【區議會選舉】與區諾軒對話——不要成為自己討厭的人

「你討厭建制派所為，包括不聽民意、強推政策、議會欺凌，現在輪到你當家作主，就不要成為自己討厭的人，不要成為另一個獨裁者。」即將卸下南區區議員一職的「雙料議員」區諾軒，面對民主派在應屆區議會選舉中的空前勝利，絲毫沒有放鬆。他日前接受《香港01》專訪，分享八年區政經驗累積所得的「三不要」——不要內鬥分裂、不要得一想二、不要走向偏鋒，告誡民主派議員做好區政工作，「應該以擴展地區服務至可以與建制派分庭抗禮為目標，你可以很不屑，但你不能夠否認，這個位置是整個陣營推舉你上去的，日後能否保得住、是否對得起街坊，不是你個人興趣的事，而是你要為陣營作貢獻的問題！」

區諾軒提醒，他日民主派議員若出現內鬥紛爭，應該反思當日參選初心。（資料圖片 / 羅君豪攝）

在2015年區議會選舉中，以逾3,000票連任南區區議員的「票王」區諾軒，至應屆區議會選舉，兌現早年許下「決不連任三屆區議員」的承諾，成功交棒予其助理、民主黨陳欣兒。面對民主派奪得逾八成議席的空前勝利，區諾軒不但沒有鬆一口氣，反而馬不停蹄籌備「新手議員秘笈」論壇、分享區政經驗，又撰文呼籲民主派必須警惕2007年的慘痛教訓，並以「未覺池塘春草夢，階前梧葉已秋聲」詩句，回應民建聯創黨主席曾鈺成於2007年區選後，用「來如春夢不多時，去似朝霞無覓處」表達對民主派沒有做好地區工作的嘲諷。

謹記07教訓 莫忘參選初心

「2003年之後，很多人基於政治浪潮而當選區議員，但他們當選後的地區工作，根本未能達到與建制派分庭抗禮的水平。」區諾軒所指的「慘痛教訓」，是民主派原本受惠於2003年反對《基本法》第23條立法的政治浪潮，在一向處弱勢的區議會選舉中，一舉贏得161個民選議席，但到了2007年，民主派議席驟減至106個。

當時不少人歸咎於民主派空談政治口號、忽視地區工作，除了上文提及曾鈺成的「嘲諷」，民主黨前副主席張炳良也曾經撰文呼籲：「泛民當務之急是更新政治議題，放棄吃長期『民主告急』的老本，引進新思維和新面孔。在資源上，他們難以在新街坊主義式服務上超越民建聯，而需尋找可發揮自己特色與優勢的新地區工作模式—即是說，改革民主派，改革區政，使民主派的地位不可被替代。」

當年擔任香港中文大學學生會內務秘書、並為公民黨助選的區諾軒，把民主派的各種問題看在眼裏；兩年後他加入民主黨，並和黨友羅健熙在鴨脷洲深耕細作，於2011年成功當選南區利東選區區議員，並於2015年以南區最高票連任。

「大家千萬不要違背自己的承諾和使命。我當初做區議員的使命是什麼？第一，服務街坊，一定要落實政綱；第二，透過晉身區議會，告訴大家民主派在地區事務上仍有可為、透過自己的位置去質問議會不公。這些我覺得我都做到了。」儘管很多人「睇死」民主派只搞政治、不理民生，但區諾軒偏偏不服氣，就是要展現新一代民主派的地區治理能力和社區服務藍圖。

大部份市民把應屆區議會選舉當成一場「政治表態」，藉此表達對特區政府強行修例的不滿，令民主派贏得近390個議席。（資料圖片）

時移勢易，一直是區議會少數派的民主派，乘着反對修訂《逃犯條例》風波持續燃燒逾半年之勢，在上月底剛結束的區議會選舉中，狂掃近390個議席、得以控制全港17區，而勝選議員中有逾百名未曾從政的素人。2003年的歷史彷彿重演，支持者們雀躍之餘也難免擔心，會否像2007年般在換屆時便遭選民離棄——到底民主派應該怎樣做好區政，才能避免重蹈覆轍？對此，區諾軒分享了八年區政經驗的「三不要」——不要內鬥分裂、不要得一想二、不要走向偏鋒。

「可以預示的是，民主派在區議會的合作上，可能會出現很多矛盾，因為多隻香爐多隻鬼。這不是政治是非的問題，而是人與人合作的問題，人愈多、政治愈複雜、合作就愈困難。希望大家求大同、存小異，如果有矛盾，就想想當初為何參選。不是為了和對家吵架，也不是為了爭奪政治利益！」對於「不要內鬥分裂」，區諾軒感受頗深，認為2003年後，民主派正正是因為內部分裂、選舉互不相讓，才導致2007年的頹勢。

促進社區參與 勝純粹政治宣傳

汲取了分裂的教訓，區諾軒相信，制度的建立有助避免紛爭，「沒有契約的話，就像當下的香港，警察沒有認受性，大家就互打，法律管不了了，大家又互打。」例如民主派正協調17區區議會的正、副主席人選，有人建議簽署「2加2」機制承諾書，落實每兩年改選一次，讓更多人有機會「執政」。

至於「不要得一想二」，身兼立法會議員的區諾軒坦言「雙料議員很吃力」，故從現實層面考慮，並不建議將來區議會正副主席參選立法會。「真的不要得一想二！你現在做了區議員，未來四年已經足夠你忙碌的了！」區諾軒解釋，區議會正副主席工作吃重，不時要出席各式各樣的地區活動，更會成為建制派優先「對付」的對象，若再參選立法會恐怕應接不暇，「你怎麼可能，每逢星期四，這邊廂召開區議會，那邊廂又來立法會開大會？當然，做不做可能是政治倫理的問題，但我的意見是，要做主席就專心做，要選立法會就專心選。」

民主派將主導全港17個區議會，如何實踐其地區治理理念，是他們的一大考驗。（資料圖片 / 羅國輝攝）

「市民有良知有信念，當然是好的，但如果我們24小時都做政治宣傳，對社區也不好，居民會覺得一日到黑都在鬥爭、永無寧日。所以，相信民主的人，應該用積極的方法促成社區參與，而不是要求居民完全相信我們這一邊……這個講究當政者的胸襟，政治宣傳當然重要，但不代表我們就要打壓對家，甚或封殺他們參與社區建設的機會。」這就是區諾軒所謂的「不要走向偏鋒」，他指民生固然是區議員工作之本，當中難免涉及滴水穿石般的政治理念宣傳，坦言「這件事可以很正義，也可以很邪惡」，而他並不贊成極端理念，「不同理念都應該受尊重，我相信我的，但我不會趕絕你，不然我也成了威權獨裁的李光耀了。」

「能否做好地區執政，關鍵在於能否與地區專員良好合作。」這是另一個層面的「不要走向偏鋒」。區諾軒認為，作為議會多數派，如果從一開始已經與地區專員搞對立，根本無助於推動地區工作，因此，「大家應該想想政務系統的人是什麼性格？我們有沒有辦法讓他們站在我們那一邊、而不是站在對立面？雙方有沒有合作的可能？要怎樣才能夠讓他們幫助我們推行社區實踐？」他提到，自己曾遇上很好的民政專員，得以推動南區文學徑等地區活動。

花錢用人學問深 潔身自愛好緊要

除了「三不要」，區諾軒還總結了值得新一屆區議員好好學習的「三大學問」——學懂花錢、學懂用人、學懂潔身自愛。「區議會每年都有撥款，對區議員來說，如何花錢是門學問，建制派也有個學習的過程……花得好的，你可以學，以免導致自己花得不對，這也有助於你實踐政綱。」以前特首梁振英於2013年宣布為每區撥款一億元推行「社區重點項目計劃」為例，區諾軒說，曾有建制派建議在南區開設海鮮食肆，幸而該計劃因涉利益輸送之嫌而被否決，區議會遂參考葵青區為長者驗牙的做法，為50歲以上南區居民免費驗眼。

身兼南區區議員和立法會議員兩職的區諾軒坦言，「雙料議員」很辛苦，呼籲候任議員不要得一想二。（資料圖片 / 李澤彤攝）

除了「社區重點項目」，特區政府每年還透過「社區參與計劃」及「小型地區工程計劃」，向全港區議會撥款4.616億元和3.6億元，前者主要用於舉辦文娛活動。「這些錢怎麼花？不一定要走建制派的舊路。」區諾軒解釋，建制派主要透過衛星組織向區議會申請撥款，用以舉辦有關活動，「我們可以重新找組織合作，不一定是民主派的組織，總之是去推動你想推動的民生事務。例如，撥款給某個非牟利組織（NGO），讓他們去探訪獨居老人，我們不是為了選票，這總比政治組織去探訪好，既可落實民生照料，又避免令區議會活動淪為政治工具，否則又會被人非議民主派私相授受。如果大家想促進區政改革，也可以舉辦地區論壇，鼓勵居民一起參與討論。這樣的話，整件事都會比以前進步了。」

「花錢」是大學問，「用人」也不簡單。「辦事處的人事佈局，一定要企企理理。請助理，特別是管數的人，尤其要小心，因為管得不好的話就會累死你。」區諾軒提醒，千萬不要亂請人，更不要請直系家屬。民政事務總署的指引訂明，區議員若聘用親屬為助理，則不得向區議會申請發還薪金津貼；然而，在2004年，時任民主黨大埔區區議員關永業，向區議會秘書處申請發還助理16,500元薪金時，聲稱該助理並非其親屬，但後來被揭發是表妹，結果遭廉政公署拘控提供虛假資料，最終被判入獄兩個月，緩刑18個月，另罰款1萬元。

「還要小心被收編和分化。」區諾軒說，這也是2007年的教訓之一。他提到，有些曾經以「獨立民主派」名號參選人士，落選後被招攬入建制陣營，之後當選區議員甚或立法會議員，例如自由黨邵家輝；另外，有些民主派議員，被指當選後與親中陣營過從甚密、不時北上消遣，結果惹起錢債糾紛或風化案件，例如已退黨的民主黨前區議員黃月梅及已故的何偉途等。區諾軒強調，他並非建議勝選的區議員完全不和內地接觸，「不同派系有不同判斷，民主黨不會抗拒，激進派覺得勿通匪類，我不覺得有哪一個方法一定是對的，但你自己要潔身自愛、醒醒定定，不要做些會留下把柄的事。」

「今屆區議會選舉，與其說民主派很好、大家要民主派，不如說，其實是大家覺得建制派不好、不要建制派，所以要vote them out。好吧，新人上場，就不要成為自己討厭的人。」這是區諾軒說了又說、說了又說、說了又說的終極警告。