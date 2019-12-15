日本家暴受害者的逃離與反抗

11月25日是國際消除對女性使用暴力日，也稱為國際反家庭暴力日—女性遭遇的暴力絕大部份發生在家庭和親密關係中。 撰文︰劉冉

根據日本警察廳數據，去年日本家暴案件逾7.7萬宗，已經連續十五年攀升，創下2001年家暴防治法頒布以來的新高。男性受害者個案增加到近1.6萬宗，但女性受害者仍佔近八成。當中，加害者是配偶或前配偶的比例佔76%。當然，這只是向警方求助的個案。根據日本內閣府男女共同參與局的一項5,000人調查顯示，曾結婚的受訪者中，超過四分之一曾遭受包括身體暴力、精神暴力、經濟壓迫和婚內強姦在內的至少一種侵害，其中近十分之一的人表示這種侵害反覆發生。遭遇家暴的受訪者中，近半數從未向他人傾訴或求助，只有2.2%的人曾報警。這意味着警方的數據僅屬冰山一角；家暴在性別不平等根深柢固的日本社會，仍是普遍存在且難以解決的問題。

據日本警察廳數據，去年日本家暴案件逾7.7萬宗，已經連續十五年攀升，創下2001年家暴防治法頒布以來的新高。（視覺中國）

也許正因家暴普遍存在，日本影視作品對各種形式的家暴有十分細緻的描寫和探討。日劇《Last Friends》中，長澤正美飾演的主角藍田美知留剛與男友同居就遭遇家暴。錦戶亮飾演的男友表現出許多家暴者的共同特徵：拒絕溝通、暴躁易怒、控制慾強，動手後又很快道歉且百般挽留對方，同時不肯承認暴力行徑，將問題歸結到受害者。正如許多家暴受害者，美知留再三原諒和容忍，甚至為保護男友而拒絕友人幫助，換來的卻是對方的變本加厲。與現實不同的是，美知留最終獲得自由，不是因為反抗和逃離，而是因為男友自殺（並藉此表達對美知留的愛）。這也許是對家暴行為的「洗白」，但也展現家暴中雙方關係的複雜性。

另一個不太典型的例子是日劇《失去名字的女神》：高橋一生飾演的安野英孝長期對妻子實施精神上的威壓和控制，導致妻子對他心懷恐懼，聽到對方的聲音都會發抖；同時，他會在妻子不願意的時候強行與之發生性關係。精神暴力和婚內強姦同樣屬於家暴，但比起會留下痕迹的身體暴力，人們對這種隱秘式家暴的認知程度更低。內閣府調查顯示，對精神脅迫、婚內強姦和部份相對輕微的身體暴力，許多受訪者都認為算不上暴力，「屬於夫妻吵架打鬧」，因此可以原諒。這體現日本社會對家暴的認知程度還遠遠不夠，許多受害者甚至沒有身為受害者的自覺，也就談不上求助了。劇中安野最終獲得「洗白」，得到妻子的諒解。

《失去名字的女神》中高橋一生飾演的安野英孝（左一）長期對妻子（右）實施精神上的威壓和控制，導致妻子對他心懷恐懼。（網上圖片）

當然，不是所有家暴者都能得到受害者原諒並改過自新。大部份家暴施害者都會反覆使用暴力，這也是我們常說的「家暴只有零次和無數次」。那麼，借助法律幫助而擺脫加害者是否可行？在亞洲國家中，日本在法律層面對受害者的支援和保護還是不錯。2001年，日本議會通過「配偶暴力防治暨受害人保護法」，規定各地應設立配偶暴力資訊支援中心；2004年，受保護對象擴大到離婚後仍遭前配偶危害的人士。日本內閣府開通了全國統一熱線，接聽受害者諮詢並提供指引。外籍人士也受該法保護：各地中心都會派發多種語言的信息手冊。不過，由於家暴的特殊性，受害人往往很難徹底與加害人斷絕聯繫。

2015年的日劇《偵探的偵探》中，甚至出現了這樣的情節：私家偵探受僱調查躲在庇護中心的家暴受害者，將其行蹤透露給施暴的丈夫，令受害者的安全再次受到威脅。本季關於男子軟式網球社的動畫《星合之空》，男主角桂木真己的父親也是長期家暴妻兒的角色，在離婚後仍對搬走的前妻和兒子進行跟蹤、恐嚇、勒索和毆打。這些常見情節顯示日本的家暴保護措施並不完善，受害者仍心懷疑慮。

2001年，日本議會通過「配偶暴力防治暨受害人保護法」，規定各地應設立配偶暴力資訊支援中心。（視覺中國）

在制度缺席之時，表現受害者反抗的作品也不鮮見。長期糾纏、無法擺脫的家暴丈夫或前夫，似乎是最典型能夠將無辜受害者逼到忍無可忍的驅動者角色。蜷川幸雄執導的《青之炎》（改編自貴志祐介的小說），二宮和也飾演的初中生櫛森秀一與母親和妹妹相依為命；他的生父車禍去世，繼父是暴躁的酒鬼，不斷對家人拳腳交加。無法擺脫繼父糾纏的秀一，不得不構思殺人計劃並愈陷愈深。這背景與東野圭吾的推理小說《嫌疑犯X的獻身》（2008年改編為電影）相似：死者是對前妻和女兒長期跟蹤騷擾、最終被受害者反殺的家暴男。

如果說這些作品中的受害者還是過於忍氣吞聲，那麼，日劇《直美與加奈子》則以家庭暴力受害者的反擊為主線，令許多觀眾感到出了一口惡氣。廣末涼子飾演的直美得知好友加奈子長期忍受丈夫服部達郎家暴。藉着加奈子的處境，編劇表現了家暴受害者如何被逼到絕境：逃離並不能解決問題，因行蹤很易被丈夫查出；家庭主婦沒有經濟獨立能力，甚至家人也受施暴者滋擾；同時，日本社會又有不願意給他人添麻煩的文化準則，令受害者不得不三緘其口。於是，二人共謀殺死達郎。最後，她們在機場打算遠走高飛，警察追至登機口時，故事戛然而止；開放式的結局暗示着她們有獲得自由的可能，這也成為觀眾的共同期望。

現實生活中，受害者的私刑反抗當然不可行，也很危險。日本的影視與文學作品出現許多「受害者反殺」故事，正因法律對受害者的保護有局限。通過影視作品提高社會對家暴的認知，只是解決家問題的一小步。家暴的根源與社會結構的性別不平等息息相關，對日本和許多亞洲國家來說，這是棘手的問題。

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上文刊登於第192期《香港01》周報（2019年12月9日）《家暴受害者的逃離與反抗》，網上標題為編輯重擬。

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