【書評．盲從與叛逆】讓從眾者與叛逆者共存共榮

盲從與叛逆似乎是正好相反的兩種行為,到底背後是出於什麼因素?二者如何相互作用?對個人對社會又有什麼影響?英國學者米歇爾.巴德利(Michelle Baddeley)所著的《盲從與叛逆:從眾、反從眾行為與決策的智慧》(Copycats and Contrarians: Why We Follow Others...and When We Don't),對有關現象進行了分析。

撰文︰方蘅