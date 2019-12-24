挽救監警會公信力　廉署經驗可借鏡

要重建警隊公信力，改革常被視為「無牙老虎」的監警會，建立市民信任的警權監察機制，必是重要一環。四十年前政府成立廉政公署，同樣面對重重阻力，後來廉署憑着屢破貪污案件，打擊貪污風氣，逐漸贏得港人信任。回顧廉署成立經歷，定能有助改革監警會。

外界一直批評監警會「無牙老虎」，主要基於以下三點：一、缺乏獨立刑事調查權。監警會只能審核投訴警察課匯報的資料，無權自行搜集證據。二、無權傳召證人及迫令警方提供證據。萬一警方不合作，監警會也沒有辦法。三、警務處消極回應。監警會質詢警方行使警權的理由，警方在九個年度中的接受率為零，近三年整體質詢或建議的接受率亦只介乎48%和61%。可以這樣說，海外專家的不滿，只是掀起監警會以至政府最後一塊遮醜布。

無權傳召證人及迫令警方提供證據。萬一警方不合作，監警會也沒有辦法。（資料圖片／盧翊銘攝）

修例風波引發的警民衝突，實難靠監警會處理，必須交託獨立調查委員會。另一方面，即使風波過去，破裂的警民關係亦不會自然癒合，政府須設法修補，而賦權監警會，讓監警會公正和完整地審視所有投訴個案，是正確方向。當警隊公正處理投訴，監警會可以予以肯定；警隊若有嚴重過失，監警會有權調查搜證，避免警隊內部有機會互相包庇。

廉署成功 靠法例、資源、決心

事實上，1974年，政府同樣在大風大浪中拋下定海神針，令香港由亂局趨向平穩。那就是成立肅貪的廉政公署。上世紀五十年代至七十年代初，香港公私部門貪污成風，市民尤其痛恨警員集團式貪污，又不相信當時的反貪部門履行工作目標，總警司葛柏被揭貪污後於1973年潛逃，成了民怨爆發的導火線。

當時在警隊以外的反貪部門，極其量只有向政府提供除貪意見的「貪污問題諮詢委員會」，另外兩個部門分別是「貪污事件審查委員會」和「檢舉貪污組」，兩者均隸屬警務處，前者負責評估調查案件的次序，後者負責研究案件證據及有權決定起訴案件，雖加入律政司等外部人士，實際上仍由高級警司指揮。

1974年，政府同樣在大風大浪中拋下定海神針，令香港由亂局趨向平穩。那就是成立肅貪的廉政公署。（資料圖片／羅君豪攝）

警廉分家的建議，早於六十年代初已經提出。在1961年的貪污問題諮詢報告書裏面，受訪者強烈認為檢舉貪污組不應隸屬警隊。1968年律政司呈交斯里蘭卡考察報告書，亦指出設立新組織，向律政司負責，好處甚多。當時分家不成，阻力除了來自警務處外，還有香港政府內部。警務處反對的理由包括堅信警方能配合1970年訂立的《防止賄賂條例》有效打貪，最低限度亦要至少保留多三至四年，容後再議。其他理據有，缺乏警隊外曾受調查工作訓練的人員；願意調任的人士才幹有限；新部門容易被滲透；打擊警察士氣等。

直至1973年6月，港督麥理浩任命高級副按察司百里渠（Alastair Blair-Kerr），撰寫報告書倡議肅貪的法規，百里渠未有明確建議政府另立反貪部門，只留下註腳說，若要成立，主管人必須非警務人員，而且向律政司負責。1973年底，成立廉署的機會到臨，因為麥理浩要拒絕英國政府直接介入本地政務。

香港貪污猖獗加上葛柏逃回英國，引起英國政府及國會抨擊，英政府內部曾醞釀直接調查，但麥理浩拒絕，並在1973年10月的《施政報告》宣布成立獨立反貪機構，翌年2月成立廉署，直接向總督負責，並由非警隊人員出任專員。1975年1月，廉署憑着污點證人證供，成功引渡葛柏回港審案。

香港貪污猖獗加上葛柏逃回英國，引起英國政府及國會抨擊，英政府內部曾醞釀直接調查。（資料圖片）

本地公共行政學者葉健民在翻查英國政府檔案後分析，縱然英國是宗主國，但港督的最根本任務是要有效管治香港，有了這基礎，才能保障英國在港利益。就此，港督要取信於民，爭取認同，成立廉署就是方法之一。

若說廉署是老虎，《防止賄賂條例》就是虎牙。條例的威力在於舉證沒有違法的責任在於被告。條例第十條訂明，除非有合理辯解，但凡官職人員的收入與生活或財產不相稱，就是犯法。因為貪污行為隱密或者你情我願，而作證者恐遭報復，調查部門難有充足證據，新條例能大大減低控方舉證難度。

順帶一提，誠如上文所說，防賄條例在1970年生效，早於廉署出現，那時由戴麟趾出任港督。因此，在防貪歷史上，不應忘記戴麟趾的功勞。麥理浩是繼承者，其貢獻在於進一步擴闊條例，訂明由密切關係者代為管理，或由被告送贈的財產，均當作被告人財產，以打擊轉移資產。另外，麥理浩在廉署成立初期「大開水喉」，使其有充足人手和資源查案。

廉署豎立聲望之路並不平坦，成立三年後爆發警廉衝突，一度令港府進退維谷，最後麥理浩頒發局部特赦令，向警員讓步之餘，平衝廉署的威信，肅貪威力逐漸由警隊遍及全港。

監警具實權 警隊同受益

成立廉署的經驗對監警會充權有三個啟示。第一、獨立於警隊並配備有力法規。設想若監警會一如廉署是法定獨立機構，不從屬警務處，便可確保投訴調查離開警隊架構。誠如《香港01》早前倡議，政府應修訂監警法例，賦予監警會刑事調查和傳召證人權力，並建議內部設立刑事案獨立調查小組。牽涉案件者，可以在監警會提供證據。

政府應修訂監警法例，賦予監警會刑事調查和傳召證人權力，並建議內部設立刑事案獨立調查小組。圖為監警會主席梁定邦。（資料圖片／張浩維攝）

第二、政府給予廉署充足人手和資源展開調查工作，監警會亦應有同樣對待，以配合擴大調查權力。這些人才須獲足夠的監警訓練，同時禁止曾任職警隊的人出任。

第三，應付政府內部矛盾。修例風波未完，加上政府問責團隊多番力挺警隊，在這敏感時刻提出賦權監警會，勢必挑起新爭議。問責團隊必須評估輿情，說服反對改革監警會者，改革其實對各方均利大於弊。

要求政府擴充監警會權力，並非與警隊作對，反而是透過重整架構，釐清監察公權力的權責。當監警會肯定警隊工作，認同警隊執法有理有節，警隊公信力自會提升。即使有警隊中人涉嫌嚴重違規，監警會亦可擔起調查角色，避免警隊受「警警相衞」指控。政府若果明瞭此道理，下決心改革監警制度，並看準時機推行，港人日後定必銘記。

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上文刊登於第194期《香港01》周報（2019年12月23日）《慧眼識英雄》，網上標題為編輯重擬。

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