公園改造等地方建設，同樣是區議員的職務之一。（資料照片）

陳捷貴提到，年輕的女性候選人在選舉中確實有其優勢，加上新人的面貌，民眾多少會抱有好奇跟期望，而任嘉兒曾擔任過香港大學學生會副會長，肯定會獲得一些學生及泛民的基本盤支持。但他自認對當區問題更加熟稔，與居民也建立了深厚的關係與信任，接觸過的民眾大多對他的服務相當滿意，且他對當選二十八年來累積的工作成績同樣頗具信心。

累積豐厚政績 無懼素人挑戰

「我的強項就是二十八年來做的工作，首先是地鐵西延，當年我組織一個大聯盟去遊行，去跟政府、港鐵開會，也開了很多次居民大會爭取地鐵延伸到我們這區。當年立法會開會我是唯一一個中西區的議員去聽證會，南區沒有人去，他們表現的並不緊張，結果我們成功爭取到了，他們起碼過了四、五年才有地鐵。」

2004立法會交通事務委員會曾動議提請政府否決地鐵西移計畫。（資料照片）

回顧過往，地鐵公司曾於2004年3月應政府要求，提出了「地鐵港島西、南線計劃」，但在同年5月遭立法會交通事務委員會通過動議，以中西區人口不足以支持地鐵西延載客量，可能使地鐵西延線出現嚴重虧損，甚或影響巴士及的士業生計為由，促請政府暫時擱置港島西、南鐵路發展計劃。

而當時以陳捷貴為召集人的爭取地鐵西延大聯盟，曾向立法會交通事務委員會遞交意見書，逐一反駁交通事務委員會的意見，強烈要求優先發展港島地鐵西線，而港府也於2005年6月正式批准地鐵興建西港島線。

陳捷貴強調，對手如果在大學區生活，應該要記得他在地鐵西移的一份功勞。（李恩慈攝）

陳捷貴自豪的表示，地鐵西延他做了不少工作，不僅召集了多位區議員、近百個區內團體及地區人士，連地鐵西延的走線原本在電車路下面，後來改成現在的半山西營盤C出口，都是他努力爭取而來。

「還有正街那邊有一個半山扶手電梯，因為交通問題只能是單向的，我就跟政府部門研究，怎麼樣的設計可以不妨礙到緊急車輛運行，同時又能做成雙向，現在正街最高那部份就是雙向的，這也是我跟很多人詢問過後爭取來的結果。」

陳捷貴也提到，原本想將正街的扶手電梯延伸到干德道，他思考了許多方案，但做完問卷才發現有近半數居民反對，理由不外乎受惠人數不多、成本效益有限，也有居民擔心增加的外來人流破壞原本寧靜的生活，考量各方聲音後，只能暫停推行此項計劃。

正街電扶梯雖不在大學區內，但仍有不少大學區居民經過使用。（黃奕霖攝）

「但我現在想到一個更好的方法，不用扶手電梯延伸的方法，而是建造兩座升降機，其中一個從列堤頓道搭上羅便臣道，另一台從旭龢道搭到干德道，利用這兩座平台式的升降機，大家就可以直接從干德道去到般咸道，不用再走彎彎曲曲的街道，上下都方便。」

陳捷貴信心滿滿的說，如果能順利連任，這將是他下一任要全力主打的政策，希望選民能給他時間跟機會去實行。而對於有民眾認為他身屬建制派，在很多議題上會偏袒政府而罔顧民意的疑慮上，他則是大聲喊冤。

「上次選舉前三個星期政府派人過來，一夜間砍了幾棵大樹，很多人因此說我是『砍樹議員』，說我在現場沒有及時阻止，真的是冤枉啊！我到場的時候路政署就已經開始砍樹了，但事實就是這樣，政府就沒有想到這個問題，我因為這件事至少少了500票。」

陳捷貴評估，上屆選舉時的砍樹議題讓他至少跌了500張選票。（資料照片）

他重申自己向來十分愛惜樹木，也反對政府輕率砍樹，但在這事情上實在百辭莫辯，但幸虧這幾年下來在石牆附近已補種了幾棵羅漢松與爬牆虎，現在也生長得十分茂密好看，估計在這次選舉中應該不會再成為跌票原因。

「很多人會說『唉你怎麼做不到』，是，基於很多權力問題可能確實做不到，但要向居民解釋清楚。這類事情雖然有但不多，一般地區的事情都是可以解決的。我覺得當區議員是要有很好的耐心，尤其是要放下身段，傾聽居民的各種瑣事，我雖然做了二十八年但我從不偷懶，到今天也是這樣，如果我做得不好、大家對我不滿意，我也不敢再繼續爭取連任了。」

上文節錄自第189期《香港01》周報（2019年11月18日）《素人對上建制 民眾想要什麼樣的區議員》。

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