【書評．毛澤東的新世界】建國初期的政治文化巡覽

《毛澤東的新世界》是香港科技大學人文學院榮休教授洪長泰於2010年出版的英文著作《Mao's New World: Political Culture in the Early People's Republic》的中文譯本,以「政治文化」(political culture)為視角切入,時間範圍集中在建國(1949年)初期十年,探討中國共產黨如何將強烈的政治意識滲透於不同的大眾領域,涉及空間、慶典、歷史、圖像和紀念活動,以完成這一時期中共所面臨的最迫切問題——政權合法化。

撰文:楊洋