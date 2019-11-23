【區議會選舉】參選盼建人文社區　藝術家︰沉悶議會需更多創意

區議會選舉將至，今屆區選全港452個選區共有過千人參選，每個選區至少有兩名候選人競爭，屬回歸以來首次出現無人自動當選的景象。藝文界在這次選舉中有數人參選，希望繼上屆楊雪盈在灣仔搶得議席後，有更多人進入議會發聲。今次參選的藝術家來自不同領域，木雕藝術家王天仁挑戰荔景區、攝影師蔡旭威出選沙打區，而灣仔區更有多個藝文規劃界人士組成「灣仔起步」，期望建立由下而上的議政平台。到底藝文人在區議會可以發揮什麼力量？

視覺藝術工作者陳錦成許多年前在灣仔工作及居住，參與過藍屋活化項目、做過導賞，當年與街坊一同開會、創作的經驗，開拓了他對社區營造的想像。今次他出選修頓區，最希望可以促進街坊參與，「城市規劃如果欠缺居民參與，會做出很多不適用的東西，反之可以加強大家對社區的歸屬感。」

陳錦成（左）許多年前在灣仔工作及居住，參與過藍屋活化項目、做過導賞，今次他出選修頓區，最希望可以促進街坊參與城市規劃。（黃舒慧攝）

灣仔對藝術工作者而言有特別的意義。這裏有香港演藝學院、香港藝術中心、香港會議展覽中心，每年多個重要的文化活動都在此舉行。這區有不少重建項目，藍屋建築群、茂蘿街7號等，是文化氣息濃厚的地方。陳錦成讀設計出身，是香港藝術中心的常客，看過不少展覽、電影、劇場，灣仔可說是他認識藝術的起點。後來他在灣仔租了工作室，認識了駐紮灣仔石水渠街聖雅各福群會的負責人，成為灣仔民間生活館的核心成員。灣仔民間生活館是後來的香港故事館，是藍屋活化項目催生出來的產物，位於藍屋地舖內。在藍屋翻新及改建的過程中，民間生活館不斷招募街坊，開啟連結社區的工作。「我主力做設計及創作，在開會、做展覽時會幫手，認識了一些街坊。」

城市規劃如果欠缺居民參與，會做出很多不適用的東西，反之可以加強大家對社區的歸屬感…… 我明白區議會做的事有限，四年做不到，那再做四年。 視覺藝術工作者陳錦成

那時候的灣仔，出現過很多有意思的活動，譬如找街坊做社區導賞，以時分券取代金錢，居民參與設計大王東街休憩處等。時分券由聖雅各提出，街坊互相交換技能、服務，以時間計算勞動付出，並以時分換取需要的物品，活動不單促進街坊間的互動，亦有助建立社區網絡。自己社區自己救，灣仔居民早於十年前已作出示範，陳錦成很記得這些經歷。大王東街休憩處是另一個例子，這個地方罕有地有居民參與討論、給予意見。建築師希望休憩處有多些文化藝術元素，找來陳錦成與馬琼珠做創作。陳錦成負責其中一幅石牆上的壁畫，「我叫街坊拿些舊物件來，分享舊物與他們的關係，我便以那些物件砌了一張畫，與街坊一起塗上牆。」與街坊共同成就一件事的經驗，讓他意識到維繫社區精神的不是蛇齋餅糭，而是人與人之間最基本的關懷與互動。

灣仔民間生活館是後來的香港故事館，是藍屋活化項目催生出來的產物，位於藍屋地舖內。（資料圖片／林若勤攝）

急人之所急 需人之所需

灣仔此前出現過兩位較為注重社區營造的區議員，一位是黃英琦，一位是上屆當選的楊雪盈（大坑）。黃英琦在任期間積極參與社區規劃及推動公民參與，藍屋活化是其中一個例子；楊雪盈是藝術系出身，常常為藝文界發聲，關注工廈活化、公共空間等問題。今屆灣仔參選人中，除了她與陳錦成外，還有另外兩個藝術工作者，羅偉珊（愛群）及張嘉莉（跑馬地）。前者從事藝術行政工作，在灣仔富德樓的艺鵠書店工作多年；後者是藝術策展人，對社區有很多新想法，如提出辦生態導賞團，與街坊探索區內的人文歷史等。

「人文關懷很重要，因為在這幾個月的運動中，我們看不到人的價值，被當成是物件、是yellow object，好像不是人一樣。」陳錦成說。他拒絕當離地藝術家，認為社區應該重塑人文價值，聆聽居民的聲音。他說，過去區議會做得不足，常常只知修路、修交通燈，「我不是說這些不重要，而是如何將日常的東西聯繫到關懷，我們修交通燈的背後，是出於關懷行動不便及老弱之人，但區議會只強調做了些什麼，說不出為什麼這樣做。」

藝文界在這次選舉中有數人參選，希望繼上屆楊雪盈在灣仔搶得議席後，有更多人進入議會發聲。（資料圖片／羅君豪攝）

區議會為人詬病之處是無決策權，區議員的工作局限於民生小事，對政策制訂、監察無甚作為，理想與現實有距離。「我好佩服楊雪盈，她是（灣仔區議會）少數的一個，今次我們組成灣仔起步，如果好彩有十個人進去，就變大多數。區議會有大多數理念相近的人，可以有較大變化，最重要是開放討論居民真正的需要。」陳錦成認為區議員的角色也可以有作為，關鍵是不為之非不能之，「有時是睇你盡力未。」落區宣傳期間，有街坊憂心忡忡，說家中有SEN（特殊教育需要）小朋友，但社區沒有支援，醫院排期要等三年，這三年裏父母很無助，不知道可以做些什麼。陳錦成問區議會可有資源幫助這些小朋友，「成日講區區有一億，與其花錢去起噴泉等地標，為什麼我們不用這些資源做些工作坊，透過運動、藝術、創作，讓小朋友得以舒展身心。」急人之所急需人之所需，是他對區議員身份的寄盼。

堅持去做 社區才有希望

這幾年，他當選藝術發展局視覺藝術界的民選委員，幫忙審批資助及監察審批制度。藝發局講程序講制度，審批不夠透明，處事官僚，在藝術工作者眼中作為不大。他身在其中，卻有另一番感受。與官員打交道，他發現內部不乏有心人，對方希望推動藝術發展，盡量在體制內走位。「六年前選藝發局，許多朋友都說在裏面做不到事，我進去了，原來還是有事可以做，譬如簡化審批過程、營造更多空間，過去幾年由藝發局管理的空間增加了。許多人關注廠廈工作室，我們遊說官員，用了十年時間修訂工廈條例，藝術工作室可以被豁免，有些事你在裏面做過才會知道。」

陳錦成認為區議員的角色也可以有作為，關鍵是不為之非不能之，「有時是睇你盡力未」。（黃舒慧攝）

同樣的情況也可套用在區議會，不應因為局限太多而不作嘗試。「區議會本身擁有資源，那些資源可以用得好一點。以文化項目為例，現時區議會成日搞音樂會、旅行團，除了吃喝玩樂式的旅行外，文化旅遊又是否可行？我們可否提供精神上的蛇齋餅糭？」譬如收集街坊故事，做社區分享，當年輕人遇上困難，想起這些片段，可能不會選擇輕生。「我明白區議會做的事有限，但我們要不斷思考，四年做不到，那再做四年。我們要堅持去做，社區才有希望。」

藝術家從政，未必能衝擊僵化的制度，但至少能為沉悶的議會帶來多一點想像。「現在是不夠創意，你明天要跟什麼人說話，他們有什麼背景，要用什麼詞彙讓他們明白，這是一種創意。」社區營造需要創意，搞社區活動也牽涉創意，「建制派在這裏做了十多年，走向現在這種狀態，我們會否有其他可能？試試啦，試完不行，那便回到之前的生活。」

本屆各相關選區其他候選人還有—葵青區荔景：周奕希；北區沙打：高維基；灣仔區修頓：李碧儀；灣仔區大坑：廖添誠；灣仔區愛群：穆家駿；灣仔區跑馬地：陳詠霞（2047香港監察）、吳澤森。

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上文刊登於第189期《香港01》周報（2019年11月18日）《藝術家參選 盼建人文社區 「沉悶議會需要更多創意」》。

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