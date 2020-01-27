【專訪】珠寶設計師羅啟妍：要把歷史戴在身上

羅啟妍到美國展開新生活，遇上設計界潮流的交替和轉折期，珠寶需要新血，設計需要更新的時代。九十年代初是羅啟妍的珠寶事業顛峰，美國各地設五十個銷售點，再逐步打入日本市場。羅啟妍慶幸自己一直有貴人，得到顯赫的麻生家族賞識，當時連較講究及喜歡工整格調的日本珠寶界，也都破格接受她別具一格的設計，還在東京銀座和光百貨、伊勢丹等設專櫃。 文：馬靄媛 攝：黃舒慧

承接上文：【專訪】珠寶設計師羅啟妍：從白手興家說起

時勢加上個人的努力，給羅啟妍開拓了一條康莊大道，她輝煌的珠寶事業一直延續至二千年代。珠寶以外，她也是宋代白瓷、青白瓷和古家具的收藏家，打開家中兩個古樸的大櫃，便是亮眼的古董瓷器。客廳另一邊廂，是名家設計的家具擺設。

為了鑽研家具和家庭結構的關係，羅啟妍編輯出版了《中國古典家具與生活環境》和《古承今襲—中國民間生活方式》兩書，圖文並茂，記錄了她跑遍大江南北涉獵和收藏寶物的歷史。她還由家中的古董椅子藏品說起，中國古董家具如何影響西方設計……

丹麥著名家具設計師Hans Wegner著名作品「中國椅子」（The Chair），羅啟妍說她收藏了六張，說着說着，瘦小的她從房中扛出了一張出來，雖顯得有點吃力，但臉上表情像獻寶般，充滿喜悅。

歷年來，佩戴過羅啟妍設計的珠寶的客人，由白領女郎到達官貴人、文人雅士，甚至國家元首。工作關係，她認識的都是顯赫的名字，隨口便說了一堆，說時表情自在、從容，沒半點炫耀。

提到書中有關她的軼事趣聞，比如她14歲時擁有自己的房間，便佈置成「中國風」；她像遇知音般，輕聲地，溫婉地回一句：「多謝！」她內心有份中國心，母親本來替她取了洋名Sally，她後來都棄之不用，保留中文名字，在外國生活，她一直愛讓人家稱她Kai Yin Lo，視這為她的「根」，她家族血脈的承傳。

出身富裕之家 邁進珠寶殿堂

羅啟妍憑天賦及自學，走入國際級珠寶設計的殿堂，但她本來便非來自尋常百姓家，家族中人不少都是香港歷史上擲地有聲的名字。祖父羅玉堂二十世紀初就讀皇仁書院，後當上英國銀行的香港買辦，在當時地勢最高的華人住宅區堅尼地道建了一幢大宅。

羅啟妍外曾祖母家族出了何啟爵士，啟德的「啟」便是取自他的名字。她母親的姑姐是香港大學第三位女畢業生。當時，與利希慎家族為鄰，羅啟妍的姑丈陸孟熙妹妹陸雁群，嫁了利希慎三子利孝和。

可是，好景不常，羅家的生活於六十年代受社會局勢影響，遭逢巨變，要把大宅賣給合和實業，後成為現在的合和中心，羅家各人自此須自力更生，發奮做人。在劍橋大學畢業的羅啟妍，也不得不放棄去意大利深造的機會，回到香港找工作，輾轉經利孝和介紹，加入文華酒店任公關，結識到不少具文化內涵的作家、設計師和藝術家，豐富了她的文化視野，為未來開展一場跨文化之旅鋪路。

Kai-Yin Lo在國際間已是品牌，她也有廣闊的人脈網絡，跨文化交流和思想融合的願景，令她除了善於琢磨寶石外，也樂於發掘人間瑰寶。她在書中透露了在東京西武百貨初遇中國畫家吳冠中（已故），對方冒昧提出請她代辦一場展覽，她一念間答允了，之後跑了20間博物館和美術館，最後聯絡上大英博物館，1993年3月成功籌備了「吳冠中—一個二十世紀的中國畫家」展覽。羅啟妍坦承，她的人脈關係對此事有莫大關係外，「也被吳冠中富於感情的水墨畫打動，還有他刻苦學習，在巴黎每天走三小時去苦學的故事感動。」那次，也是大英博物館第一次為在世藝術家舉行展覽。

羅啟妍的視野和胸襟同樣廣闊，設計多樣化，正正表現她不墨守成規，不對稱中的和諧美學，為傳統注入時尚感和動力，也貫徹了她的個人衣着和品味。大家都對她穿鴛鴦鞋、戴鴛鴦耳環，或褲管不同質料的打扮津津樂道。

她帶點調皮的口氣說：「只是為了方便，出外公幹帶三隻鞋，容易搭配。」事實上，她的設計也植根於文化，而自評設計風格，她幽默地說：「既不是中國的，也不是非中國的，而是無人地帶，吸引不同階層和品味的人。」

她的設計充滿創意和變化，不愛成雙成對，連個人感情生活，至今也沒選擇一個伴侶。她淡然說道：「是沒緣份吧。不是選擇不婚，而是沒遇到一個人，值得我放下那麼多的追求。」曾經，也有追求者希望和她結婚，但生活核心可能轉移歐洲，她決定放棄。

精力旺盛的羅啟妍，近年雖已從打拼事業的前線退了下來，但對人生的追求卻不曾減退。近年，她多了「老師」的身份，在北京、倫敦、紐約等地四處演講，她最感自豪的是獲得倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院頒發首位跨文化客席教授這「身份」，訪問中她提了三、四次這份殊榮，這是她最感欣喜的事。

早陣子出席香港亞洲協會講座介紹新書，她在結束前特意讀出一段文字，她說，這是她畢生經歷的寫照。那是刻於英國劍橋大學歷史系大樓上的句子，中譯：「歷史可怡情養性，求知、思辨、知性乃畢生之樂。」

歷史的素養加上跨文化視野，是羅啟妍真正樂於經營的。有些新晉珠寶設計師的設計作品，動輒便賣百萬元，但那不是她追求的。「我希望把珠寶飾品普及化，在日常生活中展示，讓人欣賞歷史和時尚結合的美。」她說， 這才是珠寶永恆的價值，正若她的名字—「啟妍」的玄機—開啟一切的善與美！

上文節錄自第198期《香港01》周報（2020年1月20日）《專訪珠寶設計師羅啟妍： 要把歷史戴在身上》

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