【香港傳媒】盈利與價值之爭　「內容有價」經營模式可行嗎？

2013年的《香港報業新聞記者從業人員的流動探究》指出，報業人員的流動性很強，工作兩三年就會離職，原因離不開工時長、壓力大、收入低、以及傳媒經營困難等。的確，在網絡時代下，敵不過巨輪的傳統媒體結業的結業，裁員的裁員。

承接上文：【香港傳媒】在新聞自由與審查迷思中 堅守着，改變着

「這是一個壞的年代，也是好的年代。好在年輕人可以自己出去闖，兩三個人就能組成團隊去做想做的事。」關震海談理想也談現實——錢，認為兩者並不衝突，「大家都以為我是理想主義者，錯！我是一定要談『錢』的！你不是喜歡我這個人，是喜歡我寫的報道，而我的報道是產品啊，它是有價值的。所以為了生存，我要找出一條路。」堅信「Content is king」的他，一直倡導年輕記者要認識自我價值、重視內容價值，既不羞於「銅臭」，也不愧於理想，優質內容才有存活的可能。

關震海談理想也談現實——錢，認為兩者並無衝突。（郝子雨攝）

《誌》傳媒去年11月發起眾籌計劃以維持經營，並聘請台灣及英國的在地記者，關心政治難民及居英移民等問題。事實上，眾籌一向是獨立網媒的資金來源。2015年，資深記者吳曉東眾籌300萬元，成立通訊社 FactWire（傳真社）；同年，英文網媒香港自由新聞（Hong Kong Free Press）靠集資成立，成立半年的《立場新聞》也發起眾籌。2017年，由《明報》前總編輯劉進圖、前執行總編輯姜國元、記協前主席麥燕庭及岑倚蘭等「傳媒老鬼」籌辦的《眾新聞》面世，冀三個月內籌得500萬元，以應付一年的營運開支。值得一提的是，在反修例運動的背景下，《蘋果日報》成功推出付費制度，而《立場新聞》的「堅守立場」眾籌計劃也獲得頗大迴響。

關震海相信，眾籌有助獨立媒體鞏固一批「志同道合」、被內容吸引的讀者，但也有人批評，在政治炙熱的當下，眾籌販賣了讀者的道德熱情。施永青則指出資本的重要，因為「沒有生意，要麼被淘汰，要麼政府出錢變成國家或政府的『工具』」；他也相信市場的力量，「客戶登廣告能掙到錢，說明我的報紙是被社會接受的。商業上的支持代表消費者和群眾的支持，有支持才有讀者，有讀者就會有廣告商。」有別於關震海「有內容就能存活」的想法，施永青更相信，要存活下來才能保留內容和人才。

施永青最津津樂道的是把《am730》盈利三分的「三三三模式」。（資料圖片／吳鍾坤攝）

施永青擔心，媒體若未能在變化中前進，或會在浪潮中被淘汰。「物競天擇，適者生存。從生物學來講是『優勝劣汰』，用毛澤東的詩來說是『為有犧牲多壯志，敢教日月換青天』。找不到經營方法，就要排隊送死了。」他自知免費報章的好日子不再，故會調整《am730》的發展方向，「看能否多『活』一段時間，一路生存一路轉型。」

施永青最津津樂道的是把《am730》盈利三分的「三三三模式」，即將三分之一純利給勞方，三分之一給資方，三分之一用作再發展。他戲言這才是真正的「共產主義」，能令員工享受更優厚待遇，增強歸屬感。儘管低谷時期會影響員工心情，但他還是會堅持下去：「這模式成長得不錯，也為公司引入一些優秀人才、行業精英。這兩年經濟效益不太好，但也會堅持合理分配，只是分享得少了點。」

不同媒體的處境和經營模式固然不同，但不論是主流媒體還是獨立網媒，都在致力尋找適合自己的發展方向——讓新聞存活，讓媒體進步。圖為眾新聞成立發布會。（資料圖片）

不同媒體的處境和經營模式固然不同，但不論是主流媒體還是獨立網媒，都在致力尋找適合自己的發展方向——讓新聞存活，讓媒體進步。但在這個信息爆炸的時代，需要改變的，又何止媒體本身？早在2011年，美國南加州大學的研究就推算出，每人每天接收的資訊量，相當於174份報紙的內容。這意味科技的發展令信息的接受出現更多可能，但也是雙刃劍——平台多，人們接收信息、交流的意願增加。但同時也會令假消息迅速傳播，使報道極端化。關震海指出：「只有讀者會分辨真假，知道新聞應該持平，這才是一個比較成熟的社會。但是香港病得太久了，現在是你看哪間媒體就是哪一派的思想，以前的叔叔伯伯，會買兩三份報紙來看，因為要多看幾個角度。」

蘇鑰機也認為：「這個時代對讀者的要求在提高。媒體發展得太快，（讀者）個人也要進步，作為公民要懂得分辨和使用資訊。這應是基本的能力。」這對於整個社會而言是一個重要議題，因此媒體的進步也要有教育的配合，即蘇鑰機致力推廣的「媒介信息素養教育（Meida Iinformation Literacy Education）」。他解釋，媒體生態很複雜，在社會中牽涉很廣，需要考慮在教育中需不需要增加對媒體的關注，教學生分辨資訊、信息的角色和功能是怎樣的、面對海量資訊時，自己應如何取態等等。

蘇鑰機也認為：「這個時代對讀者的要求在提高。媒體發展得太快，（讀者）個人也要進步，作為公民要懂得分辨和使用資訊。這應是基本的能力。」（資料圖片／盧翊銘攝）

蘇鑰機早前應邀出席一間中學的講座，分享了有關內容，當中提到讀者要有「Scout（偵查員）」的心態而不是「Soldier（士兵）心理」。美國哲學家Julia Galef的《The Scout Mentality》（偵查員心理）一書闡述了士兵心理和偵查員心理的分別：士兵打仗時，對錯不重要，重要的是打敗對方；而偵查員則會勘測分析地形、據點，準確全面了解情況——重點是找事實，不牽涉意識形態。蘇鑰機希望大家在信息海洋中，都可以做偵查員而不是士兵，「要從不同角度去看，不一定有明顯對錯。我們要怎麼做一個調和，在處理信息時的心態真的很重要，要有理解對方的同理心。一方面要有科學求真的精神，一方面要對社會有一定認知，還要對社會有一種付出。」他強調，媒體與生活息息相關，讀者武裝好自己，不僅會提升信息處理能力，對整個社會的理解也會更辯證。

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上文節錄自第196期《香港01》周報（2020年1月6日）《堅守着，改變着 香港傳媒在路上》。

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