【創新科技．三】北上深圳的人：哪有機會往哪闖

汪家全一畢業就在深圳一家大型科技公司從事音頻策劃的工作，至今已有一年半多。從北京電影學院影視聲音設計專業畢業以後，他曾考慮回香港工作，但本地公司大多不理睬他。汪家全喜歡玩電子遊戲，無奈香港的遊戲開發行業不是很發達。大學暑假期間，他曾向香港一些影視工作室（studio）查詢，希望尋找實習工作，但都吃了閉門羹，於是也就閒着，沒有做其他實習。對一畢業就能進入大型科企，他說自己很幸運，更大讚大學修讀的內容很專業。 撰文：張夢瑩

讀中學時，汪家全喜歡電影，尤其是具美式英雄主義的電影，如《第一滴血》和《洛奇》。在DSE考試失敗後，他放棄重考，選擇了內地院校對港澳生的招生考試，幸運地考取了內地電影專業方面首屈一指的院校——北京電影學院。剛進去的時候，他並不適應，他沒想過這科看起來偏藝術性的專業，學的會是如何把藝術和技術結合，不單要學習製作音頻的軟件，還要學習電路、數學等一系列知識。就這樣讀了四年，直到進入公司後，他才發現學校的專業訓練真的很扎實。

深圳有多間大型科企落戶，大大推動了當地的創科發展。（Getty Images）

用戶需求是很多互聯網企業的「核心價值觀」。汪家全表示，公司對員工的要求不低，他要不停學習符合用戶需求的審美觀，也就是要了解現在流行一些什麼類型、什麼風格的音樂，以及它們用什麼方式製作，只有了解這些東西，才可以製作出大眾喜歡聆聽的音樂。在公司內，員工必須不斷增值，公司有公開課程供員工學習，員工自身也要持續進修專業知識。

「公司內部有競爭的『賽馬機制』，員工和員工之間會有一個競爭關係，會有KPI（關鍵績效指標），會要求你不斷學習，你要贏過其他員工。」汪家全說。

汪家全現時住在深圳，還養了一隻貓。像他這樣的外籍工作人員不但可獲深圳市政府提供的稅務減免，還可與內地畢業生一樣領取住房補貼。對他這種喜歡遊戲、想從事相關行業的年輕人來說，深圳很有吸引力，雖然只工作了一年多，但汪家全經常會覺得自己很「幸運」，因為大學所學的知識完全符合工作需要，且大型科企開出的薪水不俗，還有穩定的晉升機會；反觀香港，不但沒有同類的工作，薪酬上亦不見得有優勢，種種因素影響下，他只好選擇北上。

眾多科技巨企進駐，的確是深圳的一大吸引力，若汪家全不是在大型科企工作，或許會有不同感受。廖詩颺便指出，在工資方面，深圳對香港應屆畢業生的吸引力其實不大，一般科技公司開出的月薪約在1.4至1.5萬元人民幣，與香港相差不大，「為什麼要山長水遠跑到深圳去拿這個人工？」

像華為這類大型科技公司對創科人才有很大吸引力。圖為華為深圳總部的食堂。（Getty Images）

廖詩颺續指，反而是高職位人才會被深圳所吸引，他有一些指導研發實驗室或在科技公司做技術總監的朋友，他們在香港都有一個「薪酬天花板」，較難獲得與年資、能力相對應的報酬。深圳在這方面則有較多機會，企業願意花錢聘用高端人才之餘，政府給予的獎勵亦頗為吸引， 廖詩颺便參與了深圳的「孔雀計劃」。

「孔雀計劃」是深圳市政府在2011年推出的高層次人才引進計劃，主要針對高新技術人才，分為ABC三個層次，各有不同的量化標準，如達到世界一流水平的為A類人才，國際先進、國內頂尖水平的為B類人才；每個層次對應不同的獎勵金額，像最頂尖的A類人才可獲300萬元人民幣；三類人才都可獲最長三年、每月最高一萬元人民幣的住房補貼，亦可享受稅務優惠，當然，境外人才須與工作單位簽訂一年以上的聘用合同。

除了「孔雀計劃」之外，深圳各區為吸引人才，還各自推出了獎勵補貼計劃，比如龍崗區便向「創新創業傑出人才」提供每人100萬元人民幣的工作經費資助和600萬元人民幣的獎勵補貼。

可以說，深圳市政府對高端人才出手非常闊綽，暫且不論一般人很難企及的「孔雀計劃」及其他優勢人才計劃，就算是對落戶當地的內地應屆畢業生，深圳市政府也給予博士3萬元人民幣、碩士2.5萬元人民幣、本科1.5萬元人民幣的一次性補貼，大有將所有人才吸引進來的勢頭。

深圳各區為吸引人才，還各自推出了獎勵補貼計劃，大有將所有人才吸引進來的勢頭。（資料圖片／羅君豪攝）

港大學理工科「真空」

相比起大手筆吸納人才的深圳，不斷強調要發展創科的香港可說人才欠奉，黃錦輝指背後有歷史原因：「製造業北移後，香港有十多二十年以服務業為主，很多大學生都偏向選讀商科或與服務性行業相關的科目，相比之下，理工科是有點『真空的』。突然之間說要做創新科技產業，自然會不夠人才，不夠人做事。」

創科人才不足，最根本的解決方法是培養本地人才，可是，香港產業結構單一，影響着本地人才的培訓。黃錦輝教導的研究生便是以非本地學生為主，這很大程度源於本地生擔心畢業後難以找到工作，因而不願進修科研有關學位。當然，非本地人才亦可為一地的創科發展作出貢獻，美國矽谷便有為數不少的中國人和印度人，但對創新人才而言，哪裏有機會，就往哪裏發展，黃錦輝直言自己的學生便是如此。

於是，一切似乎又陷入了「死循環」——香港因為缺乏工作機會，留不住創科人才；又因為缺少創科人才，於是難以孕育大型創科企業，亦無法吸引大型科企進駐，導致香港缺乏與創科相關的工作機會。

黃錦輝認為，在中間這段人才不足的空檔期，香港只能「兩條腿走路」，一方面大力推動STEM教育，另一方面從海外引進專才。（高仲明攝）

推動STEM教育無疑是從根本上解開死結的辦法，但教育是一項長期工作，難以快速見效。黃錦輝認為，在中間這段人才不足的空檔期，香港只能「兩條腿走路」，一方面大力推動STEM教育，另一方面從海外引進專才。可是，聘請海外專才所需的時間、金錢成本較高，初創企業一般難以負擔，而香港本地有能力提供優厚條件聘請海外專才的科技公司亦不多，還要面對鄰近其他城市的競爭。

更甚的是，香港在這方面似乎看不到有任何優勢，以深圳和廣州為例，兩地投放的研究基金比香港多，在人才計劃上的付出亦比香港多，當鄰近城市出手如此闊綽，香港的人才計劃便難有吸引力。以香港政府在2018年6月推出的「科技人才入境計劃」為例，該計劃向科技園及數碼港租戶提供海外和內地專才配額，首年有1,000個名額，惟截至去年10月，創新科技署僅批出了291個配額，不足目標的三分之一。

人才多樣化吸引投資者

除了政府扶持外，私人投資者亦對一地的創科發展有重要影響。林樂兒在日資私募基金公司的香港分公司工作，能近距離接觸本地的初創企業，並了解它們的情況。她說，公司以往較多投資於本土的傳統行業，但近年在創科上的投入愈來愈多，公司作投資決定時又較為看重對方的市場潛力和定位目標，還有團隊的執行能力，而團隊的能力很大程度取決於內裏的人才是否多樣化。

林樂兒認為深圳從事相關研究的人才較多，成本因而相對較低。（高仲明攝）

雖然公司設在香港，但林樂兒指出，內地市場潛力始終較香港大，因而會考察不少研發人工智能或大數據的深圳初創企業。比較之下，她認為深圳從事相關研究的人才較多，成本因而相對較低，以建立一個網絡平台為例，在香港可能要花30萬元，但深圳可能只需10萬元，背後原因在於深圳有龐大的人才支撐，由最基礎的寫代碼到較專業的構建網絡工程均較香港容易找到，因而能壓低成本，同時讓團隊的執行能力更有保證。

深圳的創科環境無疑較香港優越，但很多土生土長的香港人出於情感或其他因素的考慮，未必會一股腦衝上深圳去發展，不少人仍選擇留在香港，或深港兩邊走，他們又怎樣看兩城之間的微妙關係？繼續閱讀：【創新科技．四】留守本土的人：是否要跑贏深圳？

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上文節錄自第204期《香港01》周報（2020年3月9日）《北上深圳的人：哪有機會往哪闖》。

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