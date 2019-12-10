【茄哩啡事務所．影評】絕妙創意拍出低成本「扭橋」傑作

《茄哩啡事務所》打正旗號，標榜是《屍殺片場》編導上田慎一郎的最新力作。誠然，電影承襲了其首作的優點，劇本大玩幽默扭橋，同樣是以「蔗渣價錢拍出燒鵝味道」。可惜，儘管由人物到故事都完全創新，但整體來說，兩片太過類同，再無驚艷震撼。 撰文︰李美

《茄哩啡事務所》承襲導演上田慎一郎首作《屍殺片場》優點，劇本大玩扭橋，幽默感十足，但無驚艷震撼。（《茄哩啡事務所》劇照）

《屍》的賣點除了「一鏡到底」的長鏡頭拍攝，最大成功乃以絕妙創意拍出低成本傑作。坦白說，亦是用「橋」來掩蓋資源不足。即使電影予人粗製濫造之感，觀眾也能完全接受，愈簡陋的安排，愈突顯箇中反差。

《屍》片叫好叫座，上田慎一郎食髓知味，新作沿襲低成本拍攝風格，欲強化「賣腦」招牌。平情而論，本片無疑做到預期效果，「賣橋」元素不差，一貫「估你唔到」，幽默感、娛樂性十足。

然而，同一套路再玩一次，豈不是舊酒新瓶？導演並非江郎才盡，若他不再執意於前作的定位及包袱，定能拍出更具創意、令大家刮目相看的作品。

《茄哩啡事務所》以演藝入題，講述熱愛演戲的大野和人（大澤數人飾）面試失敗，經弟弟大野宏樹（河野宏紀飾）介紹加盟一間表面上是特約演員公司、實際卻是藉演戲來幫人排難解紛的「萬事屋」。

講述熱愛演戲的大野和人（大澤數人飾）面試失敗，經弟弟大野宏樹（河野宏紀飾）介紹加盟一間表面上是特約演員公司、實際卻是藉演戲來幫人排難解紛的「萬事屋」。（《茄哩啡事務所》劇照）

該公司的業務包括扮事主新歡拋棄舊愛，以及在喪禮嚎哭撐場。兄弟二人獲委派而潛入邪教集團，以圖揭開行騙面紗。編導鋪排了不少笑位，甚至隱藏一些「騎呢」伏筆—當然，事情並不那麼單純。

戲裏「扭橋」共分兩層，皆圍繞拆解「誰是演員」的「戲中戲中戲」。和人在旅館遇刺，而兩位貌似高度迷信的叔叔嬸嬸，竟是被派駐的卧底演員。這是電影的一大高潮，和人假裝中刀的情節，亦大大推動了故事進程。電影延續了上田慎一郎常設的鋪排。為何尋回印花券竟感動落淚？為何信眾癡迷到如斯地步？因為都是假扮出來！

兄弟二人獲委派而潛入邪教集團，以圖揭開行騙面紗。（《茄哩啡事務所》劇照）

電影第二層「扭橋」，更將「表面愈奇怪、原來愈合理」盡情發揮。當揭開「誰是演員」謎團，答案居然包括整個邪教，以至弟弟宏樹。這亦解釋了為何由教主到聖物俱很「騎呢」的邪教，竟然吸納了不少信徒，為何哥哥和人能輕易潛入組織，並且取得犯罪證據，因為全屬杜撰出來。

和人意外發現一切之後，電影馬上以他的昏倒收筆，算是貫徹幽默始終，志在點到即止。但想深一層，本片是一齣黑色喜劇。和人雖在宏樹的精心策劃下恢復信心，即使面試再受奚落，仍能昂首闊步離開，說明他當時深信自己的演技騙倒別人，並瓦解了邪教集團。

然而，當他知道這次行動完全屬假，他的昏倒除了由於驚覺遭弟弟欺騙，以至自己易昏毛病竟被利用（被善用）編寫劇本，更大原因是驚醒自己演技實在未足以騙倒任何人。自卑病雖可治好，演技差卻難根治，和人始終要重投社會，面對現實。換言之，他最後是陷入「悲劇昏」而非「喜劇昏」。

和人意外發現一切之後，電影馬上以他的昏倒收筆，算是貫徹幽默始終，志在點到即止。（《茄哩啡事務所》劇照）

導演並無就此言明，大概不想破壞電影原來的幽默氛圍吧。不過，這也帶來另一缺點，在「扭橋」之後並無開拓情節發展。「扭橋」玩法，或早於中段出現，或放在末段結局。《屍》之成功，是在中段部份披露「扭橋」，因此才有後半的重現玩味。

倘若導演在和人翻開檔案時加入回溯，例如加插宏樹全心全意策劃行動的段落，跟「萬事屋」團隊一起苦思怎樣幫助和人，便可補充兄弟情的不足。假如導演交代旅館繼承人津川里奈與妹妹祐未傾訴自己對和人動了真情（或根本沒有情愫），亦可補充愛情線的不足。電影甚至可再加插一些喜劇錯摸，好像團隊原安排邪教尤物色誘和人，詎料和人居然戀上里奈，故不得不大改劇本，就如《屍》片所示，落實劇本時往往有意外元素。

若然電影補白上述情節，則由感情到玩味皆可望再上層樓，進一步挖盡那個終極「扭橋」的潛在空間。

更多《香港01》周報影評：

【返校．影評】致自由的一封情書

【魔雪奇緣2．影評】新魔法世界觀強化 惟鋪排失色

【決戰中途島．影評】由頭打到尾的流水賬戰爭片

【陽光普照．影評】金馬獎最佳劇情片 陰霾過後可會重見陽光？

【Hello World．影評】虛擬世界喚醒平行時空夢中人

【安眠醫生．影評】盲從原著難成就好電影？

【喪屍樂園：連環屍殺．影評】十年之約 全員齊上齊落打喪屍

【未來戰士：黑暗命運．影評】續作毫無野心 玩弄懷舊情緒

【惡搞便當反「激」戰．影評】化解世代之爭？答案在便當

上文刊登於第192期《香港01》周報（2019年12月9日）《《茄哩啡事務所》食髓知味惟未見驚喜》，網上標題為編輯重擬。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。