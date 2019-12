【現象評析】小轉變的大改善潛能

班納吉(Abhijit Banerjee)與杜芙若(Esther Duflo)在主要著作《窮人的經濟學:如何終結貧窮?》(Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty)中開宗明義指出:假如扶貧機構列舉一大堆發展中國家兒童夭折率的數字,沒有太多人會願意捐錢;但假如募捐訊息指向非洲某名瀕死兒童,大家都很願意慷慨解囊。