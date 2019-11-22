【區議會選舉】對區議員想象如此低？只識「成功爭取」？

今年選民登記人數逾413萬人，佔合資格選民的86.1%，創歷年新高。有論者認為，反修例運動喚醒「公民意識」，或會為下周日（11月24日）舉行的第六屆區議會選舉帶來顛覆性改變。然而，在「公民實踐」的路上，香港人似乎還有很長的路要走，因為在選民對區議員的期望和區議員真正的職責之間，存在着不少誤解和落差。以衡量「區議員」的表現為例，不少人首先會聯想起「成功爭取」、「蛇齋餅糭」、「濫用撥款」等貶義印象；然而，對區議員而言，它們卻是爭取選民支持的必備良方。這些落差與誤解，正是選民和區議員之間的屏障，阻礙了公民意識和公民參與的發展。選民是時候反思，當有一票在手，究竟是「選賢與能」，還是選「個人喜好」，或者選「政治立場」？當我們要求區議員有所作為時，我們又應該做些什麼，才能讓這一票不再是無足輕重的四百萬分之一，而是民主路上一塊沉甸甸的鋪路石？

如何令選票不再無足輕重，發揮其價值？（資料圖片 / 余俊亮攝）

「無所謂啊，我應該會讓我老婆幫我決定吧……投深黃也好深藍也好，都改變不了什麼。」28歲的Leo是元朗天水圍逸澤選區的選民。他自稱「政治冷感」，對政治之事、黨派之爭都不感興趣，對周日的區議會選舉亦不太關心—但他說每次選舉都會投票，不會棄票。這是Leo的「公民自覺」，而他「公民參與」的開端，源於領取成人身份證那天，為幫助做選民登記的朋友，填了表格，成了選民。

Leo喜歡「識marketing且勤力」的區議員。他打開Facebook，展示他較為滿意的區議員的專頁，一邊在屏幕上劃着他們的工作視頻和照片，一邊自言自語：「你看這明顯是在prompt自己嘛，但不管是不是作秀，起碼會讓人知道他們在做事和做了什麼事。」Leo之前兩屆都投給現任區議員郭慶平，因為對方在非選舉期間也會落區工作，不過「近年的曝光率極低，也不知道他在做什麼。」他還說，郭慶平的競選海報上，除了「成功爭取」過游泳池和輕鐵班次這兩件事，就再沒做過什麼，甚至連政綱也沒有，所以很難再繼續投票給他。

「成功爭取」 ：低想像由於50%責任被遺忘？

Leo小學四年級隨父母搬來這區居住，沒有太多和「區議員」相關的記憶，因為往往只有在選舉前才會見到參選人站在街口打招呼；而當選後的區議員，一年能見到兩次就已經很不錯了。小時候家人也會討論投票意願，母親總會因為聽到哪位候選人傳出不良作風的「花邊新聞」而轉投其他人。「投票就是對比誰更好，誰更壞。反正他們的招數無非就是那三個『成功爭取』。」他笑了笑說，一是成功爭取交通（三秒紅綠燈、巴士或小巴站等）；二是成功爭取設施（公園長椅、垃圾桶等）；三是成功爭取家庭調解（離婚、出軌、父不慈、子不孝等家庭糾紛）。他又提到，當區人多車少，出入很不方便，「早上排隊等巴士的人有二三百人，超級誇張！」所以，只要區議員能為他「成功爭取」到一個小巴站，他就「很感動，很感恩」了；而如果一定要有個投票依據的話，那便是實實在在做事的人，「即使做的事情很小，我都已經很感恩了，也不想浪費這一票，所以就投票，將這些人選出來吧。」

區議員漸漸淪落為「街坊保母」。（資料圖片 / 林若勤攝）

根據香港研究協會2011年的區議會選舉民調，有51%受訪選民認為「地區工作政績」是他們選擇區議員的主要考慮，其餘依次是「政黨背景」（17%）、「政綱」（14%）、「個人形象」（7%）。因此，每逢選舉，「成功爭取」這四隻大字必然會出現在候選人的文宣中。然而，由於那些「爭取」到的內容往往比較細微，例如民建聯嚴國強曾於2003年張示「成功爭取加兩秒綠燈」競選橫額等等，令原本代表區議員政績的「成功爭取」漸漸被大家揶揄調侃。儘管如此，像Leo那樣覺得議員一年能見街坊一兩次、為他們「成功爭取」一個小巴站就「已經很感動」、甚至以此作為選擇標準的人，並不在少數。

這也難怪，區議員漸漸淪落為「街坊保母」，但他們的職責，其實並不止於此。作為諮詢架構，區議會肩負兩大職能：首先，針對居民福利、公共設施、發展優次、公共工程及社區活動的公帑運用，向特區政府提供意見；其次，在有關目的獲得撥款的情況下，承擔改善環境、促進康樂文化活動、舉辦社區活動等責任。可以說，區議會是「雙向負責」，對下要滿足居民需求，對上要參與宏觀規劃—不過，區議會的這層宏觀職責經常被弱化和忽視，而本應「上得區議會議政事，落得辦事處聽民情」的區議員，也只求在最短的時間內取悅街坊。例如，台灣東吳大學的「香港區議會與社區發展之研究」曾引述受訪區議員，指每年要建立2,500個服務檔案，按每年有約250個工作日計算，即平均每日要建立10個檔案；有區議員更坦言，感覺自己既像社工，也像街坊保長，要安慰和丈夫吵架的師奶，也要幫看不到電視的阿婆維修電視。

區議員需要負責的，不只是各自選區的約16,599名居民，更要宏觀考慮整個分區的需要。 （資料圖片 / 林若勤攝）

不少研究指出，區議員的短視和大眾將其「保母化」的主因之一，是區議會選舉的選區劃分過小。當局把全港18個行政區劃分為452個區議會選區，每區選出一名區議員，根據政府統計處資料，今年年中全港約有7,524,100人計算，即平均每個選區的標準人口基數是16,599人，它可能只涵蓋一條邨或兩三條街；換言之，該名區議員只需迎合這16,599人，而這16,599人也會認為服務他們就是區議員工作的全部。香港中文大學新聞與傳播學院客席講師梁啟智解釋：「16,000多人是個很小的數目，它意味着什麼呢？意味着你在邨口的一個巴士站前站一天，幾乎就可見到（這個區）所有的選民了。」然而，區議員絕不止要對這16,599人的事務負責，還要代表他們出席分區的區議會會議，參與決定整個分區、涉及約40萬人口的事情，「但很多人（選民）在（區議員選舉）投票的時候，未能想到我選出的人是要代我去投出這一票的。」

問題是，一個擅於社區工作、處理兩萬街坊瑣事的人，是否一定具有規劃40萬人口社區的宏觀視野和能力？當選民對區議員的想像，僅限於家長里短的心情諮商、街頭巷尾的「成功爭取」，我們又談何藉此實踐民主，為我們的社區生活帶來什麼惠及全民的改善？

註：文中提及的選區候選人分別有：元朗逸澤選區的王頴思、范煦瑜及郭慶平。

上文節錄自第189期《香港01》周報（2019年11月18日）《選民手中有票，是否心中有數？》。

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