【宅經濟．一】居家帶來另類商機 　網購外賣會成未來常態？

2020年伊始，一場新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）肆虐全國，疫情之下，人們被迫隔離家中。在「堅持在家不出門，我為防疫做貢獻」的號召下，日常的社會運作發生了翻天覆地的變化：因為不方便外出，實體店難以開業，公共消費娛樂場所鮮有客流；因為要避免接觸人群，個人化的生活模式開始常見，一個人吃飯，一個人健身。人們在家中方寸天地，想盡辦法維持日常生活乃至精神娛樂。這場苦中作樂的居家隔離戰疫，令「宅經濟」再次蓬勃。這種再次流行的生活方式，或許會成為未來社會的主流？

何謂「宅經濟」？其實這不算是一個新鮮的概念。早在2010年，因為電商平台興起，催生了人們足不出戶、在家消費的習慣。如今，在面對特殊時期的特殊需求下，人與人之間的在家活動愈來愈普遍，「宅」成為一切活動的宗旨。淘寶、外賣是傳統意義上的宅經濟產物，時下流行的線上娛樂、雲辦公等又是另一種模式。

宅似乎成為如今現代都市人的生活常態。（新華社）

「宅」字在早期的日本別具含意，日語中的「御宅族」（Otaku）由日本著名漫畫家中森明夫於1983年提出，用來稱呼沉迷於動漫、遊戲等亞文化愛好者。恰逢上世紀八十年代，日本的動漫產業興盛，很多青少年學生及年輕工作者沉迷於此，甚至拒絕日常交際，為「宅」的屬性蒙上一層陰影。

到後來，「御宅族」一詞傳入中國，人們通過表面漢字意義對這個稱呼加註，比如「宅男」、「宅女」，用來指那些喜歡窩在家中、拒絕社交、沉迷網絡的人；再後來，隨着社會的發展，網絡文化發達，人際交往模式發生改變，「宅」似乎成為一種現代人的生活常態，人們對此褒貶不一，各種文化現象和經濟模式層出不窮。

外賣催生「一人食」

當下，宅在家中就是給社會做貢獻，不出門的情況下如何解決溫飽是大問題。更何況，民以食為天的中國人自古以來崇尚「吃」文化，每逢節日，更是外出聚餐的好時機。根據國家統計局數據，2019年全國餐飲收入為46,721億元人民幣，其中15.5%來自春節期間的消費旺季。但在今年春節假期內，疫情對餐飲業零售額造成了約5,000億元人民幣的收入損失。

一些外賣平台推出零接觸服務，讓消費者去指定地點自取。（新華社）

因為物理上的隔離，人們不得不尋找其他解決三餐的方式，將生活需求從線下轉移到線上，於是為O2C（Online To Customer）行業帶來了機遇。外賣是電商平台線上線下結合的完美例子：一日三餐，毋須踏出家門，僅僅通過線上平台點餐支付，就能吃到一切想吃的美食。

今年2月19日，內地外賣平台巨頭之一美團發布了《2020春節宅經濟大數據》，報告整體顯示了人們在今年春節期間，因為防疫需要，外賣訂單數量大增。其中蔬菜、肉類等食材類商品平均銷量環比增幅達200%，可見在家中煮飯烹飪成為隔離在家的全民選擇。在此期間，甚至為了避免和外賣騎手（內地對外賣員的稱呼）接觸，許多平台還推出無接觸式外賣，即和外賣騎手約定將食物放在指定地點，讓消費者自行領取。1月26日，美團率先推出無接觸配送後，隨即影響整個行業。疫情下，大眾對於接觸陌生人心懷芥蒂，這種外賣消費體驗大受青睞。

內地一名外賣騎手在消費者來取外賣之前，對包裝袋進行消毒。（新華社）

目前，內地市場超過百分之九十的外賣平台誕生於2010年之後，是互聯網經濟的新生力量。網上流傳的說法是每十個內地人中，就有一個人點過外賣。根據新華社統計，內地外賣平台註冊用戶達到1.5億。在家中也能品嘗餐廳中的美食，讓生活節奏變快的現代都市人依賴於此。

在香港，Foodpanda、Deliveroo及Uber Eats是佔領市場的網上外賣平台。過往，港人習慣於外出用餐，外賣習慣並不如內地如此頻繁。但近期，有傳媒報道，農曆年假期香港外賣訂單數目顯著增加，平台甚至需要頻繁地為餐廳補充外賣紙袋。香港的餐廳空間不大，顧客飽嘗排隊等位之苦。如今，將美食帶回家的風氣再次襲來，或許讓顧客看到居家用餐的優點。而且，許多年長或行動不便人士日常出街不方便，又或者白領工作忙碌無暇外出午飯，做好外送環節，能讓宅經濟滲透到本港市民的生活中，帶來便利。

根據新華社統計，內地外賣平台註冊用戶達到1.5億。在家中也能品嘗餐廳中的美食，讓生活節奏變快的現代都市人依賴於此。（資料圖片）

傳統電商再進階

留在家中抗疫，除了無法去餐廳吃飯，沒法購物也是一大難題。淘寶的出現改變了數以億計中國人的消費模式，網購可說是宅經濟的領頭行業。2003年5月，阿里巴巴旗下的淘寶網正式成立。那一年，人們經歷了SARS（沙士），當下的境遇跟其相似，甚至更為嚴峻，可幸，現在人們開始意識到這個新出現的消費形式，未來或會成為特殊時期的救命稻草。

誠然，當下疫情環境造成網下實體店遭遇寒冬，商場門可羅雀，除卻保持以往優勢，商家對如何進一步配合宅在家的民眾，紛紛作出大膽嘗試。生鮮售賣是早前電商行業被忽視的環節，但今日，人們居家做飯的熱情高漲。在內地，盒馬鮮生、叮咚買菜等線上超市發揮優勢。盒馬鮮生是阿里巴巴集團在2015年嘗試的新零售計劃，它在內地擁有線下實體店，可以到店購買新鮮食材、食品，也可以在App下單，最大特點是30分鐘送貨上門。

在新冠肺炎疫情下，從小商品到房產交易都走上直播賣貨的道路。（新華社）

除了網上買生鮮食品外，逛網上商店熱潮也加劇，而且，線上販賣的東西更貼近宅家需要，販賣的平台和方式也更多元化。不少網紅利用視頻直播，帶大家「雲」逛商店。甚至房地產銷售行業，都有銷售人員利用直播帶客戶看房。

從賣小商品，到房產、汽車等百餘種線下商業模式，紛紛走上了直播賣貨的道路。淘寶今年公布的第二期《淘寶經濟暖寶》數據顯示，2月份以來有百餘種線下職業在淘寶上直播賣貨，2月以來新增的直播間比去年同期翻倍，賣貨數量也同比增長了50%。這種曲線救國的方式是宅經濟中的典型代表，如今宅居家中消費已司空見慣，進一步完善和開拓服務是電商大舉進軍宅經濟的進階之舉。

人們青睞於網上購物，圖為一名快遞員騎車出發送貨。（新華社）

過往，香港的電子商務一直落後於內地，因為香港實體零售業的環境一直處於良好的態勢，互聯網技術和物流在這個環節與內地脫節。如今，香港許多創新平台企業看到這個風口，慢慢開始發展電子商務，將顧客引流到線上，順應了現代人依賴看手機、上網的習慣，也打開了香港消費者的新渠道。除了來自內地的淘寶、天貓等，還有本土知名網上購物平台加持，更讓市民看到宅經濟的力量。

繼續閱讀：

【宅經濟．二】娛樂產業也能宅家消費 客廳中打造現代人精神樂園

相關閱讀：

【新冠肺炎】抱怨還是和解？ 疫情籠罩下的大國與小民

【新冠肺炎】封城之後 武漢人：像生活在無形的監獄裡

【新冠肺炎．深度】「盲搶」背後 謠言滿天飛的反思

【新冠肺炎】回望SARS 香港永不學會的教訓（上）

【新冠肺炎】「吹哨人」李文亮逝世引發震動 警鐘應長鳴

【新冠肺炎】一個湖北人的武漢疫情手記

上文節錄自第205期《香港01》周報（2020年3月16日）《一個人，也可好好過日子 如何「宅」出新生活》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。