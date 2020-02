【書評．大辯論】從左、右派之爭中尋找公約數

《大辯論:左派與右派的起源》(The Great Debate: Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left)一書是芝加哥大學政治哲學博士李文(Yuval Levin)於2013年12月完成的代表作。他是美國《國家事務》(National Affairs)雜誌創辦人兼編輯,過去曾任小布殊(George W. Bush)政府的總統生物倫理委員會執行總監與內政特別助理,以及保守派智庫道德與公共政策中心研究員,並且經常在《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《評論》雜誌等著名報刊發表文章。本書早於2014年8月便由兩名中國大陸譯者王小娥、謝昉翻譯為簡體中文版,並由北京中信出版集團以《大爭論》書名出版,直到前年才將譯稿授權給台灣時報文化出版公司發行繁體中文版。