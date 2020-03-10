【叛譯同謀．影評】密室翻譯困獸鬥　狠批奸商為富不仁

《叛譯同謀》（The Translators）是齣法國片，故事背景涉及一群翻譯員被困密室翻譯小說，不難預期，戲中法式人文元素較強，有別傳統荷里活電影風格。可惜，電影可謂虎頭蛇尾，即使前段格調頗高，最後發展卻流於俗套。以劇情片觀之，本片不算太差，但先高後低的格調，難免令人失望。 撰文︰李美

出版商找來九人為他翻譯暢銷小說的第三部曲，前提是翻譯過程必須保密，故翻譯員只能於密室內逐章逐節完成翻譯。（《叛譯同謀》劇照）

哲學科是法國高中生的必修課，法國片常予人層次較高之感，對白都充滿書卷味——這並非刻意「拋書包」，而是真箇對知識、智慧有愛。本片更不例外，因為選以翻譯入題，無疑進一步突顯角色對文學及翻譯之愛，為此感觸落淚已屬事小，即使犧牲再大亦不足惜。是愛？還是責任？雖然有人到底基於其他原因，不得不投身翻譯工作，但戲中一再流露的敬業精神，誠然跟「打份工」的心態截然不同。

的確，來自英、德、俄、葡、丹、中、西、希、意共九國的翻譯員，多少象徵着不同價值觀，亦理所當然帶來文化衝擊，電影盡見針對性冷嘲熱諷。以全片約105分鐘的篇幅來說，相關角色處理尚算合格，觀眾不會混淆人物（縱然不易記住各演員的國籍身份）。遺憾的是，電影浪費了各國文化共冶一爐的設定，沒有將彼此間的文化矛盾放到最大。此外，翻譯員的選擇也太歐洲化，為何亞洲代表僅得中國，而沒有日韓、印度或中東阿拉伯國家？

不過，電影最大問題還在於捨本逐末，放棄法國片的人文強項，反而追求荷里活式劇情。前段對文學的追求與熱愛，到後段即使有所呼應，惟焦點已轉到劇情發展。劇情上的一扭再扭，確然有助加強娛樂效果，但對強化情感則無益，何況扭橋本身有些犯駁。

故事背景涉及一群翻譯員被困密室翻譯小說。（《叛譯同謀》劇照）

如果《叛譯同謀》側重剖析翻譯員心理，誠可發展為層次較高的作品，詎料半路卻轉向鋪墊劇情，一手將層次拉低——法國電影始終不應過於媚俗，否則豈不違反電影的言志初衷？

《叛譯同謀》的劇情牽涉到密室疑案。出版商Eric Angstrom找來九人為他翻譯一本暢銷小說的第三部曲，前提是翻譯過程必須保密，故翻譯員只能於密室內逐章逐節完成翻譯。其間作品內容竟然外洩，而且遭勒索鉅款，出版商難免將矛頭直指九名翻譯員，因而上演「犯人就在你們之中」的懸疑戲碼。

本片不屬本格推理，並無提供線索讓觀眾猜出元兇。而且電影較少描述一眾嫌疑人如何各懷鬼胎，這在密室困獸鬥的題材下更鮮見。相互猜忌的內容點到即止，在電影反覆強調大家均珍重翻譯心愛作品的基礎上，內訌火頭在鬧出人命後戛然而止，沒有陷入懸疑片的慣常定律。畢竟九人敵愾同仇，把他們囚於密室的出版商才是魔頭，因此更不應槍口對內、自煽內部矛盾。翻譯員的心理描述堪稱出色，也顯得電影水平頗高——發展至此，故事走向並未百分百疑案化，依然保留很重的人文味道。

本片不屬本格推理，並無提供線索讓觀眾猜出元兇。（《叛譯同謀》劇照）

當劇情進入揭盅階段，本片則淪為一般疑案片。由揭曉監獄被囚者是誰、揭開小說外洩真相，到最後揭穿小說作者的神秘面紗，案件的一扭再扭，固然複雜有趣，包括有齊推理片三大要素，除了密室外，尚有盜書所涉的不在場證據，以及犯人原來一人分飾兩角。惟想深一層，相關扭橋卻似為扭而扭：真兇何解在追尋作者時故弄玄虛？僅僅旨在挑釁對方嗎？況且，由「盜書」到「插贓」既有能力瞞天過海，又何須弄此大龍鳳出來？難道真要逼人殺人、逼人發瘋？甚至乎，為何要引導緝兇方向至「犯人就在你們之中」，令所有翻譯員陷於險地？

導演雷哲思朗沙（Régis Roinsard）透露，創作意念源於側聞有人曾將翻譯員鎖進地牢。換言之，這是先有密室構想，再反過來安插回溯犯案的動機與手法——這種倒果為因的處理，難免易令劇情說不通。

事實上，單論動機，電影起初是鋪排對文學之愛，但終極潛藏的更大意識形態，不過是法國典型的左翼反資本主義，僅僅批判奸商為富不仁、草菅人命罷了。

《叛譯同謀》故事所涉善惡教訓，乃不應過度追求商業化、應該回歸文學初衷。可是，本片實際上倒行逆施，後段一味娛樂化，以致放棄前段的人文筆觸——這豈非電影最大諷刺？現正上映的《飢餓鬥室》也涉困獸鬥元素，但整體層次則高得多了，下期影評詳談。

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上文刊登於第204期《香港01》周報（2020年3月9日）《《叛譯同謀》密室翻譯困獸鬥 狠批奸商為富不仁》。

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