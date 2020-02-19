【財政預算案．深度】財爺又「全民派錢」？識得派，一定咁樣派！

財政司司長陳茂波下周三（2月26日）發表新一份《財政預算案》，有傳媒報道指，特區政府正在積極考慮向18歲以上香港市民「派錢」，同時保留退稅等「派糖」措施，以紓解民困、刺激消費。為民紓困是政府應有之義，但長遠而言，「派錢」根本難以紓解社會矛盾，亦無助紓緩百姓焦慮；特區政府若想從根本解決民困，必須秉承公義重整分配結構。

受反修例風波及新型肺炎疫情的雙重打擊，香港正面臨回歸後第三次經濟危機，首當其衝是普羅市民，不少人已被裁員或被強制放無薪假；加上政府抗疫失能，市面陷入一片恐慌，既要擔心個人健康，又要擔心經濟不景。市民怨聲載道，難免期盼特區政府在新一份《財政預算案》中出手相助，不論建制或泛民政黨，也難得「團結」提倡政府向全民派發1萬元。

受反修例風波及新型肺炎疫情的雙重打擊，香港正面臨回歸後第三次經濟危機，首當其衝是普羅市民，不少人已被裁員或被強制放無薪假。（資料圖片／盧翊銘攝）

無可否認，在艱難時期，「派錢」的確能為市民提供「及時雨」以解憂紓困，但從長遠而言，「派錢」並非解決香港困境的良策，因為貧富所得均一，也無法解決貧者所面對的結構性生活困局。如果特區政府只為紓緩民怨而「派錢」，甚至提供各種小恩小惠的「派糖」措施，卻未能從根本扭轉分配結構，深層次矛盾就會繼續累積，市民的生活的焦慮不安也會持續，類似反修例的大型社會運動就難免重臨，到時候香港又要再被折騰一遍。

《香港01》不止一次指出，當下的民怨沸騰，源於港英時期已經積壓的深層次結構矛盾，在「官商共治」格局下，一直未能秉持分配正義，也未能發展新興產業，導致貧富懸殊。所謂「分配正義」，就是政府使各階層都能充分享受社會經濟發展成果，不讓任何一方成為其餘階層成功的犧牲品或踏腳石，例如在一次分配中，令勞工階層享有更合理的按勞分配報酬，又在二次分配中，通過政府政策的介入調整社會資源的供給，提高所有市民的生活品質。只有秉持正義的分配方式，才能持續改善民生、促進經濟；反之，就會引起矛盾、發生衝突。

事實上，特區政府曾經兩度「派錢」。第一次在2011年，當時社會剛脫離金融海嘯，經濟回穩但通脹嚴重，同時樓價急升，導致民怨升溫。時任財政司司長曾俊華發表《財政預算案2011》時，原本仿照早年的做法向合資格人士的強積金戶口注入$6,000元，以加強退休保障；不料卻惹起全港反彈，指遠水難救近火，泛民主派更發起連串遊行。群情四起下，曾俊華轉為向年滿18歲的香港永久性居民一次性發放$6,000元， 開啟「派錢」大門。誠然，此挽回不少民望，但是當時生活成本上漲、樓價高企、醫療資源不足等經濟民生都沒有改善。

特區政府曾經兩度「派錢」。第一次在2011年，時任財政司司長曾俊華發表《財政預算案2011》，向年滿18歲的香港永久性居民一次性發放$6,000元。（資料圖片／江智騫攝）

第二次則是在2018年2月。當時財政司司長陳茂波在《財政預算案》中宣布，政府錄得破紀錄的1,380億元盈餘，財政儲備突破萬億元。彼時，以特首林鄭月娥為首的現屆政府剛上任大半年，揚言將展現管治新風格、政府新角色、理財新哲學的她，在2017年10月公佈首份《施政報告》時，卻令人大失所望，根本解決水深火熱的房屋問題。在這樣的背景下，向來只懂得呼籲政府「派錢」的各大政黨，又藉此在《財政預算案》公佈前吸盡眼球、挑起民情。因此，當陳茂波並未如願「派錢」後，屢被質疑未能還富於民。他隨即推出「關愛共享」計劃，向合資格的280萬名市民派發$4,000元。奈何有關申請手續繁複，金額直到去年中才陸續到達市民手上，期間消耗了3.11億元公帑的行政成本，而民生問題仍然未解。

可想而知，如果陳茂波再次只顧「派錢」而不重整分配結構、藉此推行社會改革，相信香港前路只會更難行。除了打破既得利益結構、重構公正的資源分配，特區政府也應該調撥資源、發展產業、推動經濟結構轉型，方能提供更多具發展潛力及待遇優厚的創業與工作機會，並藉此改革教育制度，增加科技人員、專上教師及醫生等高薪職位，提供向上流機會。

（資料圖片／余俊亮攝）

以創新及科技為例，即使政府在十年前已經提倡發展知識型經濟，奈何直到今天創科發展仍嚴重滯後。日前理工大學研究團隊發布一套全自動快速多重診斷系統，能夠在一小時內迅速檢測30種以上細菌及病毒的病原體，包括新型冠狀病毒，而成本只須300元。團隊表示，曾經向創新及科技基金申請資助，但未能成功，幸而其後獲得深圳市政府資助。其實特區政府並非首次「走寶」，理大於2009年研發的電動車MyCar產品原型後，同樣因為缺乏港府及財團支持而無法「落地」，只能把品牌和技術售予美國公司，從此與香港毫無關係。港府如此後知後覺，莫說要成為粵港澳大灣區的創科龍頭，連基本的發展土壤都無法提供！

理大於2009年研發的電動車MyCar產品原型後，因為缺乏港府及財團支持而無法「落地」，只能把品牌和技術售予美國公司。（理工大學圖片）

須知道，「派錢」只是糖衣毒藥，用以麻痹社會對不公義財富分配的痛感。無論經濟環境如何，社會資源分配都應格守公義原則，不能被輿論左右而藥石亂投、不就民生問題對症下藥。在長遠發展上，必須改變舊有分配模式、推動產業政策，才能促進階級流動、真正為民解困。林鄭月娥及陳茂波等若仍死守「派錢」及「派糖」哲學，只會深化矛盾、製造階級衝突，最終為民所棄。

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