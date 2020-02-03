【乜代宗師．影評】努力令人笑未必是喜劇

黃子華致力於為小人物寫傳，尤其是那些卑微到甚至有些卑鄙的小人物。他總是在電影的前半截讓觀眾見證男主角的齷齪之處，然後一路上揭開他的過去，為他的浪蕩找到救贖。這在《一蚊雞保鑣》如此，在《棟篤特工》裏也是如此，其實在中間那些《男親女愛》、《棟篤神探》、《絕代商驕》等就更是如此了。他多年來都不改初衷，扮演着某一類相似的人。有時候，路人會稱之為「賤男」。 撰文︰寇斯珮

《乜代宗師》是黃子華久未嘗試的自編自導自演之作。故事講一位世代習武的武館師傅馬飛龍（黃子華飾）一不小心與女拳手陳真（劉心悠飾）產生誤會，兩個人更被迫要進行一場比武。劇情中馬飛龍武藝低微且帶着各種陋習，觀眾們絲毫也不會意外，或許應該說，大家入場就是為看黃子華的角色在這一部戲裏會如何地「廢」，如何出醜。

《乜代宗師》是黃子華久未嘗試的自編自導自演之作。（《乜代宗師》劇照）

這種想法無意間總結了香港喜劇電影近年來的缺點。主創們或者太了解觀眾的心理，他們用許多場景串起一部部電影，當中又以喜劇居多。黃子華的電影並不例外，《棟篤特工》也是一部用不同明星客串於不同主題小單元集合而成的電影，很像上世紀九十年代TVB的電視電影。這部戲的劇情主線比較勉強，靠精彩的客串拿下了四千萬元票房，也讓黃子華擺脫了票房毒藥稱號。

《乜代宗師》並沒有汲取教訓，又或者，何來教訓呢？黃子華在普遍市民心目中形象極佳，電影票房喜人，「票房毒藥」這四個字在大家心中彷彿只關乎運氣，但無關品質。罪名摘掉之後，黃子華拍成的這一部戲，又是無數場景串連起來的電影。

電影，當然是由場景串連而來，畢竟劇本是一場一場寫。只是《乜代宗師》的主線非常模糊，在每一個場景裏，黃子華企圖用每一個動作、每一句台詞吸引觀眾，於是他就放大了每一個細節。導演與演員均沉浸在所有的細節之中，這對喜劇來說是災難，何況又採用配音，這種方法在九十年代可以嘗試，如今的觀眾看過太多精心的製作，配音與過度放大的導演技巧，均將喜劇本身的節奏與魅力破壞了。

。故事講一位世代習武的武館師傅馬飛龍（黃子華飾）一不小心與女拳手陳真（劉心悠飾）產生誤會，兩個人更被迫要進行一場比武。（《乜代宗師》劇照）

黃子華對喜劇有情意結，如前文所說，他自己設計的角色也往往傾向於某一類性格。簡言之，他想創作和呈現「小人物的救贖」。他的作品，無論是編劇還是導演，前幾場戲都用力展示主角的「卑鄙無恥」，或是誤會，或是無賴，讓女主角對他嗤之以鼻，之後再慢慢用劇情反轉，告訴觀眾這人物也是真性情。

了解這樣的規律後，不難發現黃子華的角色大多帶着如此宿命。這樣的創作，出於他對人性的善意解讀。比如《棟篤特工》的陳先生，原本身份是特工，但劇本卻把他寫得愈來愈黃子華，最後在商場阻止病毒時，導演花了很多鏡頭來描述他所遇到的生命危險，以及為救人而奉獻的勇氣。黃子華相信這種人性本善，放置在最卑微的角色身上，也會在危急關頭大放光彩，這也就是他的影劇創作中最無法割捨的特色。

黃子華對喜劇有情意結，如前文所說，他自己設計的角色也往往傾向於某一類性格。簡言之，他想創作和呈現「小人物的救贖」。（《乜代宗師》劇照）

如此特色，現已嚴重影響了其喜劇節奏。《乜代宗師》中馬飛龍與前妻的糾葛，意在交代他是一個重情重義的人。交代完畢，女主角順理成章對他產生好感，卻完全無法與主線劇情合理地結合。當馬飛龍要面對家傳拳法已經過時的真相，還要面對即將到來的比武，這些挑戰要求角色應該為之發生轉變。可電影一邊想讓陳真成為馬飛龍的救贖，一邊又希望馬飛龍繼續製造窩囊的笑料。於是，黃子華在劇情上做出了非常取巧的處理，女主角愛上了馬飛龍，雖說要認真比賽，但馬飛龍最後還是用旁門左道來化解了自己的危機，而陳真則在擂台上動了情，也留了手。

《乜代宗師》頭一次將這種救贖與主線混作一團亂麻。（《乜代宗師》劇照）

很多黃子華影視作品裏，女性都是他的救贖。但《乜代宗師》頭一次將這種救贖與主線混作一團亂麻。在男主角即將重新認識自己，認真面對功夫時，陳真和他突然放棄了認真比武的底線，轉而談情，之後無論兩個人再怎麼對打，都失去了比賽的意義。電影之前鋪墊的所有自我認知歷程，也就因而作廢。同時，電影描寫陳嘉佳、楊詩敏和劉心悠等所扮演的角色與男性的互動，帶有相當過分的男性視角，不僅製造出了不高級的幽默，也對女性角色未夠尊重。

最令人意想不到的是，令人發笑竟然變成黃子華創作電影的心理負擔—至少是一種隱形的負擔。整部戲黃子華拼命想令觀眾發笑，最終換來可能是苦笑。所幸電影票房不錯，他賣樓拍戲的事迹最終未變成一場悲劇。但對觀眾來講，這樣的觀影體驗也未必是喜劇。

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上文刊登於第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《《南方車站的聚會》標奇立異惟情節尚流暢》。

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